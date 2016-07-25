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ФТС РФ Региональные таможенные управления МАПП Многосторонний автомобильный пункт пропуска

ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска


25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням
18.04.2016 Миллеровская таможня продлила контракт с «МегаФоном» на предоставление резервного канала связи
23.07.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан
02.10.2014 «МегаФон» организовал резервную VPN-сеть для Таганрогской таможни
21.05.2014 «Билайн Бизнес» начал предоставлять услуги связи Дальневосточному таможенному управлению
10.04.2013 В отношении замначальника ИТ-службы Центральной базовой таможни ФТС России возбуждено уголовное дело о хищении 25 млн руб.
28.03.2013 «МегаФон» выиграл тендер на оказание услуг связи Уральскому таможенному управлению
04.12.2012 «Ростелеком» создаст единую VPN-сеть для всех подразделений Сибирского таможенного управления
06.09.2012 ТТК организовал корпоративную сеть связи для Читинской таможни
28.08.2012 ТТК предоставит услуг связи Ванинской таможне в Хабаровском крае
08.02.2012 «Энвижн Груп» построила современный мультимедийный комплекс в Приволжской таможне
15.12.2011 ТТК организовал каналы связи для Южного таможенного управления
17.05.2011 «АйТи» подключила Северо-Осетинскую таможню к ведомственной сети ФТС России
26.01.2011 «ВымпелКом» организует сеть VPN для Дальневосточного таможенного управления
14.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне
19.01.2010 «ПетерСтар» свяжет подразделения Северо-Западного таможенного управления
19.05.2009 Приволжское таможенное управление выбирает ИТ-подрядчика
27.04.2009 Центральная базовая таможня потратит 110 млн руб. на техобслуживание инженерных систем
03.04.2009 «Нэта» построила региональный ЦОД для Сибирского таможенного управления
25.06.2008 В Сибирском таможенном управлении построят региональный ЦОД
03.06.2008 Сахалинской таможне потребовались услуги связи
23.05.2008 НЭТА модернизировала ИТ-инфраструктуру Кемеровской таможни
22.04.2008 Шереметьевская таможня приобретет Novell Open Enterprise Server 2
10.04.2008 Шереметьевская таможня закупает коммутаторы
01.04.2008 Домодедовская таможня обнаружила крупную партию контрабандных мобильников
20.03.2008 Уссурийской таможне требуются каналы передачи данных
14.03.2008 Дальневосточное таможенное управление нуждается в услугах связи
12.03.2008 Дальневосточное таможенное управление ФТС РФ нуждается в услугах по защите информации
04.03.2008 ФТС ЮТУ потребовались услуги по сопровождению ПО
21.02.2008 Северо-Западная таможня пресекла ввоз микропроцессоров
01.02.2008 Красноярской таможне требуются цифровые каналы связи
29.01.2008 Ханты-Мансийской таможне требуется сопровождение ПО
11.01.2008 Белгородской таможне требуются услуги передачи данных
26.12.2007 «ТрансТелеКом» предоставит услуги МГ/МН связи Татарстанской таможне
27.11.2007 Себежская таможня закупает ПО
09.10.2007 Петрозаводская таможня проводит аттестацию объектов информатизации
16.07.2007 "Байкал-Транстелеком" строит виртуальную сеть для Братской таможни
05.07.2007 Приволжское таможенное управление оснастит объекты КСБ: открытый конкурс
27.06.2007 На Выборгской таможне задержали контрабандные флэш-карты

Публикаций - 254, упоминаний - 444

ФТС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9747 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1935 17
Cisco Systems 4914 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7134 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10221 9
Крок - Croc 1726 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8149 6
IBM - International Business Machines Corp 9235 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 6
Intel Corporation 11724 6
NVision Group - Энвижн Груп 671 5
Apple Inc 11332 5
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 5
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 452 5
Samsung Electronics 9806 5
Microsoft Corporation 23693 5
HP Inc. 5579 4
АйТи 1301 4
Sony 6491 4
АФК Система ПАО 1743 4
Ланит Интеграция 135 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4270 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1867 3
ИНЭЛТ - ИНЕ Лтд - Индустриальная электротехника XXI 3 3
Lenovo Motorola 3505 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 417 3
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 37 3
Canon 1381 3
НЭТА 36 3
Н-ком 5 3
АМДтехнологии 30 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 342 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2848 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 215 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 371 2
Huawei 3564 2
ХайТэк - Hi-Tech 176 2
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 145 2
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 2
123 солюшнс 630 2
Почта России ПАО 2028 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6007 7
Евросеть 1401 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 368 5
Россети Ленэнерго 2380 5
Серверы и компоненты 6 5
РЖД - Российские железные дороги 1658 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 308 4
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 72 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6279 4
Volvo Cars 250 3
Dixis - Диксис 360 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 175 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 425 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 2
Связной ГК 1347 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 97 2
АВ Инжиниринг 2 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 427 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 56 1
ПСБ - Промсвязьбанк 747 1
Татнефть 210 1
Мосводоканал МГУП 65 1
Альфа-Банк 1617 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY 51 1
Лента - Сеть розничной торговли 1763 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 398 1
Ак Барс Банк 251 1
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 12 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 44 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 201 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 48 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 126 1
КрасАвиа - KrasAir - Красноярские авиалинии 10 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 65 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 191
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 832 75
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18370 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4643 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2758 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9431 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2489 8
Федеральное казначейство России 1585 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 877 6
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 26 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1195 6
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 248 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 101 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3821 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 676 4
Судебная власть - Judicial power 2131 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 287 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1695 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 3
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1061 3
СФР - ПФР Региональные отделения 47 3
Президент Российской Федерации 3792 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3005 2
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 15 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 83 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 112 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 2
Правительство Амурской области - органы государственной власти 19 2
МЧС РФ - Главные управления 105 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 68 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 7 2
Верховный суд Российской Федерации 789 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2389 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 2
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80156 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54687 49
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22558 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40229 42
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10247 9
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2955 17
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 82 10
Microsoft Windows 2000 12785 9
МТС SIM-карты - МТС Абонент 138 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 768 5
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 72 4
Apple iPhone 6 6267 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1499 4
Microsoft Windows BitLocker 1290 4
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Microsoft Windows 14623 2
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Apple iPad 3757 2
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Microsoft Visual FoxPro 18 1
3Logic Гравитон М - моноблок 26 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1029 1
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Canon EF - серия объективов 50 1
Promt Professional Neural 15 1
Canon Speedlight 2 1
Embarcadero DSAuditor 4 1
Zecurion Zbackup 8 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4823 1
Age of Kings 3458 1
Nokia 6230 42 1
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Интерфакс СПАРК 179 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42689 85
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4170 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15446 39
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4580 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42881 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21100 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3888 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2746 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5598 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5523 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5611 11
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1453 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5339 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1684 8
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 99 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24737 7
Экспорт - Экспортные операции 2774 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8085 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8467 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6626 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5132 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6580 6
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1325 6
Аренда 2155 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10820 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 512 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6230 5
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 535 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5025 5
Командировки - Системы управления командировками 1025 5
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 43 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4781 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9484 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4318 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3998 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6957 4
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4624 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1893 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1682 4
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 890 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11029 9
Российская газета 242 3
Ведомости 608 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1318 2
Прайм - Агентство экономической информации 859 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 688 1
РИА Новости 813 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 52 1
Vc.ru - Виси.ру 30 1
91Mobiles 1723 1
Tatler 4 1
Regnum - Регнум 112 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 5
IDC - International Data Corporation 4860 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2368 2
Data Insight - Исследовательское агентство 102 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
Deloitte Technology Fast 13 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1306 1
РАН - Российская академия наук 1813 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 248 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 7 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 14 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11785 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 623 1
День молодёжи - 27 июня 699 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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