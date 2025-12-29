Разделы

Интер РАО Электрогенерация


СОБЫТИЯ

29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
15.04.2025 Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА 1
16.01.2025 Теплоэлектростанции из числа крупнейших в России строят защиту от БПЛА за 200 миллионов 1
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
06.01.2016 «НИИТеплоприбор» за 653 млн создаст элементы управления атомными станциями 1

Интер РАО Электрогенерация и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 2
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
Ростелеком 10353 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 5
Интер РАО - Печорская ГРЭС 3 2
Интер РАО ЕЭС ПАО - ИГРЭС - Ириклинская ГРЭС 4 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 2
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 2
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3381 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Сигма.Алькор 5 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 952 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 140 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Мобильный обходчик 25 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
FreePik 1454 1
НИИТеплоприбор - Квинт-8 ПТК 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1219 1
Linux OS 10945 1
Одинцов Евгений 7 2
Чехов Антон 13 2
Грызлов Вячеслав 1 1
Писарев Михаил 27 1
Козлов Дмитрий 24 1
Моничев Андрей 2 1
Шварев Леонид 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3051 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 663 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 369 2
Москва - ВАО - Гольяново 12 1
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 42 1
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск 17 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 973 1
Казахстан - Республика 5814 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 1
Россия - СФО - Омская область 735 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 1
Сербия - Республика 357 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 790 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 29 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Украина 7801 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 693 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 254 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 3
Энергетика - Energy - Energetically 5529 3
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 1
