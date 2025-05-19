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Нестеров Глеб


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 UserGate обеспечил защиту сетевой инфраструктуры Сибсоцбанка 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Нестеров Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 343 1
Сибсоцбанк 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4954 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 633 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 58 1
Мохов Олег 3 1
Корчагин Илья 2 1
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 21 1
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 1
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 42 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 618 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 325 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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