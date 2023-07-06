МТС оцифровала популярный маршрут для сплава в Кемеровской области

МТС сообщила об улучшения покрытия LTE в популярных местах для летнего отдыха третьего по площади города Кузбасса – Междуреченска. В результате работ на сети скорости мобильного интернета выросли в среднем на 20% на территории санаториев и баз отдыха в посёлке Чульжан, в соседних с ними СНТ, а также на всем протяжении маршрута для сплава по Томи от посёлка Майзас до горы Югус.

В конце июня МТС установила мобильную базовую станцию около базы отдыха «Фантазия» и детского оздоровительного лагеря «Светлячок». В зону покрытия LTE также попадает санаторий «Романтика», рядом с которым находятся СНТ «Раздолье», «Калина красная-1» и «Калина красная-2». Отдыхающие и дачники могут общаться по видеосвязи, смотреть видео в высоком разрешении, быстро загружать тяжёлые файлы и пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС.

«МТС планомерно улучшает качество мобильной связи в одном из самых востребованных для летнего отдыха районов Кузбасса. Ранее, в начале сезона мы развернули новое покрытие LTE в посёлке Майзас и ниже по течению Томи, обеспечив быстрым мобильным интернетом гостей базы отдыха «Озерки», детского лагеря «Звёздочка» и садоводов прилегающих дачных массивов. Устойчивый сигнал LTE теперь доступен отдыхающим и на всем протяжении сплава Майзас-Югус даже в часы пиковых нагрузок на сеть, а это и комфорт, и безопасность», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Сплав по Томи на надувных лодках для жителей юга Кузбасса – традиционный вид досуга летом. Горожане доезжают до посёлка Майзас, откуда сплавляются около пяти часов до горнолыжного комплекса Югус. Многие делают остановки на берегу, ставят палатки, отдыхают и рыбачат. Каждое лето в Междуреченске проходит массовый сплав, который собирает до 1 тыс. участников.