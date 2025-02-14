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Галкина Любовь



14.02.2025 Служба каталога ALD Pro стала доступна в облаке 1
05.12.2024 Операционная система Astra Linux появилась в облаке «Рег.ру» 1
09.10.2024 В облаке Nubes появилась операционная система Astra Linux 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Галкина Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
Nubes - Нубес 53 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 510 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 123 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4099 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 1
Оцифровка - Digitization 4564 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
Linux OS 10005 2
Рунити - REG.ru - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 16 1
Рыжков Сергей 14 1
Степаненко Василий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6144 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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