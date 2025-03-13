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Вартазарьян Ася
|13.03.2025
|Группа «Рунити» зафиксировала отток пользователей от зарубежных облачных провайдеров 1
Вартазарьян Ася и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыжков Сергей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
|Франция - Французская Республика 7883 1
|Германия - Федеративная Республика 12745 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 1
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