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Россия СФО Алтайский край Новоалтайск
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 2
|Левин Дмитрий 43 6
|Соловьев Александр 98 5
|Игнатьев Анатолий 4 1
|Орловский Виктор 390 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Попов Алексей 336 1
|Иванов Сергей 389 1
|Зданович Сергей 8 1
|Терентьев Юрий 16 1
|Ермаков Сергей 5 1
|Солонин Виталий 89 1
|Шамзон Светлана 32 1
|Лавренюк Сергей 6 1
|Шишин Юрий 3 1
|Вепренцев Сергей 3 1
|Цой Иннокентий 47 1
|Баликоев Борис 1 1
|Занько Мария 31 1
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