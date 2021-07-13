Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина

Тендер на поставку оборудования и ПО за 3,2 млрд руб. для строящегося ЦОДа ФТС выиграла компания, одним из учредителей которой является бывший зять Мишустина — Александр Удодов. На тендер была подана жалоба об укрупнении закупки и о том, что требования в техзадании прописаны исключительно под СХД компании Yadro. Однако ФАС признала жалобу необоснованной.

Тендер на 3,2 миллиарда

Как выяснил CNews, оборудование и ПО более чем на 3 млрд руб. для строящегося ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) в Твери поставит «Прайм груп». Один из учредителей компании — Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что Александр Удодов с 2008 г. был женат на родной сестре Мишустина Наталии Стениной, стало известно после интервью бизнесмена изданию «Известия» в феврале 2020 г. (позже, в декабре 2020 г. РБК писал, что они развелись).

Закупаемое оборудование и ПО должны войти в состав ЦОДа «Тверь», который предназначен для обеспечения работы выделенных сервисов единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Аукцион был объявлен 15 июня 2021 г., подведение итогов должно было состояться 6 июля. В тематическом тендере принимали участие всего две компании. Второе место в нем заняла «Инлайн технолоджис» с предложением о цене в 3,16 млрд руб. «Прайм груп» снизила цену до 3,14 млрд руб., заняв первое место. Победитель в заявке предложил товар, список стран происхождения которого равен 15, «Инлайн технолоджис» в заявке указал 38 стран. Обе компании среди прочих указали и Россию.

Компания, одним из учредителей которой является Александр Удодов, выиграла тендер на поставку оборудования и ПО за 3 миллиарда

На момент публикации материала представители «Прайм груп» не смогли ответить CNews на вопрос, оборудование и ПО каких вендоров они собираются поставлять ФТС в случае подписания договора, а также не прокомментировали причины вхождения Александра Удодова в бизнес их компании.

Подробности о победителе тендера

По данным ЕГРЮЛ, «Прайм груп» зарегистрирована 25 февраля 1999 г. в Красногорске. Генеральным директором заявлен Максим Лукичев. Учредителями являются Александр Богдыль (ему принадлежит 25% компании), Давид Фараджев (также с долей в 25%), Сергей Рыжков (25%), Александр Удодов (12,5%) и Дмитрий Милованцев (12,5%). Удодов и Милованцев получили свои доли в компании только в феврале 2021 г. Полный тезка Дмитрия Милованцева в 2002-2008 гг. работал заместителем министра связи Леонида Реймана.

Согласно данным «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. выручка «Прайм груп» составила 3,2 млрд руб., что на 74% больше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 38,1 млн руб. За все время «Прайм груп» заключил 165 госконтрактов на общую сумму 3,7 млрд руб. Таким образом, в случае подписания контакта с ФТС эта сумма увеличится почти вдвое.

Новый учредитель компании

Александр Удодов — российский бизнесмен, бывший вице-президент «Итера груп» (российская газовая компания, принадлежит «Роснефти»), писали «Известия» в феврале 2020 г. После ухода из этой компании Удодов стал учредителем своей собственной — «Афорра девелопмент», которая предоставляет полный комплекс услуг в сфере девелопмента.

Удодову также принадлежат несколько ТЦ в Москве, включая торгово-офисное здание «Детская галерея „Якиманка“». Помимо этого ему принадлежит бальнеологический курорт «Термы» в Краснодарском крае.

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На текущий момент, по данным ЕГРЮЛ, Удодов является главным учредителем курского агрокомплекса по производству шампиньонов «Грибная радуга». Согласно «Контур.фокусу», его доля в агрокомплексе сейчас находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». А выручка на конец 2020 г. составила 2,6 млрд, что на 22% больше, чем на конец 2019 г. При этом чистый убыток компании достиг 132,1 млн руб.

Жалоба на закупку

Согласно сайту госзакупок, 30 июня 2021г. на действия заказчика в ФАС подала жалобу «Вирпа». Компания считаела, что закупка ФТС является «укрупненной» и содержит в себе несколько самостоятельных лотов. Объединение поставки систем хранения данных (СХД) с остальным товаром ограничивает конкуренцию, так как лишь четыре производителя могут подтвердить их российское происхождение, говорится в жалобе. Полностью соответствует требованиям технического задания лишь один производитель — «КНС групп» с СХД Yadro «Татлин», писала в жалобе «Вирпа».

ФАС 12 июля признала жалобу необоснованной. В решении комиссии ФАС говорится, что объединение в один лот поставки оборудования, ПО и антивирусного ПО обусловлено потребностью заказчика. Также представитель заказчика пояснил, что совокупность характеристик закупки соответствует не менее трем производителям: американской компании IBM, французской корпорации Atos и российской компании Yadro.

Что закупает ФТС

Как писал CNews в июне 2021 г., оснащение ЦОДа ФТС в Твери планируется осуществить в четыре этапа — с 2021 г. по 2024 г. На этапах 2022-2024 гг. предусмотрено финансирование в размере свыше 6,5 млрд. руб. И рассматриваемая здесь закупка является только первой в очереди.

Согласно техзаданию, для ЦОДа «Тверь» должны быть закуплены 56 устройств автоматической обработки данных, две СХД, 14 коммутаторов блочного доступа, 60 сетевых коммутаторов, четыре маршрутизатора, два комплекта средств криптографической защиты информации, четыре программно-аппаратных комплекса межсетевого экранирования, два комплекса централизованного сбора событий сетевой безопасности, анализа и построения отчетов и два комплекса централизованного управления сетевой безопасностью.