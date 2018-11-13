ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска

Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах начале августа 2018 г. «Эппл рус» и подала против таможни иск на 147,2 млн руб. По словам адвоката Шереметьевской таможни, ведомство не уклоняется от платежей, но полагает, что в некоторых из

«Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни «Ростелеком» обеспечит бесперебойную междугородную и международную связь для Екатеринбургской таможни. Право на предоставление услуг связи оператор получил по итогам выиг

ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням от 1 до 10 Мбит/с для обеспечения защищенного обмена данными между административными зданиями. Для Липецкой таможни организованы каналы между главным управлением и таможенными постами в селе К

Миллеровская таможня продлила контракт с «МегаФоном» на предоставление резервного канала связи По итогам тендера на услуги фиксированной связи пролонгирован контракт «МегаФона» на предоставление защищенного резервного цифрового канала Миллеровской таможне в Ростовской области. «МегаФон» организует резервный VPN-канал для сотрудников ведомства, что гарантирует высокий уровень информационной безопасности при работе с большим п

Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан нных в разных городах, так и между структурными подразделениями таможни в г. Уфа. Основной функцией Башкортостанской таможни является проведение таможенного контроля, содействие развитию внешне

«МегаФон» организовал резервную VPN-сеть для Таганрогской таможни Компания «МегаФон» организовала резервные каналы VPN-сети для Федеральной таможенной службы Южного таможенного управления Таганрогской таможни, обеспечив в

«Билайн Бизнес» начал предоставлять услуги связи Дальневосточному таможенному управлению я «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») начала предоставлять услуги передачи данных по сети IP/VPN MPLS для Дальневосточного таможенного управления в рамках исполнения тендера на 2014-2015 гг. Общая ст

В отношении замначальника ИТ-службы Центральной базовой таможни ФТС России возбуждено уголовное дело о хищении 25 млн руб. овским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника информационно-технической службы Центральной базовой таможни ФТС России Руслана Лагуткина, а также двух московских предпринимателей - Романа Пешкова и Алексея Нестерова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотре

«МегаФон» выиграл тендер на оказание услуг связи Уральскому таможенному управлению . В соответствии с договором, заключенным на 2013 г., оператор обеспечивает удаленные подразделения Уральского таможенного управления фиксированным доступом в интернет. Гарантированная «МегаФон

«Ростелеком» создаст единую VPN-сеть для всех подразделений Сибирского таможенного управления ул), Бурятская таможня (Улан-Удэ), Иркутская таможня и Сибирский тыловой таможенный пост (Иркутск), Кемеровская таможня (Кемерово), Красноярская таможня (Красноярск), Омская таможня (Омск), Том

ТТК организовал корпоративную сеть связи для Читинской таможни Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Читинской таможни. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную

ТТК предоставит услуг связи Ванинской таможне в Хабаровском крае Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи Ванинской таможне в Хабаровском крае. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), региональное предприятие компании ТТК, предо

«Энвижн Груп» построила современный мультимедийный комплекс в Приволжской таможне «Энвижн Груп» завершила проект модернизации и расширения функционала мультимедийного комплекса для Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Конференц-зал Приво

ТТК организовал каналы связи для Южного таможенного управления Компания ТТК сообщила о реализации проекта по организации каналов связи для Южного таможенного управления (ЮТУ). В рамках контракта ТТК организовал пять выделенных цифровых каналов связи, которые соединили аппарат управления ЮТУ в Ростове-на-Дону и подразделения управл

«АйТи» подключила Северо-Осетинскую таможню к ведомственной сети ФТС России Компания «АйТи» сообщила о создании для Северо-Осетинской таможни телекоммуникационной инфраструктуры, ставшей частью ведомственной и

«ВымпелКом» организует сеть VPN для Дальневосточного таможенного управления ОАО «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») объявило о победе в открытом конкурсе на организацию виртуальной частной сети (IP/VPN) для Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Новая сеть соединит ДВТУ с четырнадцатью региональными таможнями на территории Дальневосточного федерального округа – от Владивостока, Находки и

«Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне - директор Красноярского филиала «Сибирьтелекома» Сергей Иванов отметил: «Мы рады сотрудничеству с Красноярской таможней. Приятно, что наша компания выбрана партнером в реализации данного прое

«ПетерСтар» свяжет подразделения Северо-Западного таможенного управления В рамках государственного контракта «ПетерСтар» свяжет вологодское и калининградское подразделения Северо-Западного таможенного управления магистральными каналами с общероссийской ведомственно

Приволжское таможенное управление выбирает ИТ-подрядчика темой речевого оповещения. На выполнение всех работ заказчик отводит срок до 27 ноября 2009 г. Стоимость работ по контракту оценивает в 30 900 000 руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков Приволжское таможенное управление рассчитывает по 8 июня. Завершить рассмотрение аукционных предложений планирует 11 числа, а провести аукцион – не позже 15 июня. Подробную информацию об аукцио

Центральная базовая таможня потратит 110 млн руб. на техобслуживание инженерных систем т 110 000 000 руб. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует по 31 мая 2010 г., а по оплате - до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 22 мая Центральная базовая таможня планирует завершить прием конкурсных заявок, их рассмотрение и подвести итоги торгов. Подробную информацию о конкурсе заказчик приводит в документации, скачать котор

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В Сибирском таможенном управлении построят региональный ЦОД В начале 2007 г. информационно-технической службой Сибирского таможенного управления было принято решение о создании инфраструктуры, позволяющей решать задачи комплексной автоматизации таможенных органов. За последние пять лет количество сервер

Сахалинской таможне потребовались услуги связи победителям открытого конкурса № 04-ОК. Всего разыгрывается семь лотов. Лот №1, стоимостью 2 800 тыс. руб., связан с организацией и предоставлением в пользование цифрового канала связи на участках: «Сахалинская таможня - ТП Корсаковский», пропускной способностью 2048 Кбит/с; «Сахалинская таможня - ТП Холмский», пропускной способностью 256 Кбит/с; «Сахалинская таможня - ТП Нев

НЭТА модернизировала ИТ-инфраструктуру Кемеровской таможни омплексных, масштабных проектов НЭТА и заявленные сроки соответствовали всем требованиям заказчика. Кемеровская таможня имеет статус внутренней таможни с элементами пограничной (международный а

Шереметьевская таможня приобретет Novell Open Enterprise Server 2 сия которой размещена на официальном сайте госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных поставщиков Шереметьевская таможня ведет с 22 апреля по 14 мая.

Домодедовская таможня обнаружила крупную партию контрабандных мобильников В Москве сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного оформления пассажирского рейса Дубай-Москва задержали гражданку России, пытавшуюся контрабандно ввезти партию мобильных телефонов и аксессуаров

Уссурийской таможне требуются каналы передачи данных лоту и документацией, можно на официальном сайте госзакупок РФ. К приему заявок на участие в торгах Уссурийская таможня приступит 22 марта и продолжит прием по 22 апреля. Рассмотреть конкурсные

Дальневосточное таможенное управление ФТС РФ нуждается в услугах по защите информации итогам которого определит поставщика услуг по защите информации (включая поставку оборудования) для Дальневосточного таможенного управления. В частности, победителю торгов предстоит провести сп

ФТС ЮТУ потребовались услуги по сопровождению ПО льности таможенных органов на следующих объектах ЮТУ: Миллеровская таможня, Новороссийская таможня, Ростовская таможня, Таганрогская таможня, Южная оперативная таможня. Наконец, лот №6 связан с

Северо-Западная таможня пресекла ввоз микропроцессоров Сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни пресечена попытка контрабандного ввоза на территорию Российской Федерации крупной партии микропроцессоров производства Intel. По оценкам экспертов, стоимость

Красноярской таможне требуются цифровые каналы связи ения заказа Объем предоставления гарантий качества услуг Цена контракта. Заявки на участие в торгах Красноярская таможня будет принимать по 3 марта, их рассмотреть планирует 6 числа, объявить п

Ханты-Мансийской таможне требуется сопровождение ПО части подсистем бюджетного учета и отчетности и материально-технического обеспечения». Документацию Ханты-Мансийская таможня выдает с 29 января по 3 марта. 3 числа в 14:30 завершит прием конкур

Белгородской таможне требуются услуги передачи данных тый конкурс № 294-r-2039 на предоставление услуг передачи данных. Разыгрывается два лота, по которым вышеуказанные услуги необходимо предоставить таможенным постам, пунктам пропуска и учебному центру Белгородской таможни (№1), а также таможенным постам Пролетарский и Ровеньской (№2). Стоимость лотов составляет 2200 тыс. руб. и 813,1 тыс. руб. соответственно. Срок предоставления услуг - с мо

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"Байкал-Транстелеком" строит виртуальную сеть для Братской таможни оекта строительства виртуальной частной сети связи (IP-VPN) для Братской таможни, входящей в состав Сибирского таможенного управления. На сегодняшний момент компания "Байкал-ТрансТелеКом" соеди