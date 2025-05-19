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Корчагин Илья


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 UserGate обеспечил защиту сетевой инфраструктуры Сибсоцбанка 1
19.05.2022 Yadro провела хакатон по проектированию процессоров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Корчагин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 1
Сибсоцбанк 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3815 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2366 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 58 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 623 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 257 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1148 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 194 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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