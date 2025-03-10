Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170287
ИКТ 13259
Организации 10405
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25215
Персоны 72896
География 2762
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана


10.03.2025 В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram: «его используют недруги» 1
16.01.2025 Теплоэлектростанции из числа крупнейших в России строят защиту от БПЛА за 200 миллионов 1
25.11.2015 «Гэндальф» построил единую информационную систему для аэропорта «Махачкала» 3
07.07.2015 Политика импортозамещения может изменить российский рынок ERP 1
15.01.2009 В аэропорту Махачкалы столкнулись два Ил-76 ВВ МВД РФ 1
22.06.2007 В Дагестане пресечена контрабанда мобильных телефонов на сумму 3 млн руб. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана и организации, системы, технологии, персоны:

8295 2
Гэндальф - Gendalf 86 2
SAP SE 5293 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Microsoft Corporation 24701 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Oracle Corporation 6721 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Парус Корпорация 540 1
Epicor Software Corporation 160 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Газпром ПАО 1347 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
JTI - Донской табак 8 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 8 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Интер РАО Электрогенерация 4 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3300 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11715 2
Стандартизация - Standardization 2142 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2411 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 769 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 497 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 211 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24656 1
Управляемость - Manageability 1742 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 517 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2975 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10837 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 354 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1711 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1898 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 456 1
1С:Консолидация 53 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 67 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 37 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 1
Невзоров Станислав 2 1
Терентьев Вадим 2 1
Михалько Радмила 1 1
Алтынник Дмитрий 1 1
Пирмагомедов Арсен 1 1
Чехов Антон 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 233 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 1
Европа 21828 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1049 1
Земля - планета Солнечной системы 10415 1
Германия - Федеративная Республика 12718 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1338 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Шарджа 9 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2891 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ЦФО - Курская область 657 1
Украина 7639 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2851 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 305 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 396 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8111 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 734 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2211 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 932 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 526 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 129 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3451 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2923 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 54 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1919 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4056 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1905 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще