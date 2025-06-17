Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Индии Резервный банк Индии RBI Reserve Bank of India Центральный банк Индии Государственный банк Индии SBI State Bank of India
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Правительство Индии и организации, системы, технологии, персоны:
|Сорокин Артем 1 1
|Путин Владимир 3444 1
|Мельникова Анастасия 438 1
|Лагода Георгий 60 1
|Дуров Павел 325 1
|Попов Анатолий 153 1
|Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Зайцева Анна 70 1
|Gopalakrishnan Kris - Гопалакришнан Крис 5 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Изосимов Александр 192 1
|Черемин Сергей 17 1
|Рябоконь Владимир 12 1
|Панкин Дмитрий 3 1
|Корчагин Илья 4 1
|Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 1
|Born Günter - Борн Гюнтер 3 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.