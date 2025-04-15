Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА

«Россети» объявили об установке анти-БПЛА систем на 14 своих объектах в московском регионе. В сумме на работы было выделено 604,63 млн руб.



Анти-БПЛА для «Россетей»

Как выяснил CNews, московский филиал «Россетей» установит анти-БПЛА системы для 14 своих объектов на общую сумму в 604,63 млн руб.

Для осуществления процесса закупки «Россети» опубликовали 14 тендеров на сайте госзакупок. Все тендеры были опубликованы в один день — 4 апреля 2025 г. Заявки на участие в них принимались до 9 апреля, а процедура подведения итогов запланирована на 22 апреля 2025 г.

Каждый тендер предназначен для одного из объектов «Россетей». При этом 11 тендеров имеют одинаковую начальную сумму закупки, а именно 48,7 млн руб. Три оставшихся тендера суммой поменьше — 22,8 млн руб. на объект.

Image by diana.grytsku on Freepik «Россети» поставит системы защиты от беспилотников на 14 своих объектов.

Группа «Россети» — это, по словам самой компании, один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети Группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Подробности тендера

Закупка производится, как указано в документах, для исполнения Постановления Правительства России от 03.08.2024 г. № 1046 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».

Указано, что защитное оборудование установят на следующих высоковольтных подстанциях «Россетей» в московском регионе: «Жулебино», «Борисово», «Пенягино», «Баскаково», «Сабурово», «Гольяново», «Иловайская», «Хлебниково», «Южная», «Бутырки», «Ясенево», «Теплый Стан», «Хованская», «Лесная».

Дополнительно в техническом задании указано, что анти-БПЛА системы предназначены для обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса.

«Россети» используют БПЛА для для обследования своих ЛЭП

В конце октября 2024 г. CNews сообщал, что компания «Беспилотные системы» в сотрудничестве с «Россетями» разработала инновационную технологию мониторинга состояния высоковольтных линий электропередач с применением беспилотных летательных аппаратов Supercam.

Представители ПАО «Россети» отмечали, что внедрение беспилотных летательных аппаратов Supercam способствует снижению затрат на мониторинг инфраструктуры в энергетической отрасли на 64% и повышению производительности труда на 84%, что подтверждает высокую эффективность продукции компании «Беспилотные системы».

В «Беспилотных системах» акцентировали внимание на том, что в настоящее время ведется совместная работа с «Россетями» по созданию комплексного решения для мониторинга состояния высоковольтных линий электропередач, которое в перспективе может полностью заменить традиционные методы контроля инфраструктуры.

Массовая борьба с дронами

Ранее CNews сообщал, что 7 июня 2024 г. международный аэропорт Южно-Сахалинска имени Антона Чехова планировал внедрять аппаратно-программные комплексы обнаружения и противодействия БПЛА. На выделенные 294,6 млн руб. аэропорт закупал радиолокационные станции «Енот» и комплекс противодействия беспилотным воздушным судам «Поляна».

Стоит упомянуть, что в 2023 г. аэропорт «Шереметьево» устанавливал себе точно такие же защитные системы.

А 27 декабря 2024 г. крупный производитель электроэнергии «Интер РАО-электрогенерация» публиковал тендеры для устанавки анти-БПЛА систем для двух своих ГРЭС. Защитное оборудование планировалось развернуто на «Печорской» ГРЭС в Республике Коми и «Ириклинской» ГРЭС в Оренбургской области.

Всего на закупку и установку «Интер РАО» планировала потратить 215 млн руб.

Методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами

В современных стратегиях обеспечения безопасности и противодействия угрозам, связанным с использованием дронов, ключевую роль играют радиоэлектронные системы подавления беспилотных летательных аппаратов.

С ростом популярности беспилотных технологий как в гражданской, так и в военной сферах, необходимость разработки и внедрения эффективных методов нейтрализации БПЛА становится все более актуальной.

Системы противодействия БПЛА можно разделить на несколько основных категорий.

Активные системы подавления используют радиочастотный сигнал для нарушения или блокировки каналов связи между беспилотным аппаратом и его оператором. Эти системы воздействуют на определенные частоты, критически важные для управления дроном, что приводит к потере контроля и, как следствие, к аварийной посадке. Существуют портативные версии таких систем, известные как радиоэлектронные ружья.

Пассивные системы подавления не воздействуют непосредственно на сигналы управления, а осуществляют мониторинг радиочастотного спектра с целью обнаружения активно функционирующих БПЛА. Эти системы позволяют определить местоположение дрона и его оператора, что создает предпосылки для применения дополнительных мер противодействия, включая физическое уничтожение или задержание.

Также существуют системы, основанные на использовании лазерных технологий. Эти системы способны фокусировать лазерный луч на БПЛА, что приводит к повреждению его электронных компонентов и, как результат, к потере функциональности аппарата. Этот метод наиболее эффективен при применении на малых высотах и в условиях ограниченной видимости.