Поляна-Д автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады
Поляна-Д и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
|Чернов Григорий 17 4
|Семенов Максим 24 2
|Богаткин Алексей 31 1
|Толстая Екатерина 1 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Толстая Фекла 7 1
|Приданцев Сергей 145 1
|Галушко Евгений 14 1
|Чернов Иван 28 1
|Мочалов Юрий 33 1
|Панов Анатолий 4 1
|Кайгородова Наталья 3 1
|Лаптев Максим 18 1
|Петроченко Алексей 3 1
|Смирнов Александр 75 1
|Баттулин Дамир 3 1
|Груша Георгий 4 1
|Жулев Антон 1 1
|Назыров Руслан 1 1
|Дудкин Максим 27 1
|Маресов Роман 4 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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