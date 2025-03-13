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Группа «Рунити» зафиксировала отток пользователей от зарубежных облачных провайдеров

Группа «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру», SpaceWeb и ряд других ИТ-компаний) провела анализ пользовательской активности на рынке облачных решений. По итогам 2024 г. продолжается снижение числа российских проектов, размещенных на серверах зарубежных облачных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Наибольшая отрицательная динамика наблюдается у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH – 14% соответственно. В американском провайдере Amazon Web Services отток составил 8%, в Google — 7%, а в Digital Ocean — 1%.

Методология исследования основана на подсчете числа активных серверов (облачные и виртуальные серверы, VPS/VDS, dedicated), размещенных в доменных зонах .ru, .рф и .su, за период с декабря 2023 г. по декабрь 2024 г.

«Мы сравнили, насколько изменилась динамика перетока в российских доменных зонах. По итогам 2024 г. сохраняется устойчивое падение, однако, пик уже пройден — наибольший процент оттока приходился на 2023 год. Основные волны в 2022-2024 гг., как правило, связаны с нежеланием российского бизнеса нести риски прекращения доступа с введением каких-либо ограничительных мер», — отметила Ася Вартазарьян, линейный руководитель отдела аналитики группы «Рунити».

В то же время фиксируется положительная динамика у российских облачных провайдеров. В Yandex Cloud прирост составил 27%, в Selectel — 14%, в «Рег.ру» — 10%.

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«Российские провайдеры активно расширяют свои продуктовые линейки, при этом формируют предложения для конкретных отраслей или с учетом специфики работы в России с точки зрения регуляторики, например, сервисы для размещения или другие решения, соответствующие текущим требованиям по защите данных. В такой ситуации российский продукт становился бы привлекательнее и без ухода некоторых иностранных хостеров с рынка», — сказал Сергей Рыжков, руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру».

Волны активного перетока пользователей начали наблюдаться с 2022 г. с введением ограничений оплаты зарубежных сервисов и вступлением в силу Закона о «приземлении» иностранных ИТ-компаний (№ 236-ФЗ от 1 июля 2021 г.).

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