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Россия СФО Алтайский край Новоалтайск

Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России 1
10.02.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Новоалтайске 2
23.11.2022 «Мегафон» улучшил сеть в Алтайском крае 1
13.12.2019 Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов 1
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
25.06.2019 Россиянин ограбил банкоматы Сбербанка и Райффайзенбанка с помощью канцелярской скрепки 1
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей 1
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 1
23.12.2016 Абоненты МТС на Алтае стали активнее пользоваться 4G-интернетом 1
25.10.2016 МТС представил 4G-рейтинг популярных мест отдыха в Алтайском крае 1
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
23.12.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» 400 тыс. домохозяйств Алтайского края 1
24.09.2015 МТС за год в шесть раз увеличила LTE-покрытие в Алтайском крае 1
28.04.2015 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае более 1 млрд руб. за два года 1
18.08.2014 МТС запустила в Барнауле сеть 4G 1
05.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Западной Сибири до 1 млн домохозяйств 1
29.04.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Алтайском крае 2
26.04.2013 Сергей Вепренцев назначен коммерческим директором «Сибирских Сетей» 1
05.04.2013 «Т8» повысила пропускную способность линии «Барнаул — Новоалтайск — Заринск» для «Ростелекома» 1
26.02.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение в 4 городах 1
20.11.2012 Optima реконструировала подстанцию «Чесноковская» в Алтайском крае 1
05.09.2012 «ТТК-Западная Сибирь» начал предоставление услуги IPTV в 7 городах региона 1
02.08.2012 ТТК начал предоставлять услуги ШПД в Алейске Алтайского края 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
25.05.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь транспортной сети DWDM в Алтайском крае протяженностью 856 км 1
13.08.2010 «ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
06.11.2009 «Сибирьтелеком» установил цифровые станции в Алтайском крае 1
11.01.2008 «Единый кошелек» подключается к «Мультисети» 1
27.07.2006 Divizion стал крупнейшей федеральной сетью в Алтайском крае 1
09.08.2005 Wi-Fi жил быстро, умрет молодым 1
20.05.2005 "Индиго Юнисел" уходит с Алтая 1
30.01.2002 На Алтае появилась GSM-связь 1
30.01.2002 "Мобиком-Барнаул" развернет сотовую сеть стандарта GSM в Алтайском Крае 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 5
Ростелеком 9953 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 34 3
Huawei 4030 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 252 2
МегаФон - Мобиком 225 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Южно-Сибирская сотовая связь 10 2
Samsung Electronics 10385 1
Cisco Systems 5158 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4164 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 118 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Divizion 54 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 1
Intel Corporation 12320 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
AT&T Inc 1684 1
ZTE Corporation 754 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Т8 НТЦ 96 1
Kometa - Комета 157 1
АСВТ 93 1
Millicom International Cellular SA 52 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
Siemens Mobile 66 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Airspan Networks 27 1
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
МегаФон 9312 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
America Movil - Telmex - Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7629 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 3
Телефон.Ру 92 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Наукоград - технопарк 145 1
Бочкари - Бочкарёвский пивоваренный завод 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12080 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8657 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8151 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3684 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6551 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9470 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28298 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10938 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8652 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29153 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12916 3
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WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 868 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 2
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1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 2
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6486 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7191 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 2
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2234 2
Аксессуары 3977 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3822 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 5
Microsoft Windows 2000 8663 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 793 1
Google YouTube - Видеохостинг 2816 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5460 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 605 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
Левин Дмитрий 43 6
Соловьев Александр 98 5
Игнатьев Анатолий 4 1
Орловский Виктор 390 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Попов Алексей 336 1
Иванов Сергей 389 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
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Комсомольская правда ИД 67 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
In-Stat 115 1
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