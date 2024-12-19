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Россия СФО Алтайский край Белокуриха

Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха


19.12.2024 К началу горнолыжного сезона МТС ускорила интернет в Белокурихе 2
29.11.2024 Природные СПА: «Яндекс Путешествия» назвали лучшие термальные курорты России 1
18.09.2024 Аналитика МТС: Белокуриха этим летом вошла в топ-10 популярных горнолыжных курортов России 1
16.02.2024 Россияне в 3 раза чаще стали бронировать санатории 1
01.08.2023 На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС 1
21.11.2022 Томские туристы могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel 1
05.05.2022 На майских праздниках гостей Алтайского края встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
29.12.2021 МТС модернизировала сеть в Белокурихе 1
04.06.2021 МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс Алтайского края 1
30.07.2020 МТС «ускорила» интернет на популярных курортах Алтайского края 1
30.04.2019 Tele2 увеличил скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края 1
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 1
25.10.2016 МТС представил 4G-рейтинг популярных мест отдыха в Алтайском крае 2
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1
24.09.2015 МТС за год в шесть раз увеличила LTE-покрытие в Алтайском крае 1
06.08.2015 МТС улучшила качество связи в популярных местах отдыха в Алтайском крае 2
28.04.2015 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае более 1 млрд руб. за два года 1
19.02.2015 Алтайский государственный университет совместно с «Галэкс» внедряет систему управления ИТ-активами 1
22.10.2014 МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Алтайского края 1
18.08.2014 МТС запустила в Барнауле сеть 4G 1
18.07.2014 МТС превратила остановки Новосибирска в виртуальные библиотеки 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
22.03.2012 Подписано соглашение о развитии навигационных технологий ГЛОНАСС в Сибири 1
23.08.2011 Администрация Белокурихи закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело» 1
25.05.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь транспортной сети DWDM в Алтайском крае протяженностью 856 км 1
02.02.2010 «Сибирьтелеком» создает виртуальный офис для клиентов 1
06.11.2009 «Сибирьтелеком» установил цифровые станции в Алтайском крае 1
29.09.2006 "Сибирьтелеком" ознакомит абонентов с объемом местных телефонных соединений 1
15.09.2006 Запущена в эксплуатацию сеть "Мегафон-Сибирь" в Алтайском крае 1
20.05.2005 "Индиго Юнисел" уходит с Алтая 1
05.11.2004 "Алтайсвязь" начинает подключения в Бийске и Белокурихе 1
30.01.2003 "Индиго" перевел в GSM еще одного оператора 1
17.10.2002 Сотовый оператор "Алтайсвязь" группы компаний "Индиго" запускает в эксплуатацию сеть GSM-связи 1
11.07.2002 МТС расширяет свое присутствие в регионах 1
11.07.2002 Компания "Мобильные ТелеСистемы" приобрела 100% акций ЗАО "Мобиком-Барнаул" 1
30.01.2002 На Алтае появилась GSM-связь 1
30.01.2002 "Мобиком-Барнаул" развернет сотовую сеть стандарта GSM в Алтайском Крае 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 14
МегаФон - Мобиком 225 4
Ростелеком 9701 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 34 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Южно-Сибирская сотовая связь 10 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Microsoft Corporation 24625 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
МегаФон 8805 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Huawei Technologies 399 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 1
МТС - Кубань GSM 116 1
Huawei 3933 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
Сибирское Подворье - туристический комплекс 1 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Родник Алтая - санаторий 1 1
Бочкари - Бочкарёвский пивоваренный завод 3 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 1 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 10 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Аналоговые технологии 2769 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 594 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 283 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 502 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 249 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
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UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
МТС 3G-сеть 116 1
ЭОС Дело СЭД 207 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
МТС Big Data 265 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Левин Дмитрий 43 6
Брызгалов Евгений 1 1
Соловенчук Александр 105 1
Попов Алексей 336 1
Терентьев Юрий 16 1
Рязанов Михаил 4 1
Степанюк Валерий 1 1
Цой Иннокентий 42 1
Кайдаш Мария 1 1
Арапова Светлана 1 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 11 7
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
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