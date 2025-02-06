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Россия СФО Алтайский край Кулунда



06.02.2025 «МегаФон» прокачал 4G в селе Кулунда 1
21.10.2024 «МегаФон» расширяет покрытие 4G в Алтайском крае 1
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1
16.02.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Алтайском крае 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 1
23.12.2016 Абоненты МТС на Алтае стали активнее пользоваться 4G-интернетом 1
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 2
23.12.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» 400 тыс. домохозяйств Алтайского края 1
28.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 60 населенных пунктах Сибири 1
25.05.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь транспортной сети DWDM в Алтайском крае протяженностью 856 км 1
29.10.2010 «Сибирьтелеком» запускает цифровое телевидение «ТВист» в новых населенных пунктах Алтайского края 1
29.09.2006 "Сибирьтелеком" ознакомит абонентов с объемом местных телефонных соединений 1
21.02.2005 "ВымпелКом" подключил миллион абонентов в Казахстане 1
28.01.2004 "Сибирьтелеком" планирует ввести 475 тыс. телефонных номеров 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Ростелеком 9720 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
МегаФон 8888 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7705 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8214 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6456 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10787 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3432 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4676 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24517 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12565 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8205 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 997 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3991 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17099 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2127 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7394 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9384 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3868 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 999 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2700 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5669 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 3
Apple iPhone 5 773 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 95 1
МТС 3G-сеть 116 1
Apple iPad mini 418 1
Левин Дмитрий 43 4
Терентьев Юрий 16 2
Орловский Виктор 380 1
Лавренюк Сергей 6 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1287 12
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 611 9
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 6
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 36 6
Россия - СФО - Алтайский край - Славгород 26 6
Россия - РФ - Российская федерация 144830 5
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 42 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1671 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1552 4
Россия - СФО - Алтайский край - Тальменский район - Тальменка 17 4
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 38 4
Россия - СФО - Новосибирск 4309 3
Россия - СФО - Кемеровская область 903 3
Россия - СФО - Иркутская область 1098 3
Россия - СФО - Алтайский край - Поспелихинский район - Поспелиха 7 3
Россия - СФО - Омская область 676 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2462 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1116 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1386 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 500 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - Павловск 34 2
Россия - СФО - Алтайский край - Солонешенский район 9 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 29 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 229 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бурлинский район - Бурла 5 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5188 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1231 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1774 1
Казахстан - Республика 5542 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 812 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1884 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9974 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1636 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2394 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1207 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6148 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1566 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5769 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6250 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 819 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
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