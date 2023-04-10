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ФРИ Фонд Развития Интернет



10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» 1
22.12.2022 Власти одобрили проекты VK, «1С» и «Ростелекома» для замещения иностранных софтверных решений 1
14.12.2022 Российский интернет может серьезно отстать от Запада и потерять миллиарды. Власть просят спасти отрасль 1
05.12.2022 Цифровые технологии - экономический эффект и перспективы применения MDM, EMM, UEM-систем в России и мире 1
02.12.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 1
28.11.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 1
18.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями 1
14.11.2022 ФРИИ вложит в российские стартапы 2,25 миллиарда рублей 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1
01.09.2022 Минцифры приглашает на онлайн-встречу на тему поддержки российских ИТ-проектов 2
15.08.2022 Власти создадут экспертный совет для лишения льгот «неправильных» российских ИТ-компаний 1
08.08.2022 Тестовая статья Абумова 1
27.06.2022 Производитель гаджета, расхваленного Путиным, подал на банкротство 1
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда 1
20.04.2022 Российским подросткам разрешат распоряжаться своими персональными данными без согласия родителей 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 1
05.03.2022 Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО 1
25.02.2022 Гаджет, расхваленный Путиным и продававшийся на фантастических условиях, принес создателям гигантские убытки 1
21.02.2022 Штрафовать, так по-крупному. Минцифры требует ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных 1
Игорь Кириченко, Naumen 1
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 1
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
12.05.2021 Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации 1
30.04.2021 Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч 1
31.03.2021 ФРИИ инвестирует в платформу для проведения турниров в мобильных играх 1
17.03.2021 ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома 1
17.02.2021 ФРИИ инвестирует в платформу для мотивации и обучения ИТ-команд 1
09.02.2021 Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы 1
03.02.2021 PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора 1
19.01.2021 Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 2
16.06.2020 В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму 1
01.04.2020 МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам 1
18.02.2020 Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 1
01.11.2019 «Лаборатория Касперского» представила итоги опроса родителей об интернет-жизни их детей 1

Публикаций - 177, упоминаний - 196

ФРИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10243 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9795 11
Yandex - Яндекс 5910 8
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4285 6
Microsoft Corporation 23711 6
VK - Mail.ru Group 3235 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2861 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2856 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2567 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 93 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8162 3
7176 3
1С-ИжТиСи 6485 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 673 2
Тырнет 10 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7157 2
Relcom Data - Релком Дата 48 2
Telegram Group 1185 2
Tsinghua Holdings - Bit-Way 2 2
Apple Inc 11350 2
Huawei Technologies 393 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 175 2
Intel Corporation 11734 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
IBM - International Business Machines Corp 9242 1
Oracle Corporation 6375 1
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 100 1
Ростелеком - SafeData - Центр Хранения Данных 55 1
Promobot - Промобот 109 1
Salenames 11 1
Naumen - Наумен 535 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 54 1
АФК Система ПАО 1744 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1937 1
SAP SE 4963 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 824 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 869 1
Meta Platforms - Facebook 4353 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 952 3
Россети Ленэнерго 2382 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6038 3
Tiger Global Management 43 2
GFG - Lamoda - Купишуз 123 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 723 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 110 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Accel Partners 48 1
Fastlane Ventures 35 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 29 1
Sapato.ru 21 1
НСПК - Национальная система платежных карт 631 1
Политех - Политехнический музей 33 1
Uber 312 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 1
РЖД - Российские железные дороги 1660 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1237 1
Газпром нефть 518 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 264 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6693 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 300 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9483 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2513 12
Президент Российской Федерации 3801 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10577 12
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 212 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3045 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2417 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2463 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 166 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1942 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18402 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 209 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 972 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 145 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1264 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2049 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1601 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3016 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3099 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2765 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 215 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2498 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4653 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1697 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3838 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 275 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 353 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
МВД РФ Управление К 118 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2601 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80303 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54899 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40423 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20711 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12932 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10211 16
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6717 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17814 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4191 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3542 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13557 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13732 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11433 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8520 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5274 6
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3649 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9408 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6299 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8368 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9403 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12769 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11502 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9159 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3338 3
5G - пятое поколение мобильной связи 3518 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4245 5
Apple iOS 6969 4
Linux OS 8476 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6716 3
Microsoft Skype 1987 3
Google Android 12814 3
Microsoft Windows 14637 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2531 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1493 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1501 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 776 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1093 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 163 1
Microsoft Windows BitLocker 1291 1
Microsoft Azure 1332 1
Kaspersky Safe Browser 23 1
Microsoft Windows 10 1549 1
Microsoft Office 3493 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2956 1
Microsoft Windows 2000 12798 1
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 61 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 200 1
РКН - Национальная система доменных имен DNS 2 1
Роскомнадзор - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 38 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 54 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Apple macOS 1772 1
Солдатова Галина 10 6
Солдатов Алексей 95 3
Щеголев Игорь 692 2
Воробьев Андрей 155 1
Komaitis Konstantinos - Комайтис Константинос 1 1
Изотов Кирилл 1 1
Скворцов Алексей 10 1
Беспалов Евгений 6 1
Антипов Евгений 4 1
Тарасов Дмитрий 9 1
Шкиттин Алексей 2 1
Лебедев Артемий 98 1
Таврин Иван 106 1
Касперская Наталья 277 1
Абызов Михаил 66 1
Анисимов Михаил 14 1
Дубовсков Андрей 88 1
Фурсенко Андрей 128 1
Мишустин Михаил 517 1
Назаров Алексей 69 1
Шкитин Алексей 1 1
Жаров Александр 174 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 49 1
Лугов Андрей 32 1
Сиденко Андрей 16 1
Савельев Андрей 9 1
Кузьмичев Андрей 5 1
Липов Андрей 57 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40026 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50568 24
Россия - РФ - Российская федерация 125771 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2696 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15488 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13059 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1593 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15366 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17229 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6514 4
Земля - планета Солнечной системы 9849 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2406 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2579 2
США - Калифорния 4687 2
Китай - Пекин - Beijing 925 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 771 2
Украина 7363 2
Швеция - Королевство 3546 2
Азия - Азиатский регион 5147 2
Европа 21481 2
Россия - ПФО - Саратовская область 616 2
Чехия - Чешская Республика 1280 2
Япония 13023 1
Монголия 281 1
Ирландия - Республика 986 1
Армения - Республика 1586 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1578 1
Беларусь - Минск 570 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 398 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2372 1
Беларусь - Белоруссия 4478 1
Казахстан - Республика 5048 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2423 1
Чехословакия 16 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 554 1
Германия - Берлин 705 1
Сингапур - Республика 1783 1
Ближний Восток 2685 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1418 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42794 45
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3302 4
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4583 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5531 3
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4790 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4177 3
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 355 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8093 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3323 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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