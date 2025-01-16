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Индексная книга (каталог) CNews*
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Поляна-Д автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады



16.01.2025 Теплоэлектростанции из числа крупнейших в России строят защиту от БПЛА за 200 миллионов 1
01.10.2024 «Поляна» внедрила российское решение Quality Check для автоматизации контроля качества 1
26.09.2024 Жители и гости Поляны на связи с «МегаФоном» 1
19.09.2024 Аналитика МТС: гора Соболиная вошла в топ-7 популярных горнолыжных курортов летом 2024 года 1
18.09.2024 Аналитика МТС: Белокуриха этим летом вошла в топ-10 популярных горнолыжных курортов России 1
17.09.2024 Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог» 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1
24.06.2024 Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы 1
22.04.2024 Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня 1
06.06.2023 Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик 1
31.05.2023 МТС ускорила мобильный интернет для новоселов орловского ЖК «Овсянниковская поляна» 1
12.04.2023 Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза 1
18.02.2019 «Росэлектроника» представила комплексное решение для боевой информационной системы ПВО 2
15.02.2019 «Росэлектроника» представит армейские АСУ и комплексы РЭБ 1
21.08.2018 «Росэлектроника» представит более 30 разработок для вооруженных сил на форуме «Армия-2018» 1
06.03.2018 «Ясная Поляна» подключила сервис онлайн-продажи билетов 1
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники 1
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки 1
12.12.2016 Сервис Navi Event поможет создать цифровой адрес для любого места и события 1
14.10.2016 Новые салоны МТС появились в четырех населенных пунктах Мордовии 1
08.04.2016 МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
13.02.2015 «Аскрин» создала мобильный выставочный комплекс для «Ясной поляны» 1
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1
21.10.2014 В почтовое обращение выходит марка «Герб г. Сочи» 1
17.10.2014 МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1
17.07.2014 МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 1
13.11.2013 Система «Скаут» повышает эффективность работы автотранспорта в «Ясной поляне» 1
10.01.2013 Club.CNews: Тихим SAPом 1
06.11.2012 «АМТ-Груп» построила интеллектуальную информационную среду для ЦСКО «Среднерусского банка Сбербанка» 1
11.11.2010 В «Tele2 Санкт-Петербург» назначен новый коммерческий директор 1
08.09.2010 Эксперты МОК положительно оценили статус олимпийского строительства по объектам связи 1
08.04.2010 Россвязь представила результаты работ по олимпийскому строительству 1
18.09.2009 «Комстар» обеспечил связью «ГК Олимпстрой» 1
15.02.2008 Автоматизированы два новых магазина сети «Поляна» 1
08.02.2002 Avaya и Verysell Distribution запустили маркетинговую программу "Золотая рыбка Avaya" 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Поляна-Д и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 3
Ростех - Радиозавод 68 3
Yandex - Яндекс 7339 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
ИнфоТех 27 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Cisco Systems 5114 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
СКАУТ 77 1
Avaya Services 7 1
Verysell - Верисел 317 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
Samsung Electronics 10254 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Apple Inc 12099 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
SAP SE 5276 1
Oracle Corporation 6687 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Naviaddress - Навиадрес 2 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Avito Tech - Авито Тех 6 1
DJI 73 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 5
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 20 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Солнечная поляна 5 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Петровский парк 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Петрокомета НИО ЦИТ - Научно-исследовательский и опытно-экспериментальный центр интеллектуальных технологий 1 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Кассир.ру - ИнфоТех - TicketNet - Тикетнет - Билетные системы 3 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Альфа-Банк 1769 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 7 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Интер РАО Электрогенерация 4 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
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ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 7 4
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 14 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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