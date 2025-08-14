«Ростелеком» построил социальную мобильную связь на отечественных решениях в 11 селах Дагестана

«Ростелеком» в рамках второго этапа устранения цифрового неравенства впервые установил и запустил в эксплуатацию в одиннадцати высокогорных селах Дагестана базовые станции мобильной связи «Булат». Они созданы дочерней компанией «Ростелекома» и работают на отечественном ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Более 2000 жителей высокогорных селений — Гдым (Ахтынский район), Наказух (Гунибский), Ицари, Мирзита, Джурмачи, Хуршни, Худуц, Сумия (Дахадаевский район), Гадайчи (Цумадинский), Ритляб и Гидиб (Чародинский) — получили доступ к мобильной связи и скоростному интернету GSM/LTE.

Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала «Ростелекома»: «Наши станции “Булат”, подобно острым Булатным клинкам, взмыли ввысь на труднодоступных вершинах. Мы провели к ним электропитание, развернули современную телекоммуникационную инфраструктуру по оптическим линиям, гарантирующим высокую скорость передачи данных. Для запуска одиннадцати базовых станций наши специалисты проложили около 40 километров оптоволоконного кабеля. Уникальность “Булата” кроется в его мультиоператорской архитектуре, позволяющей четырем операторам делить между собой инфраструктуру радиодоступа. Такое решение открывает перед жителями свободу выбора и новые возможности».

Разработчиком аппаратной части базовых станций выступает компания «Булат» (дочерняя компания «Ростелекома»), программное обеспечение создано ООО «Новые телеком решения» («НТР»). В декабре 2024 г. базовые станции «Булат» прошли необходимые процедуры технической оценки и получили статус ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения), подтверждающий их соответствие самым высоким стандартам и требованиям, предъявляемым к отечественным решениям.

Юрий Гамзатов, министр цифрового развития Республики Дагестан: «Запуск первых базовых станций, полностью созданных руками российских инженеров, – это еще один триумф в нашей общей борьбе за технологический суверенитет. Этот стратегически важный шаг является не только гарантом нашей безопасности, но и инвестицией в будущее России. Правительство Дагестана всецело поддерживает реализацию УЦН 2.0 и другие проекты, направленные на развитие цифровой инфраструктуры. Наша цель неизменна — обеспечить равный доступ к современным технологиям для каждого жителя, открывая перед ними безграничные возможности цифровой экономики».

Базовая станция «Булат» предназначена для применения в сетях связи общего пользования в составе системы базовых станций стандарта LTE-Advanced, а также в сети подвижной радиосвязи GSM в диапазоне частот 1800 МГц. Программно-аппаратный комплекс базовой станции мобильных сетей связи стандартов GSM/LTE включает в себя два основных блока: блок радиочастотный RRU3900-B3 и блок обработки сигналов BBU3801, которые связаны между собой посредством интерфейса CPRI.

Благодаря модульной конструкции и применению стандартных интерфейсов блок BBU3801 имеет возможность масштабирования и увеличения емкости. Блок радиочастотный RRU3900-B3 — внешний радиомодуль, который подключается к блоку обработки сигналов BBU по оптическому волокну. В блоке RRU происходит обработка данных, поступающих через радиоинтерфейс и антенну.

«Булат» может использоваться как на сетях операторского класса, так и для развертывания частных сетей (Private LTE). Технические характеристики: тип оборудования – BBU3801+RRU3900; мощность – 40 Вт на каждый из четырех передатчиков в RRU; скорость – до 450 Мбит/c на БС; покрытие - радиус около 20 км; сколько абонентов может обслуживать – до 900 пользователей на БС в применяемой конфигурации; способ электропитания – 48 В DC.