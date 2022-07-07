МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, расширила в Кемеровской области сеть стандарта NB-IoT – специальную энергоэффективную сеть интернета вещей, предназначенную для передачи небольшого объема данных с датчиков, сенсоров, видеокамер и других устройств. В первую очередь, сеть охватила территории региона, где развита добывающая промышленность: города Ленинск-Кузнецкий, Березовский, Междуреченск, а также Таштагольский муниципальный район. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Ленинск-Кузнецком, Березовском и Междуреченске находятся крупные предприятия по добыче угля. В Таштагольском районе развиты горнорудная и лесная промышленность. Решения на базе NB-IoT, такие как дистанционное управление приборами, удаленный мониторинг ключевых параметров оборудования и автоматический сбор данных, широко применяются в транспортной сфере, энергетике, ЖКХ, сельском хозяйстве. Сеть интернета вещей востребована при реализации федеральных проектов «Умный город». Застройщикам и частным домохозяйствам наличие NB-IoT дает возможность эффективно применять умные счетчики коммунальных ресурсов, датчики дыма, движения, открытия окон и дверей и т. д.

«В Кузбассе с его развитой добывающей промышленностью потенциал применения IoT-устройств огромный. То же самое можно сказать об энергетике и жилищно-коммунальном секторе, где остро стоит вопрос учета ресурсов. В сети NB-IoT устройства могут работать до 10 лет без замены батареи. Кроме того, она обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает уверенный сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. Еще одно важное преимущество – в отличие от других подобных сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи. Это гарантирует безопасность передачи данных. Цифровые решения на базе интернета вещей помогают оптимизировать процессы и экономить средства предприятиям многих отраслей экономики», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В июне 2022 г. МТС завершила развертывание федеральной сети NB-IoT, которое начала первой среди операторов в 2018 г. Сейчас она охватывает свыше 90% потенциальных пользователей. Одна базовая станция может обслуживать до 50 тыс. подключенных устройств.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями Безопасность

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.