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Корчагин Илья
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|UserGate обеспечил защиту сетевой инфраструктуры Сибсоцбанка 1
|19.05.2022
|Yadro провела хакатон по проектированию процессоров 1
Корчагин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Сибсоцбанк 2 1
|Мордыга Артем 1 1
|Кожин Алексей 1 1
|Герасименко Евгений 1 1
|Овчинникова Анастасия 2 1
|Демичев Сергей 2 1
|Угодников Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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