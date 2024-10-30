Разделы

Облака
|

«Рег.ру» объявила о запуске облачных серверов с GPU

Российская технологическая компания «Рег.ру» сообщила о запуске облачных серверов c GPU. Новый продукт предназначен для работы с ИИ и сложной аналитикой, первыми услугу протестировали специалисты РБК.

Облачные серверы оборудованы двумя типами видеокарт от Nvidia: А5000 24 ГБ и А100 80 ГБ. Продукт широко применяется для работы с графикой и видео, 3D-моделирования, VDI, а также разработчиками в сфере ИИ для машинного обучения и решения бизнес-задач с помощью обученных нейросетей.

С запуском новой услуги «Рег.ру» рассчитывает покрыть дискретный спрос на ресурсы GPU, когда видеокарта требуется лишь на какое-то количество дней или часов. Например, чтобы произвести вычисления или обучить ИИ-модель. Работа с облачными серверами происходит по автоматической системе запуска и почасовой оплатой.

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать
Кадры

«Облачные серверы с GPU помогут компаниям вести разработку в сфере ИИ проектов, не неся при этом существенных затрат. Перед стартом продаж мы провели пилотный проект совместно с РБК, в ходе которого протестировали возможности облачных серверов для работы с ИИ. Технологический стек состоял из виртуальных машин с видеокартами в разных конфигурациях. Оборудование использовалось для обучения ИИ-моделей», — сказал Сергей Рыжков, руководитель департамента хостинга и профессиональных серверов «Рег.ру».

«Рег.ру» впервые начала предоставлять услуги выделенных серверов с GPU в 2019 г. А с момента перезапуска облачной платформы в 2023 г. компания адаптировала и выпустила более 200 новых продуктов и решений. Среди ключевых релизов — DBaaS и KaaS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа»

Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию

В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел на фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: