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ФТС РФ Региональные таможенные управления МАПП Многосторонний автомобильный пункт пропуска
СОБЫТИЯ
|13.11.2018
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Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах
начале августа 2018 г. «Эппл рус» и подала против таможни иск на 147,2 млн руб. По словам адвоката Шереметьевской таможни, ведомство не уклоняется от платежей, но полагает, что в некоторых из
|25.07.2016
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«Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни
«Ростелеком» обеспечит бесперебойную междугородную и международную связь для Екатеринбургской таможни. Право на предоставление услуг связи оператор получил по итогам выиг
|30.06.2016
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ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням
от 1 до 10 Мбит/с для обеспечения защищенного обмена данными между административными зданиями. Для Липецкой таможни организованы каналы между главным управлением и таможенными постами в селе К
|18.04.2016
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Миллеровская таможня продлила контракт с «МегаФоном» на предоставление резервного канала связи
По итогам тендера на услуги фиксированной связи пролонгирован контракт «МегаФона» на предоставление защищенного резервного цифрового канала Миллеровской таможне в Ростовской области. «МегаФон» организует резервный VPN-канал для сотрудников ведомства, что гарантирует высокий уровень информационной безопасности при работе с большим п
|23.07.2015
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Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан
нных в разных городах, так и между структурными подразделениями таможни в г. Уфа. Основной функцией Башкортостанской таможни является проведение таможенного контроля, содействие развитию внешне
|02.10.2014
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«МегаФон» организовал резервную VPN-сеть для Таганрогской таможни
Компания «МегаФон» организовала резервные каналы VPN-сети для Федеральной таможенной службы Южного таможенного управления Таганрогской таможни, обеспечив в
|21.05.2014
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«Билайн Бизнес» начал предоставлять услуги связи Дальневосточному таможенному управлению
я «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») начала предоставлять услуги передачи данных по сети IP/VPN MPLS для Дальневосточного таможенного управления в рамках исполнения тендера на 2014-2015 гг. Общая ст
|10.04.2013
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В отношении замначальника ИТ-службы Центральной базовой таможни ФТС России возбуждено уголовное дело о хищении 25 млн руб.
овским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника информационно-технической службы Центральной базовой таможни ФТС России Руслана Лагуткина, а также двух московских предпринимателей - Романа Пешкова и Алексея Нестерова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотре
|28.03.2013
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«МегаФон» выиграл тендер на оказание услуг связи Уральскому таможенному управлению
. В соответствии с договором, заключенным на 2013 г., оператор обеспечивает удаленные подразделения Уральского таможенного управления фиксированным доступом в интернет. Гарантированная «МегаФон
|04.12.2012
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«Ростелеком» создаст единую VPN-сеть для всех подразделений Сибирского таможенного управления
ул), Бурятская таможня (Улан-Удэ), Иркутская таможня и Сибирский тыловой таможенный пост (Иркутск), Кемеровская таможня (Кемерово), Красноярская таможня (Красноярск), Омская таможня (Омск), Том
|06.09.2012
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ТТК организовал корпоративную сеть связи для Читинской таможни
Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Читинской таможни. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную
|28.08.2012
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ТТК предоставит услуг связи Ванинской таможне в Хабаровском крае
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи Ванинской таможне в Хабаровском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), региональное предприятие компании ТТК, предо
|08.02.2012
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«Энвижн Груп» построила современный мультимедийный комплекс в Приволжской таможне
«Энвижн Груп» завершила проект модернизации и расширения функционала мультимедийного комплекса для Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Конференц-зал Приво
|15.12.2011
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ТТК организовал каналы связи для Южного таможенного управления
Компания ТТК сообщила о реализации проекта по организации каналов связи для Южного таможенного управления (ЮТУ). В рамках контракта ТТК организовал пять выделенных цифровых каналов связи, которые соединили аппарат управления ЮТУ в Ростове-на-Дону и подразделения управл
|17.05.2011
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«АйТи» подключила Северо-Осетинскую таможню к ведомственной сети ФТС России
Компания «АйТи» сообщила о создании для Северо-Осетинской таможни телекоммуникационной инфраструктуры, ставшей частью ведомственной и
|26.01.2011
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«ВымпелКом» организует сеть VPN для Дальневосточного таможенного управления
ОАО «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») объявило о победе в открытом конкурсе на организацию виртуальной частной сети (IP/VPN) для Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Новая сеть соединит ДВТУ с четырнадцатью региональными таможнями на территории Дальневосточного федерального округа – от Владивостока, Находки и
|14.01.2011
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«Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне
- директор Красноярского филиала «Сибирьтелекома» Сергей Иванов отметил: «Мы рады сотрудничеству с Красноярской таможней. Приятно, что наша компания выбрана партнером в реализации данного прое
|19.01.2010
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«ПетерСтар» свяжет подразделения Северо-Западного таможенного управления
В рамках государственного контракта «ПетерСтар» свяжет вологодское и калининградское подразделения Северо-Западного таможенного управления магистральными каналами с общероссийской ведомственно
|19.05.2009
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Приволжское таможенное управление выбирает ИТ-подрядчика
темой речевого оповещения. На выполнение всех работ заказчик отводит срок до 27 ноября 2009 г. Стоимость работ по контракту оценивает в 30 900 000 руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков Приволжское таможенное управление рассчитывает по 8 июня. Завершить рассмотрение аукционных предложений планирует 11 числа, а провести аукцион – не позже 15 июня. Подробную информацию об аукцио
|27.04.2009
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Центральная базовая таможня потратит 110 млн руб. на техобслуживание инженерных систем
т 110 000 000 руб. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует по 31 мая 2010 г., а по оплате - до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 22 мая Центральная базовая таможня планирует завершить прием конкурсных заявок, их рассмотрение и подвести итоги торгов. Подробную информацию о конкурсе заказчик приводит в документации, скачать котор
|03.04.2009
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«Нэта» построила региональный ЦОД для Сибирского таможенного управления
Компания «Нэта» построила региональный высокопроизводительный центр обработки данных (ЦОД) для Сибирского таможенного управления. Как отметили в «Нэта», создание ЦОД регионального масштаба позволит СТУ стать первым из региональных таможенных управлений России, которое полностью автоматиз
|25.06.2008
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В Сибирском таможенном управлении построят региональный ЦОД
В начале 2007 г. информационно-технической службой Сибирского таможенного управления было принято решение о создании инфраструктуры, позволяющей решать задачи комплексной автоматизации таможенных органов. За последние пять лет количество сервер
|03.06.2008
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Сахалинской таможне потребовались услуги связи
победителям открытого конкурса № 04-ОК. Всего разыгрывается семь лотов. Лот №1, стоимостью 2 800 тыс. руб., связан с организацией и предоставлением в пользование цифрового канала связи на участках: «Сахалинская таможня - ТП Корсаковский», пропускной способностью 2048 Кбит/с; «Сахалинская таможня - ТП Холмский», пропускной способностью 256 Кбит/с; «Сахалинская таможня - ТП Нев
|23.05.2008
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НЭТА модернизировала ИТ-инфраструктуру Кемеровской таможни
омплексных, масштабных проектов НЭТА и заявленные сроки соответствовали всем требованиям заказчика. Кемеровская таможня имеет статус внутренней таможни с элементами пограничной (международный а
|22.04.2008
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Шереметьевская таможня приобретет Novell Open Enterprise Server 2
сия которой размещена на официальном сайте госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных поставщиков Шереметьевская таможня ведет с 22 апреля по 14 мая.
|10.04.2008
|Шереметьевская таможня закупает коммутаторы
|01.04.2008
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Домодедовская таможня обнаружила крупную партию контрабандных мобильников
В Москве сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного оформления пассажирского рейса Дубай-Москва задержали гражданку России, пытавшуюся контрабандно ввезти партию мобильных телефонов и аксессуаров
|20.03.2008
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Уссурийской таможне требуются каналы передачи данных
лоту и документацией, можно на официальном сайте госзакупок РФ. К приему заявок на участие в торгах Уссурийская таможня приступит 22 марта и продолжит прием по 22 апреля. Рассмотреть конкурсные
|14.03.2008
|Дальневосточное таможенное управление нуждается в услугах связи
|12.03.2008
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Дальневосточное таможенное управление ФТС РФ нуждается в услугах по защите информации
итогам которого определит поставщика услуг по защите информации (включая поставку оборудования) для Дальневосточного таможенного управления. В частности, победителю торгов предстоит провести сп
|04.03.2008
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ФТС ЮТУ потребовались услуги по сопровождению ПО
льности таможенных органов на следующих объектах ЮТУ: Миллеровская таможня, Новороссийская таможня, Ростовская таможня, Таганрогская таможня, Южная оперативная таможня. Наконец, лот №6 связан с
|21.02.2008
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Северо-Западная таможня пресекла ввоз микропроцессоров
Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни пресечена попытка контрабандного ввоза на территорию Российской Федерации крупной партии микропроцессоров производства Intel. По оценкам экспертов, стоимость
|01.02.2008
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Красноярской таможне требуются цифровые каналы связи
ения заказа Объем предоставления гарантий качества услуг Цена контракта. Заявки на участие в торгах Красноярская таможня будет принимать по 3 марта, их рассмотреть планирует 6 числа, объявить п
|29.01.2008
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Ханты-Мансийской таможне требуется сопровождение ПО
части подсистем бюджетного учета и отчетности и материально-технического обеспечения». Документацию Ханты-Мансийская таможня выдает с 29 января по 3 марта. 3 числа в 14:30 завершит прием конкур
|11.01.2008
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Белгородской таможне требуются услуги передачи данных
тый конкурс № 294-r-2039 на предоставление услуг передачи данных. Разыгрывается два лота, по которым вышеуказанные услуги необходимо предоставить таможенным постам, пунктам пропуска и учебному центру Белгородской таможни (№1), а также таможенным постам Пролетарский и Ровеньской (№2). Стоимость лотов составляет 2200 тыс. руб. и 813,1 тыс. руб. соответственно. Срок предоставления услуг - с мо
|26.12.2007
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«ТрансТелеКом» предоставит услуги МГ/МН связи Татарстанской таможне
Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) выиграла тендер на оказание услуг междугородной и международной (МГ/МН) телефонной связи Татарстанской таможне, в зоне ответственности «ТрансТелеКом-НН». Услуги МГ/МН связи будут предоставляться центральному подразделению таможни в Казани и его территориальным подразделениям в Зеле
|27.11.2007
|Себежская таможня закупает ПО
|09.10.2007
|Петрозаводская таможня проводит аттестацию объектов информатизации
|16.07.2007
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"Байкал-Транстелеком" строит виртуальную сеть для Братской таможни
оекта строительства виртуальной частной сети связи (IP-VPN) для Братской таможни, входящей в состав Сибирского таможенного управления. На сегодняшний момент компания "Байкал-ТрансТелеКом" соеди
|05.07.2007
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Приволжское таможенное управление оснастит объекты КСБ: открытый конкурс
елю, в частности, будет необходимо выполнить работы по оснащению объектов таможенной инфраструктуры Приволжского таможенного управления комплексными системами безопасности (КСБ) в 2007 году. На
ФТС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 4
|Бобровников Борис 104 4
|Бортников Александр 30 4
|Бастрыкин Александр 27 4
|Ардашников Яков 3 3
|Терещенко Денис 95 3
|Белов Александр 76 3
|Курбанов Тимур 13 3
|Прозоров Дмитрий 59 3
|Шевченко Евгений 60 3
|Коробейников Игорь 3 3
|Черненко Сергей 2 2
|Лозбенко Леонид 5 2
|Есин Юрий 2 2
|Привалов Евгений 2 2
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