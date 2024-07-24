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МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске

ПАО «МТС» сообщает о запуске системы умного видеонаблюдения на улицах Междуреченска. Камеры, совместимые с технологией искусственного интеллекта, будут следить за безопасностью горожан и сохранностью муниципального имущества. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили в городе первые 70 камер региональной платформы видеонаблюдения и видеоаналитики и обеспечили канал передачи данных для них по заказу Министерства цифрового развития и связи Кузбасса. Новые камеры обеспечивают безопасность возле социальных объектов, в парках, на площадях, на оживленных перекрестках Междуреченска. Доступ к видео в высоком разрешении, которое хранится в облаке, в режиме онлайн имеют правоохранители – они могут оперативно отреагировать на возможное нарушение общественного порядка, если его зафиксирует камера.

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«Как показывает мировая и российская практика, видеонаблюдение в городах напрямую влияет на раскрываемость правонарушений, повышает оперативность реагирования на различные внештатные ситуации и помогает в поиске пропавших людей. В Междуреченске МТС установила первые умные камеры в 2022 г.: одна из них следит за безопасностью посетителей спортивно-оздоровительного комплекса «Звездный». В целом видеоаналитика сегодня применяется во многих сферах жизни: на производстве – для охраны труда и мониторинга состояния оборудования, в ретейле – для оценки потребительского трафика и так далее», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Помимо новых умных камер региональной платформы в Междуреченске не первый год работает муниципальная система видеонаблюдения. Видео с более чем 100 камер в сети проводного интернета МТС транслируется онлайн в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сохраняется в облаке. Часть камер следит за уровнем воды в Томи и Усе, помогая предупредить последствия паводка.

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