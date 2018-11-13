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ФТС РФ Региональные таможенные управления МАПП Многосторонний автомобильный пункт пропуска

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СОБЫТИЯ


13.11.2018 Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах

начале августа 2018 г. «Эппл рус» и подала против таможни иск на 147,2 млн руб. По словам адвоката Шереметьевской таможни, ведомство не уклоняется от платежей, но полагает, что в некоторых из

25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни

«Ростелеком» обеспечит бесперебойную междугородную и международную связь для Екатеринбургской таможни. Право на предоставление услуг связи оператор получил по итогам выиг
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням

от 1 до 10 Мбит/с для обеспечения защищенного обмена данными между административными зданиями. Для Липецкой таможни организованы каналы между главным управлением и таможенными постами в селе К
18.04.2016 Миллеровская таможня продлила контракт с «МегаФоном» на предоставление резервного канала связи

По итогам тендера на услуги фиксированной связи пролонгирован контракт «МегаФона» на предоставление защищенного резервного цифрового канала Миллеровской таможне в Ростовской области. «МегаФон» организует резервный VPN-канал для сотрудников ведомства, что гарантирует высокий уровень информационной безопасности при работе с большим п
23.07.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан

нных в разных городах, так и между структурными подразделениями таможни в г. Уфа. Основной функцией Башкортостанской таможни является проведение таможенного контроля, содействие развитию внешне
02.10.2014 «МегаФон» организовал резервную VPN-сеть для Таганрогской таможни

Компания «МегаФон» организовала резервные каналы VPN-сети для Федеральной таможенной службы Южного таможенного управления Таганрогской таможни, обеспечив в
21.05.2014 «Билайн Бизнес» начал предоставлять услуги связи Дальневосточному таможенному управлению

я «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») начала предоставлять услуги передачи данных по сети IP/VPN MPLS для Дальневосточного таможенного управления в рамках исполнения тендера на 2014-2015 гг. Общая ст
10.04.2013 В отношении замначальника ИТ-службы Центральной базовой таможни ФТС России возбуждено уголовное дело о хищении 25 млн руб.

овским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника информационно-технической службы Центральной базовой таможни ФТС России Руслана Лагуткина, а также двух московских предпринимателей - Романа Пешкова и Алексея Нестерова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотре
28.03.2013 «МегаФон» выиграл тендер на оказание услуг связи Уральскому таможенному управлению

. В соответствии с договором, заключенным на 2013 г., оператор обеспечивает удаленные подразделения Уральского таможенного управления фиксированным доступом в интернет. Гарантированная «МегаФон
04.12.2012 «Ростелеком» создаст единую VPN-сеть для всех подразделений Сибирского таможенного управления

ул), Бурятская таможня (Улан-Удэ), Иркутская таможня и Сибирский тыловой таможенный пост (Иркутск), Кемеровская таможня (Кемерово), Красноярская таможня (Красноярск), Омская таможня (Омск), Том
06.09.2012 ТТК организовал корпоративную сеть связи для Читинской таможни

Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Читинской таможни. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную
28.08.2012 ТТК предоставит услуг связи Ванинской таможне в Хабаровском крае

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи Ванинской таможне в Хабаровском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), региональное предприятие компании ТТК, предо
08.02.2012 «Энвижн Груп» построила современный мультимедийный комплекс в Приволжской таможне

«Энвижн Груп» завершила проект модернизации и расширения функционала мультимедийного комплекса для Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Конференц-зал Приво
15.12.2011 ТТК организовал каналы связи для Южного таможенного управления

Компания ТТК сообщила о реализации проекта по организации каналов связи для Южного таможенного управления (ЮТУ). В рамках контракта ТТК организовал пять выделенных цифровых каналов связи, которые соединили аппарат управления ЮТУ в Ростове-на-Дону и подразделения управл
17.05.2011 «АйТи» подключила Северо-Осетинскую таможню к ведомственной сети ФТС России

Компания «АйТи» сообщила о создании для Северо-Осетинской таможни телекоммуникационной инфраструктуры, ставшей частью ведомственной и
26.01.2011 «ВымпелКом» организует сеть VPN для Дальневосточного таможенного управления

ОАО «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») объявило о победе в открытом конкурсе на организацию виртуальной частной сети (IP/VPN) для Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Новая сеть соединит ДВТУ с четырнадцатью региональными таможнями на территории Дальневосточного федерального округа – от Владивостока, Находки и

14.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне

- директор Красноярского филиала «Сибирьтелекома» Сергей Иванов отметил: «Мы рады сотрудничеству с Красноярской таможней. Приятно, что наша компания выбрана партнером в реализации данного прое
19.01.2010 «ПетерСтар» свяжет подразделения Северо-Западного таможенного управления

В рамках государственного контракта «ПетерСтар» свяжет вологодское и калининградское подразделения Северо-Западного таможенного управления магистральными каналами с общероссийской ведомственно
19.05.2009 Приволжское таможенное управление выбирает ИТ-подрядчика

темой речевого оповещения. На выполнение всех работ заказчик отводит срок до 27 ноября 2009 г. Стоимость работ по контракту оценивает в 30 900 000 руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков Приволжское таможенное управление рассчитывает по 8 июня. Завершить рассмотрение аукционных предложений планирует 11 числа, а провести аукцион – не позже 15 июня. Подробную информацию об аукцио
27.04.2009 Центральная базовая таможня потратит 110 млн руб. на техобслуживание инженерных систем

т 110 000 000 руб. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует по 31 мая 2010 г., а по оплате - до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 22 мая Центральная базовая таможня планирует завершить прием конкурсных заявок, их рассмотрение и подвести итоги торгов. Подробную информацию о конкурсе заказчик приводит в документации, скачать котор
03.04.2009 «Нэта» построила региональный ЦОД для Сибирского таможенного управления

Компания «Нэта» построила региональный высокопроизводительный центр обработки данных (ЦОД) для Сибирского таможенного управления. Как отметили в «Нэта», создание ЦОД регионального масштаба позволит СТУ стать первым из региональных таможенных управлений России, которое полностью автоматиз
25.06.2008 В Сибирском таможенном управлении построят региональный ЦОД

В начале 2007 г. информационно-технической службой Сибирского таможенного управления было принято решение о создании инфраструктуры, позволяющей решать задачи комплексной автоматизации таможенных органов. За последние пять лет количество сервер
03.06.2008 Сахалинской таможне потребовались услуги связи

победителям открытого конкурса № 04-ОК. Всего разыгрывается семь лотов. Лот №1, стоимостью 2 800 тыс. руб., связан с организацией и предоставлением в пользование цифрового канала связи на участках: «Сахалинская таможня - ТП Корсаковский», пропускной способностью 2048 Кбит/с; «Сахалинская таможня - ТП Холмский», пропускной способностью 256 Кбит/с; «Сахалинская таможня - ТП Нев
23.05.2008 НЭТА модернизировала ИТ-инфраструктуру Кемеровской таможни

омплексных, масштабных проектов НЭТА и заявленные сроки соответствовали всем требованиям заказчика. Кемеровская таможня имеет статус внутренней таможни с элементами пограничной (международный а
22.04.2008 Шереметьевская таможня приобретет Novell Open Enterprise Server 2

сия которой размещена на официальном сайте госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных поставщиков Шереметьевская таможня ведет с 22 апреля по 14 мая.
10.04.2008 Шереметьевская таможня закупает коммутаторы
01.04.2008 Домодедовская таможня обнаружила крупную партию контрабандных мобильников

В Москве сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного оформления пассажирского рейса Дубай-Москва задержали гражданку России, пытавшуюся контрабандно ввезти партию мобильных телефонов и аксессуаров

20.03.2008 Уссурийской таможне требуются каналы передачи данных

лоту и документацией, можно на официальном сайте госзакупок РФ. К приему заявок на участие в торгах Уссурийская таможня приступит 22 марта и продолжит прием по 22 апреля. Рассмотреть конкурсные
14.03.2008 Дальневосточное таможенное управление нуждается в услугах связи
12.03.2008 Дальневосточное таможенное управление ФТС РФ нуждается в услугах по защите информации

итогам которого определит поставщика услуг по защите информации (включая поставку оборудования) для Дальневосточного таможенного управления. В частности, победителю торгов предстоит провести сп
04.03.2008 ФТС ЮТУ потребовались услуги по сопровождению ПО

льности таможенных органов на следующих объектах ЮТУ: Миллеровская таможня, Новороссийская таможня, Ростовская таможня, Таганрогская таможня, Южная оперативная таможня. Наконец, лот №6 связан с
21.02.2008 Северо-Западная таможня пресекла ввоз микропроцессоров

Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни пресечена попытка контрабандного ввоза на территорию Российской Федерации крупной партии микропроцессоров производства Intel. По оценкам экспертов, стоимость
01.02.2008 Красноярской таможне требуются цифровые каналы связи

ения заказа Объем предоставления гарантий качества услуг Цена контракта. Заявки на участие в торгах Красноярская таможня будет принимать по 3 марта, их рассмотреть планирует 6 числа, объявить п
29.01.2008 Ханты-Мансийской таможне требуется сопровождение ПО

части подсистем бюджетного учета и отчетности и материально-технического обеспечения». Документацию Ханты-Мансийская таможня выдает с 29 января по 3 марта. 3 числа в 14:30 завершит прием конкур
11.01.2008 Белгородской таможне требуются услуги передачи данных

тый конкурс № 294-r-2039 на предоставление услуг передачи данных. Разыгрывается два лота, по которым вышеуказанные услуги необходимо предоставить таможенным постам, пунктам пропуска и учебному центру Белгородской таможни (№1), а также таможенным постам Пролетарский и Ровеньской (№2). Стоимость лотов составляет 2200 тыс. руб. и 813,1 тыс. руб. соответственно. Срок предоставления услуг - с мо
26.12.2007 «ТрансТелеКом» предоставит услуги МГ/МН связи Татарстанской таможне

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) выиграла тендер на оказание услуг междугородной и международной (МГ/МН) телефонной связи Татарстанской таможне, в зоне ответственности «ТрансТелеКом-НН». Услуги МГ/МН связи будут предоставляться центральному подразделению таможни в Казани и его территориальным подразделениям в Зеле
27.11.2007 Себежская таможня закупает ПО
09.10.2007 Петрозаводская таможня проводит аттестацию объектов информатизации
16.07.2007 "Байкал-Транстелеком" строит виртуальную сеть для Братской таможни

оекта строительства виртуальной частной сети связи (IP-VPN) для Братской таможни, входящей в состав Сибирского таможенного управления. На сегодняшний момент компания "Байкал-ТрансТелеКом" соеди
05.07.2007 Приволжское таможенное управление оснастит объекты КСБ: открытый конкурс

елю, в частности, будет необходимо выполнить работы по оснащению объектов таможенной инфраструктуры Приволжского таможенного управления комплексными системами безопасности (КСБ) в 2007 году. На

Публикаций - 263, упоминаний - 459

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Н-ком 6 3
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