Галкина Любовь
|14.02.2025
|Служба каталога ALD Pro стала доступна в облаке 1
|05.12.2024
|Операционная система Astra Linux появилась в облаке «Рег.ру» 1
|09.10.2024
|В облаке Nubes появилась операционная система Astra Linux 1
Галкина Любовь и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
|Nubes - Нубес 53 1
|Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
|Рыжков Сергей 14 1
|Степаненко Василий 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145113 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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