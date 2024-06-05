«ЭларСкан» поможет пополнить электронную библиотеку на Кузбассе

Отечественный планетарный сканер ЭларСкан А3-Н поставлен в центральную городскую библиотеку им. Н.К. Крупской в Ленинске-Кузнецком. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

МБУК «ЦБС им. Н.К. Крупской» играет значительную роль в социальной и культурной жизни города Ленинска-Кузнецкого, приоритетной областью в работе библиотеки является внедрение в практику новых информационных технологий и предоставление пользователям всего спектра современных информационных услуг. Одно из важнейших направлений – сбор и обработка краеведческой информации о городе с последующим предоставлением ее в виде электронных изданий.

На новом «ЭларСкан» планируется оцифровка краеведческого фонда библиотеки (книги, местная периодика), архивных документов, фотографий.

«Книжный краеведческий фонд составляет более 2000 наименований изданий. Среди них имеются ветхие книги и экземпляры с ограниченным углом раскрытия. На новом оборудовании планируется оцифровать около 100 книг, а также, например, подшивки газеты «Ленинский шахтер» за 1930-е,1940-е годы, - сказала Елена Хамитова, директор МБУК «ЦБС им. Н.К. Крупской». - Наличие V-образной колыбели позволит бережно сканировать книги с неполным раскрытием, ветхие издания, фотоальбомы с историческими фотографиями, сшитые архивные документы».

МБУК «ЦБС им. Н.К. Крупской» ведется работа по созданию Электронного (виртуального) читального зала ЦБС, частью которого являются архив газеты «Ленинский шахтер» («Городская газета») и электронная коллекция «Краеведение».

«Электронная коллекция краеведческих изданий создается для сохраненияфонда и чтобы сделать работу с краеведческими материалами доступными для читателей. Копии книг доступны в читальных залах библиотечной системы города. Электронный архив газеты «Ленинский шахтер» («Городская газета») находится в открытом доступе на сайте ЦБС, - отметила Елена Хамитова. – Кроме того, библиотекой создаются полнотекстовые краеведческие базы данных, где собирается информация о городе Ленинске-Кузнецком, его истории, знаменитых людях, жизнь которых связана с городом. Базы данных включают цифровые копии архивных, исторических документов, фотографий».

В учреждении отмечают, что одним из важных факторов, определивших выбор оборудования для библиотеки, стало отечественное производство сканеров «ЭларСкан», которые включены в реестр российской радиоэлектронной продукции и удовлетворяют всем требованиям регуляторов.