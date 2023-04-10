Индексная книга CNews*
ФРИ Фонд Развития Интернет
Публикаций - 177, упоминаний - 196
ФРИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солдатова Галина 10 6
|Солдатов Алексей 95 3
|Щеголев Игорь 692 2
|Воробьев Андрей 155 1
|Komaitis Konstantinos - Комайтис Константинос 1 1
|Изотов Кирилл 1 1
|Скворцов Алексей 10 1
|Беспалов Евгений 6 1
|Антипов Евгений 4 1
|Тарасов Дмитрий 9 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Лебедев Артемий 98 1
|Таврин Иван 106 1
|Касперская Наталья 277 1
|Абызов Михаил 66 1
|Анисимов Михаил 14 1
|Дубовсков Андрей 88 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Мишустин Михаил 517 1
|Назаров Алексей 69 1
|Шкитин Алексей 1 1
|Жаров Александр 174 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 49 1
|Лугов Андрей 32 1
|Сиденко Андрей 16 1
|Савельев Андрей 9 1
|Кузьмичев Андрей 5 1
|Липов Андрей 57 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11032 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1329 2
|Медуза - Meduza 48 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|РИА Новости 814 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 691 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7530 4
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
|comScore 394 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233977, в очереди разбора - 860892.
Создано именных указателей - 118723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233977, в очереди разбора - 860892.
Создано именных указателей - 118723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.