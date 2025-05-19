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Сибсоцбанк


Сибсоцбанк — это  кредитная организация, обслуживающая индивидуальных, корпоративных клиентов различных форм собственности и направлений деятельности. Сибсоцбанк имеет разветвленную региональную сеть. Дополнительные офисы Банка работают в городах: Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Белокурихе и в районных центрах Алтайское, Михайловское, Завьялово.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 61 281 879 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 61 281 879 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 742 042 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 UserGate обеспечил защиту сетевой инфраструктуры Сибсоцбанка 4
04.12.2014 Наведи порядок SAM: управление софтом и лицензионными соглашениями 1

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Сибсоцбанк и организации, системы, технологии, персоны:

Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 18 1
Microsoft Corporation 24836 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 69 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 342 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 2
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5319 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 569 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16343 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8847 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28873 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2266 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3276 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 633 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 650 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2151 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3139 1
IBM Tivoli 281 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 58 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 296 1
Сирина Екатерина 10 1
Черный Алексей 25 1
Мохов Олег 3 1
Резвов Юрий 1 1
Панкратов Илья 7 1
Тютина Ольга 1 1
Корчагин Илья 2 1
Колесник Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 109 1
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 42 1
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 21 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 617 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3232 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6856 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 324 1
Аудит - аудиторский услуги 2801 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 517 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1512 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4766 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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