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«Рег.ру» заключил соглашение с Eternalhost

«Рег.ру» и компания «Смартсистемс», владелец провайдера Eternalhost, договорились о переводе клиентов Eternalhost в инфраструктуру «Рег.ру» в апреле 2024 г. Об этом CNews сообщил представитель «Рег.ру».

«Смартсистемс» на фоне изменений регуляторных требований предложит своим клиентам переход на хостинговые услуги «Рег.ру», внесенного в реестр хостинг-провайдеров, и сфокусируется на развитии второго направления — интеллектуальной системы защиты от DDoS-атак CyberFlow.

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Безопасность

«Требования к хостинг-провайдерам со стороны государства постоянно растут, следовать им становится под силу только наиболее крупным и технически защищенным компаниям, таким как «Рег.ру». Мы тщательно выбирали партнера, которого сможем предложить нескольким тысячам своих клиентов. Уверены, что они также останутся довольны переходом в «Рег.ру», — сказал генеральный директор «Смартсистемс» Артём Крищенко.

«Пользователям Eternalhost, перешедшим в «Рег.ру», мы не только предоставим качественные безопасные услуги хостинга, но и откроем все возможности экосистемы услуг компании, включая доступ к облачным сервисам. В период адаптации для данных клиентов будут действовать специальные финансовые условия, а саму процедуру перехода мы с коллегами из ООО «Смартсистемс» сделали максимально простой и удобной», — сказал Сергей Рыжков, руководитель направления профессиональных сервисов «Рег.ру».

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