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«Рег.ру» объявил о сделке с Reddock

Хостинг-провайдер и регистратор доменных имен «Рег.ру» заключил соглашение о приеме на обслуживание клиентов Reddock.

«Рег.ру» уже заявлял о желании приобрести небольших игроков, для которых хостинг не является приоритетным видом деятельности. В конце 2023 г. компания разослала предложения малым и нишевым компаниям. Многие из них из-за высокой конкуренции и регуляторного давления теряют свои позиции и решают отказаться от направлений, которые не приносят прибыль, отмечают в «Рег.ру».

Первую сделку после старта сбора предложений «Рег.ру» заключил с Reddock. Это хостинг-провайдер с девятилетним опытом работы на рынке, рекомендуемый партнер «1С-Битрикс». Руководство Reddock больше не намерено развивать экспертизу в области хостинга вычислительных ресурсов и VPS.

«Рег.ру», по данным хостинг-провайдера, занимает около 15% рынка хостинга в домене .RU, количество клиентов превышает 200 тыс. В дополнение к ним к «Рег.ру» перейдет до 2,5 тыс. пользователей, ранее обслуживаемых Reddock. Их миграция в инфраструктуру «Рег.ру» займет не более месяца и пройдет максимально незаметно и безболезненно, уверяют в «Рег.ру».

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«Мы надеемся, что переход к «Рег.ру» — одному из лидеров рынка хостинга с развитой экосистемой продуктов — позволит клиентам Reddock получить дополнительные конкурентные преимущества. Компания заинтересована в том, чтобы перешедшие к нам пользователи остались довольны высоким уровнем сервиса, быстрой и квалифицированной поддержкой, актуальными услугами на базе «Рег.Облака», — сказал Сергей Рыжков, руководитель направления профессиональных сервисов «Рег.ру».

«Рынок хостинга изменился, и мы пришли к решению прекратить развитие провайдерских услуг. При этом мы осознаем свою ответственность перед клиентами и поэтому решили доверить их «Рег.ру» как компании, чей уровень сервисов и линейка продуктов соответствуют высоким запросам пользователей», — сказал Дмитрий Юзепчук, владелец компании Reddock.

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