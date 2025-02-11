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МТС обеспечила цифровой комфорт гостям Бирюзовой Катуни в Алтайском крае

ПАО «МТС» улучшила качества связи на территории туристического комплекса Бирюзовая Катунь в Алтайском крае. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета для жителей и гостей курорта увеличилась в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону уверенного LTE-покрытия МТС вошли объекты особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»: пасека «Медом в ухо», рыболовный пруд и популярный туристический маршрут «Панорамный». Также заметно улучшилось качество связи на территории местных турбаз и гостиниц, таких как «Заря», «Малина», «Сосна», «Таежный угол» и др. С помощью мобильного интернета туристы смогут воспользоваться онлайн-картами и сервисами поиска информации, поделиться впечатлениями с близкими в мессенджерах и соцсетях или отставить отзыв о месте.

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Цифровизация

«Бирюзовая Катунь — это развитый туристический кластер, куда приезжают увидеть Тавдинские пещеры, подняться на смотровые площадки и попробовать настоящий алтайский мед. В прошлом году здесь открылось несколько новых отелей, глэмпингов, и заведений общепита. Вслед за развитием туристической инфраструктуры растет поток гостей, которые увеличивает и нагрузку на сеть связи. Чтобы обеспечить гостям цифровой комфорт, мы установили дополнительное оборудование, увеличив зону охвата и скорость мобильного интернета», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Годом ранее МТС улучшила качество связи в других популярных туристических объектах Алтайского края: на озере Яровом, в городе-курорте Белокуриха и поселке Ая.

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