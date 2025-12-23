Разделы

Рыжков Сергей


СОБЫТИЯ


23.12.2025 «Рег.облако»: спрос на GPU Cloud вырос втрое 1
12.08.2025 «Рег.ру» запускает облачный бренд «Рег.облако» 1
19.03.2025 StormWall и Positive Technologies усилят защиту пользователей «Рег.ру» от DDoS-атак 1
13.03.2025 Группа «Рунити» зафиксировала отток пользователей от зарубежных облачных провайдеров 1
23.12.2024 В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь 1
05.12.2024 Операционная система Astra Linux появилась в облаке «Рег.ру» 1
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор 1
30.10.2024 «Рег.ру» объявила о запуске облачных серверов с GPU 1
18.10.2024 Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел 2
11.10.2024 Как сократить затраты на ИТ при работе с крупными цифровыми продуктами 1
01.07.2024 «Рег.ру» поддержит стартапы грантами 1
04.04.2024 «Рег.ру» заключил соглашение с Eternalhost 1
13.02.2024 «Рег.ру» объявил о сделке с Reddock 1
07.08.2023 Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro 1
31.03.2023 Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом» 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
10.06.2002 Интернет-бизнес: Регистрация доменов в зоне .SU может быть возобновлена уже этим летом 1
10.01.2000 По мнению директора ISP "Rinet", введение повременное оплаты за телефон может существенно замедлить развитие рынка Интернет-пользователей в России. 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Рыжков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 12
RuVDS - МТ Финанс 78 3
Рунити 64 3
Прайм Груп - Prime Group 73 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 3
9027 3
RiNet - Ринет - Кроникс плюс 10 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 2
Рунити - Рег.ру - Reddock 2 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата-интеграция 2 1
Hetzner Online GmbH 16 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
IBM - International Business Machines Corp 9556 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 243 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 981 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
Broadcom - VMware 2497 1
Nvidia Corp 3742 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 65 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 163 1
Норси-Транс - НТ 125 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1513 1
Google LLC 12283 1
Selectel - Селектел 442 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 1
StormWall - Сторм системс 115 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 47 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 2
Якиманка Детская Галерея 3 1
Aforra Development - Афорра Девелопмент - Афи Девелопмент 2 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1082 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6290 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2173 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5400 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 3
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 361 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3526 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18314 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4198 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 243 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1395 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2169 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1008 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 324 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2862 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1485 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
FreePik 1455 2
Рунити - Рег.ру - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 31 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 19 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 100 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 1
Linux OS 10935 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 616 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 1
Цаплин Никита 71 3
Фараджев Давид 3 3
Мишустин Михаил 737 3
Удодов Александр 3 3
Богдыль Александр 5 3
Виноградов Константин 6 1
Крищенко Артём 1 1
Юзепчук Дмитрий 1 1
Саух Николай 1 1
Галкина Любовь 3 1
Вартазарьян Ася 2 1
Барсай Антон 4 1
Пескин Евгений 7 1
Степанов Дмитрий 23 1
Рейман Леонид 1059 1
Носик Антон 106 1
Лукичев Максим 5 1
Бардин Валерий 8 1
Себрант Андрей 23 1
Соколов Алексей 135 1
Аншуков Сергей 2 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Гуриев Марат 17 1
Володин Дмитрий 8 1
Табаровский Олег 7 1
Свидерский Евгений 59 1
Овчинников Сергей 49 1
Зинкевич Сергей 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 2
Франция - Французская Республика 7981 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2069 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 1
Европа 24650 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3665 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
ГДР - Берлинская стена - Berliner Mauer 13 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3154 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 208 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 875 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 309 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1872 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 289 1
Экономический эффект 1219 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2291 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 2
Известия ИД 710 1
Forbes - Форбс 915 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
