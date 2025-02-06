Россия СФО Алтайский край Кулунда
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 3
|Apple iPhone 5 773 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 95 1
|МТС 3G-сеть 116 1
|Apple iPad mini 418 1
|Левин Дмитрий 43 4
|Терентьев Юрий 16 2
|Орловский Виктор 380 1
|Лавренюк Сергей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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