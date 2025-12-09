Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия СФО Кемеровская область Ленинск-Кузнецкий

Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий

СОБЫТИЯ


09.12.2025 МТС расширила покрытие LTE для жителей и предприятий пищепрома севера Кузбасса 2
18.11.2025 «Булат» в Кузбассе: «Ростелеком» запустил в регионе первые отечественные базовые станции 1
31.03.2025 Кузбасс стал одним из лидеров по числу запущенных в России отечественных базовых станции LTE 1
29.01.2025 В Ленинске-Кузнецком «прокачали» 4G 2
18.12.2024 МТС накрыла сетью LTE кузбасский автобан 1
24.09.2024 Сразу два новосибирских поселения распробовали новые мобильные возможности «МегаФона» 1
12.08.2024 «2ГИС» включил сверхдетальные дороги на картах 20+ городов — теперь и на экранах авто с CarPlay и Android Auto 1
17.06.2024 На перекрестке «семи дорог» мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с 2
05.06.2024 «ЭларСкан» поможет пополнить электронную библиотеку на Кузбассе 2
26.04.2024 «2ГИС» представил маршруты на электричках и сверхдетальные дороги 1
25.03.2024 «Ростелеком» подключил к интернету 25 новостроек в Кузбассе 1
07.07.2022 МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей 2
17.01.2017 «Билайн» запустил сеть 4G в шести городах Кузбасса 1
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 1
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса 1
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 2
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 1
10.06.2014 МТС обеспечила бесплатную связь работникам сферы образования Кузбасса 1
16.01.2014 МТС в Кемеровской области увеличила скорость мобильного интернета в 2 раза 1
28.08.2013 ТТК начал предоставлять услуги местной телефонной связи в Ленинске-Кузнецком 1
26.04.2013 Сергей Вепренцев назначен коммерческим директором «Сибирских Сетей» 1
02.04.2013 2ГИС стал доступен еще для девяти городов 2
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
30.03.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в Алтайском крае и Кемеровской области 1
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи 1
28.09.2011 СУЭК управляет основными фондами с помощью системы «Парус» 1
08.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области 1
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet 1
12.07.2010 «Сибирьтелеком» запускает технологию GPON в Кемеровской области 1
02.02.2010 «МегаФон» запускает 3G в Новосибирской и Кемеровской областях 1
15.12.2008 «Астор» автоматизировал складскую логистику «Кузбасской мебельной компании» 1
03.06.2008 «СтартМастер» открыл два магазина в Бийске 1
23.05.2008 НЭТА модернизировала ИТ-инфраструктуру Кемеровской таможни 1
18.09.2007 «Астор» автоматизировал новый гипермаркет АЛПИ в Сибири 1
26.01.2007 ГК CDC приходит в Красноярский край 1
09.12.2004 МТС стартует в Кемеровской области 1
01.10.2004 МТС открыла структурное подразделение в Сибири 1
21.04.2004 "МегаФон" запустил услуги GPRS и MMS в Вологодской области 1
26.09.2003 В 2004 году в Кемерово введут в эксплуатацию мультисервисную сеть 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 11
МегаФон 9892 5
Ростелеком 10306 3
Cisco Systems 5222 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Шахты 0 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 2
Ростелеком - Астор ВЦ 112 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 2
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 1
Сибсети - Сибирские Сети 12 1
Союз-Телефонстрой 10 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Парус Корпорация 199 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Электросвязь 268 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 100 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Связьстрой-6 Трест 5 1
МТС - Иртея 78 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 191 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Google LLC 12255 1
Huawei Technologies 404 1
НЭТА 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Hyundai Motor Company 419 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Техносервис 7 1
МаррТЭК - Разрез Степановский 1 1
Hyundai Heavy Industries - HD Hyundai - HD Hyundai Infracore - Doosan Infracore 10 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 49 1
АЛПИ 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 2
HSDPA Dual Carrier 85 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2082 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 2
Google Android 14679 3
Apple iOS 8242 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Apple - App Store 3008 2
Google Android Auto 42 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 2
Nokia Symbian OS 1403 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 100 1
SBI Bank Свой круг 31 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон GSM 8 1
Ростелеком - Астор WMS - Астор Warehouse Management System 3 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 37 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
ЭЛАР ЭларСкан 164 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 52 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
NCR Realscan 19 1
NCR RealPOS 49 1
NCR AS@R Enterprise 4 1
Ростелеком - Астор Торговая сеть 44 1
Бекиров Руслан 56 3
Тен Станислав 14 2
Берёзкин Максим 12 2
Хамитова Елена 1 1
Воронин Иван 14 1
Зимин Игорь 17 1
Тютин Алексей 14 1
Нечаев Иван 60 1
Сидоров Василий 53 1
Зданович Сергей 8 1
Лясман Виктор 1 1
Вепренцев Сергей 3 1
Орехов Константин 2 1
Девянин Евгений 2 1
Маришин Александр 4 1
Воскобойников Виктор 2 1
Орловский Виктор 397 1
Соловьев Александр 105 1
Трофимчук Денис 49 1
Бувальцев Иван 10 1
Германовичус Дмитрий 5 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 30
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 28
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 26
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 21
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 19
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 16
Россия - РФ - Российская федерация 156831 16
Россия - СФО - Новосибирск 4650 16
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 31 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 13
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 10
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 148 10
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 30 9
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 10 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 4
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 46 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 14 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 15 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 3
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Ижморский район 6 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 2
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 40 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 46 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
ЖКХ - Бытовые услуги - Служба быта 19 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
Traveler's cheque - Дорожный чек 6 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
Новокузнецкий техникум пищевой промышленности 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще