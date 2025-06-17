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Правительство Индии Резервный банк Индии RBI Reserve Bank of India Центральный банк Индии Государственный банк Индии SBI State Bank of India

СОБЫТИЯ


17.06.2025 «Индо Банк» построил систему сетевой безопасности на базе UserGate NGFW 1
07.02.2024 Взломан разработчик популярных инструментов для удаленной работы AnyDesk 1
20.07.2023 «Сбер» создает ИТ-подразделение в Бангалоре 1
26.11.2021 Япония и Индия готовятся выпустить государственные криптовалюты 1
06.08.2018 Индия запретит хранить данные пользователей за границей 1
25.07.2017 Новые сервисы Oracle PaaS и SaaS доступны в ЦОД клиента в расширенном портфолио Cloud at Customer 1
18.08.2016 «БСС-Безопасность» провела аттестационные испытания автоматизированной системы в «Коммерческом Индо Банке» 1
09.09.2010 Путин выделил $600 млн индийскому сотовому оператору АФК "Системы" 1
03.09.2010 «Билайн» заморозил вьетнамскую «дочку» 1
13.08.2010 Sistema Shyam TeleServices получила кредит на $280 млн от Государственного банка Индии 1
20.04.2010 Финансирование индийского MTS включено в госбюджет России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Правительство Индии и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1904 4
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 4
Samsung Electronics 11000 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1680 1
Amazon Inc - Amazon.com 3249 1
Microsoft Corporation 25693 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 1
Apple Inc 13065 1
LG Electronics 3725 1
ZTE Corporation 799 1
Oracle Corporation 7055 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 1
Telegram Group 2880 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 491 1
AT&T Inc 1724 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 734 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
NTT Data - Itelligence AG 48 1
CrowdStrike Holdings 60 1
SolarWinds 60 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 130 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Цифровые активы 166 1
Google LLC 12599 1
Nvidia Corp 3946 1
Comcast 231 1
AnyDesk Software GmbH 56 1
Gtel 25 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
Glintt Healthcare Solutions 1 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
Коммерческий Индо банк 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3612 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5595 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6502 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3656 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5559 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3050 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 10 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 118 1
ЦБ Япония - Центральный банк Японии - Bank of Japan 2 1
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12705 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29553 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9281 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14128 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24144 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10556 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21689 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1642 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2938 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4836 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12948 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1642 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 898 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1245 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7788 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3777 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3278 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5463 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 901 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1572 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 377 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4579 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1079 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5015 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13493 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 454 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 540 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9173 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33156 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2830 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7883 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8149 1
Oracle Event Processing - Oracle Event Hub Cloud - Oracle Event-Driven Architecture Suite 7 1
Oracle WebCenter Suite 39 1
Oracle Java - язык программирования 3452 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Apache Hadoop 468 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 28 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 221 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle Integration Cloud 11 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Oracle IoT Cloud - Oracle Internet of Things Cloud - Oracle IoT Cloud Applications 5 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 74 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
Oracle Cloud MSP - Oracle Cloud Managed Service Provider - Oracle Managed File Transfer Cloud 7 1
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 1
Oracle Java Cloud Services 13 1
Oracle Application Container - OCCS - Oracle Container Cloud Service - Oracle Container Native Application Platform 9 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 1
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 31 1
Oracle SaaS 11 1
Oracle Business Analytics Cloud - Oracle IT Analytics Cloud Service 12 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 33 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 24 1
Сорокин Артем 1 1
Путин Владимир 3444 1
Мельникова Анастасия 438 1
Лагода Георгий 60 1
Дуров Павел 325 1
Попов Анатолий 153 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Кочетков Владислав 248 1
Зайцева Анна 70 1
Gopalakrishnan Kris - Гопалакришнан Крис 5 1
Розанов Всеволод 47 1
Изосимов Александр 192 1
Черемин Сергей 17 1
Рябоконь Владимир 12 1
Панкин Дмитрий 3 1
Корчагин Илья 4 1
Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 1
Born Günter - Борн Гюнтер 3 1
Индия - Bharat 5840 9
Россия - РФ - Российская федерация 164574 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18959 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3126 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13757 1
США - Нью-Йорк 3174 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1213 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1125 1
Индия - Карнатака - Бангалор 210 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 147 1
Камбоджа - Королевство 156 1
Индия - Дели 155 1
Индия - Нью-Дели 88 1
Азия Восточная 187 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 393 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 62 1
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 1
Индия - Карнатака 24 1
Индия - Махараштра 20 1
Индия - Джаркханд - Ранчи 5 1
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52998 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57131 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8763 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7473 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6060 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18005 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7320 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6659 2
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 31 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 247 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7004 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3682 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1366 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2452 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4564 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27024 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6966 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5077 1
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2155 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2842 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2688 1
Аудит - аудиторский услуги 3390 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1535 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 34 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6075 2
Economic Times 43 2
Gartner - Гартнер 3649 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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