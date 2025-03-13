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Вартазарьян Ася



13.03.2025 Группа «Рунити» зафиксировала отток пользователей от зарубежных облачных провайдеров 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Вартазарьян Ася и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити 24 1
Hetzner Online GmbH 12 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 33 1
Google LLC 11885 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 21 1
DigitalOcean 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
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