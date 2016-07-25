Индексная книга CNews*
ФТС РФ Региональные таможенные управления МАПП Многосторонний автомобильный пункт пропуска
Публикаций - 254, упоминаний - 444
ФТС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бобровников Борис 103 4
|Бастрыкин Александр 15 4
|Бортников Александр 21 4
|Курбанов Тимур 13 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Шевченко Евгений 60 3
|Терещенко Денис 64 3
|Коробейников Игорь 3 3
|Белов Александр 73 3
|Путин Владимир 2785 3
|Семенко Евгений 2 2
|Тараба Вероника 27 2
|Лозбенко Леонид 5 2
|Силуанов Антон 57 2
|Черненко Сергей 2 2
|Есин Юрий 2 2
|Энгельс Фридрих 8 2
|Антошкин Артур 3 2
|Нестеров Алексей 86 1
|Тимофеев Александр 15 1
|Давыдов Руслан 5 1
|Свердлов Денис 189 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Мирошников Борис 61 1
|Фаге Сергей 8 1
|Левина Елена 9 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Ковалев Александр 158 1
|Игошкина Ольга 13 1
|Воронов Константин 7 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Левашов Михаил 7 1
|Бурмистрова Марина 1 1
|Соловьев Александр 67 1
|Мамут Александр 129 1
|Васильев Евгений 116 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Салихов Евгений 4 1
|Ноготков Максим 49 1
|Греф Герман 371 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.