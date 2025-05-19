Сибсоцбанк

Сибсоцбанк — это кредитная организация, обслуживающая индивидуальных, корпоративных клиентов различных форм собственности и направлений деятельности. Сибсоцбанк имеет разветвленную региональную сеть. Дополнительные офисы Банка работают в городах: Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Белокурихе и в районных центрах Алтайское, Михайловское, Завьялово.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 4 дела, на cумму 61 281 879 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

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