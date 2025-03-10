В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram: «его используют недруги»

В Чечне и Дагестане заблокирован мессенджер Telegram. Соответствующее решение приняли федеральные власти в связи с использованием мессенджерами «недругами», в том числе для организации массовых беспорядков.

В Чечне и Дагестане заблокирован Telegram

В Чечне и Дагестане заблокирован мессенджер Telegram. Об этом сообщил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

Как сообщает агентство ТАСС, Гамзатов пояснил, что это решение было принято на федеральном уровне правоохранительными органами.

Гамзатов пояснил, что Telegram «часто используют недруги, пример тому - беспорядки в аэропорту Махачкалы» (произошли в конце 2023 г.). «Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют. - добавил министр. - Пока есть хорошие аналоги, например ВК».

Роскомнадзор к моменту публикации этого материала не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Депутат Госдумы Антон Немкин назвал ситуацию с блокировкой Telegram «вынужденной мерой», которая связан с тем, что «мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков».

«Решение может быть пересмотрено - все будет зависеть от самого Telegram, - написал Немкин в своем Telegram-канале. - Как я уже отмечал, платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы».

Учения по отключению российского интернета от зарубежного

В конце 2024 г. Роскомнадзор проводил учения по проверке устойчивости функционирования сетей связи. Такие учения должны проводиться ежегодно в рамках закона «О суверенном интернете», принятом в 2019 г. В частности, в рамках запланированного сценария планировалось отработать сценарии отключения российского интернета от зарубежного.

В результате жители ряда республик Северного Кавказа - Чечни, Ингушетии, Дагестана жаловались на недоступность ряда сервисов, включая WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), Telegram и др.

Управлять трафиком в сетях связи Роскомнадзор может через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) - такое оборудование устанавливается в обязательном порядке у операторов связи.

Для координации соответствующей работы Роскомнадзор создал ЦМУ ССОП (Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования).

Как в российских регионах отключали мессенджеры

Случай блокировки Telegram в Чечне и Дагестане не первый, когда в отдельных российских регионах отключают мессенджеры.

Так, в начале 2024 г. в Республике Якутия - Саха, а также в Республике Башкортостан отключали Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Указанные события совпали с массовыми акциями протеста в данных регионах.

Также в начале 2024 г. в ряде регионов Северо-Запада - Псковской, Новгородской и Ленинградской областях - по ночам отключали мобильный интернет в стандарте LTE (четвертое поколение сотовой связи, LTE). Это случилось после атаки дронов на химический терминал компании «Новатэк» в городе Усть-Луга Ленинградской области.