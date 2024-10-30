«Рег.ру» объявила о запуске облачных серверов с GPU

Российская технологическая компания «Рег.ру» сообщила о запуске облачных серверов c GPU. Новый продукт предназначен для работы с ИИ и сложной аналитикой, первыми услугу протестировали специалисты РБК.

Облачные серверы оборудованы двумя типами видеокарт от Nvidia: А5000 24 ГБ и А100 80 ГБ. Продукт широко применяется для работы с графикой и видео, 3D-моделирования, VDI, а также разработчиками в сфере ИИ для машинного обучения и решения бизнес-задач с помощью обученных нейросетей.

С запуском новой услуги «Рег.ру» рассчитывает покрыть дискретный спрос на ресурсы GPU, когда видеокарта требуется лишь на какое-то количество дней или часов. Например, чтобы произвести вычисления или обучить ИИ-модель. Работа с облачными серверами происходит по автоматической системе запуска и почасовой оплатой.

«Облачные серверы с GPU помогут компаниям вести разработку в сфере ИИ проектов, не неся при этом существенных затрат. Перед стартом продаж мы провели пилотный проект совместно с РБК, в ходе которого протестировали возможности облачных серверов для работы с ИИ. Технологический стек состоял из виртуальных машин с видеокартами в разных конфигурациях. Оборудование использовалось для обучения ИИ-моделей», — сказал Сергей Рыжков, руководитель департамента хостинга и профессиональных серверов «Рег.ру».

«Рег.ру» впервые начала предоставлять услуги выделенных серверов с GPU в 2019 г. А с момента перезапуска облачной платформы в 2023 г. компания адаптировала и выпустила более 200 новых продуктов и решений. Среди ключевых релизов — DBaaS и KaaS.