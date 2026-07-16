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Россия СФО Алтайский край Заринск

Россия - СФО - Алтайский край - Заринск

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Т2 ускоряет мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта 1
19.05.2025 UserGate обеспечил защиту сетевой инфраструктуры Сибсоцбанка 1
27.02.2025 билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» в Алтайском крае 1
16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
02.11.2023 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом горнолыжный комплекс в селе Тягун 1
23.11.2022 «Мегафон» улучшил сеть в Алтайском крае 1
31.01.2022 До Заринска с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги 1
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 3
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
27.01.2016 Новые точки обслуживания МТС появились в 650 населённых пунктах Сибири 2
16.12.2015 Салоны МТС добрались до отдаленных уголков Алтайского края 2
16.11.2015 Каждому второму жителю Сибири доступен 4G-интернет от МТС 1
24.09.2015 МТС за год в шесть раз увеличила LTE-покрытие в Алтайском крае 1
23.03.2015 МТС запустила 4G в Бийске 1
18.06.2014 «Ростелеком» модернизировал сеть на Алтае 1
05.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Западной Сибири до 1 млн домохозяйств 1
29.04.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Алтайском крае 1
26.04.2013 Сергей Вепренцев назначен коммерческим директором «Сибирских Сетей» 1
05.04.2013 «Т8» повысила пропускную способность линии «Барнаул — Новоалтайск — Заринск» для «Ростелекома» 1
08.02.2013 В зоне покрытия сети 3G «Билайн» проживает около 83% населения Алтайского края 1
05.09.2012 «ТТК-Западная Сибирь» начал предоставление услуги IPTV в 7 городах региона 1
02.08.2012 ТТК начал предоставлять услуги ШПД в Алейске Алтайского края 1
28.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 60 населенных пунктах Сибири 1
28.05.2010 «Уютный дом» внедряет СЭД «Дело» 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
03.06.2008 «СтартМастер» открыл два магазина в Бийске 1
15.09.2006 Запущена в эксплуатацию сеть "Мегафон-Сибирь" в Алтайском крае 1
27.07.2006 Divizion стал крупнейшей федеральной сетью в Алтайском крае 1
14.06.2006 "Ольтамар" строит систему управления супермаркетами с "1С:Предприятием 8.0" 1
30.01.2002 На Алтае появилась GSM-связь 1
30.01.2002 "Мобиком-Барнаул" развернет сотовую сеть стандарта GSM в Алтайском Крае 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 537 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Южно-Сибирская сотовая связь 10 2
Ростелеком 10902 2
МегаФон 10672 2
Huawei 4642 2
МегаФон - Мобиком 230 2
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 1
Сибсети - Сибирские Сети 12 1
Аккорд-Тел 32 1
Samsung Electronics 11022 1
Cisco Systems 5362 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
9541 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 500 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 492 1
Т8 НТЦ 120 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 282 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Divizion 54 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
Ольтамар 1 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Сибсоцбанк 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2089 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2920 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10079 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64623 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9427 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22825 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4389 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9778 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29609 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8470 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12775 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26200 3
Аксессуары 4259 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4983 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25991 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35953 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11484 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2903 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 637 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1873 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 297 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4164 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9246 2
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Microsoft Windows 2000 8678 2
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UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 112 1
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ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Левин Дмитрий 47 4
Соловьев Александр 118 4
Соловенчук Александр 155 2
Цой Иннокентий 50 2
Вепренцев Сергей 3 1
Занько Мария 63 1
Щепель Ирина 1 1
Гинатулина Оксана 1 1
Нестеров Глеб 1 1
Шамзон Светлана 33 1
Зданович Сергей 8 1
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