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Сибсоцбанк
Сибсоцбанк — это кредитная организация, обслуживающая индивидуальных, корпоративных клиентов различных форм собственности и направлений деятельности. Сибсоцбанк имеет разветвленную региональную сеть. Дополнительные офисы Банка работают в городах: Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Белокурихе и в районных центрах Алтайское, Михайловское, Завьялово.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 61 281 879 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|UserGate обеспечил защиту сетевой инфраструктуры Сибсоцбанка 4
|04.12.2014
|Наведи порядок SAM: управление софтом и лицензионными соглашениями 1
Сибсоцбанк и организации, системы, технологии, персоны:
|Сирина Екатерина 10 1
|Черный Алексей 25 1
|Мохов Олег 3 1
|Резвов Юрий 1 1
|Панкратов Илья 7 1
|Тютина Ольга 1 1
|Корчагин Илья 2 1
|Колесник Игорь 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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