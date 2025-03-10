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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170287
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Гамзатов Юрий


10.03.2025 В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram: «его используют недруги» 1
24.08.2022 АРПП «Отечественный софт» заключила соглашения о сотрудничестве с Минцифры Республики Дагестан и Дагестанским госуниверситетом 1
19.04.2022 «Р7-офис» передаст лицензии в школы Республики Дагестан 1
06.04.2022 Дагестанские школы перейдут на «Ред ОС» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Гамзатов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 736 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6316 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4242 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1844 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2001 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 1
НКТ - Р7-Офис 386 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
Лашин Ренат 71 1
Рустамов Рустам 418 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 590 3
Россия - РФ - Российская федерация 145942 3
Россия - ЦФО - Костромская область 409 1
Россия - УФО - Курганская область 512 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 386 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 233 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Россия - СФО - Иркутская область 1122 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 821 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1900 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 862 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 869 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1303 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 579 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 319 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 74 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
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