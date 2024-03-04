Чем новый сервис аналитики digital-агентства Adventum поможет российскому бизнесу

Digital-агентство Adventum завершило разработку сервиса сквозной и маркетинговой аналитики DataCraft. Новая система позволяет собирать и анализировать данные из неограниченного числа источников — и делать это оперативно и в режиме реального времени. В конце февраля 2024 г. новый российский сервис включили в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Adventum

Сервис DataCraft собирает и анализирует маркетинговые данные из неограниченного числа источников оперативно в режиме реального времени. Уникальность новой системы среди отечественного ПО состоит в возможности не только подключать необходимые источники данных, но и настраивать систему по тем метрикам, которые важны самой компании.

«Мы много лет работали со сквозной аналитикой, собирая ее под запросы клиентов из open source-решений и собственных инструментов, — сказал технический директор Adventum Николай Сущенко. — Оценив тренд на омниканальность и потребность рынка в гибком и простом инструменте, два года назад приступили к разработке собственной системы. В дальнейшем создание DataCraft велось, в том числе, благодаря грантовой поддержке Российского фонда развития интернет-технологий (РФРИТ)».

Разработка Adventum включена в реестр отечественного ПО, запись №21557. DataCraft входит в 33% компаний, прошедших проверку Минцифры, это означает, что dataCraft — качественный и надежный сервис, который прошел строгую проверку со стороны экспертов Минцифры.

DataCraft — продукт, независимый от импорта, поэтому прекращение работы иностранных компаний и их уход с рынка России не повлияет на его работу.

«Мы хорошо знаем, как работать над эффективностью инвестиций в рекламу, — сказала Евгения Грунис, CEO Adventum. — Разработка собственного продукта была ускорена после ухода международных аналитических сервисов. DataCraft — это российское ПО, которое дает бизнесу должный уровень цифровизации в вопросах маркетинга. Продвижение любого продукта всегда требовало высокой экспертизы, а динамика изменений требует еще и качественных данных для принятия решений».

Сервис уже помог компаниям-клиентам повысить ROI более чем на 20%, анализ пути пользователя помог уменьшить CPA на 30%, а также сэкономить до 10 рабочих часов в неделю».

Интуитивно понятный интерфейс сервиса позволяет легко создавать отчеты в формате дашбордов без привлечения технических специалистов. Все данные собираются в одном окне и обновляются в режиме реального времени, показатели рекламных кампаний — CPL, CPO, APRU, ROI и др. подсчитываются автоматически. Специалисты разных отделов могут оперативно оценивать, как сработали рекламные активности и оптимизировать бюджеты.

Систему DataCraft уже оценили крупные российские бренды, в том числе «Ренессанс Страхование», HiFi-стриминг «Звук», «Фабрика окон», «Санофи» и др.

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Adventum — digital агентство полного цикла. Предоставляет полный спектр услуг в digital-маркетинге: от аудита рекламных кампаний до разработки и реализации комплексных digital-стратегий. Разработка DataCraft — Adventum Lab — ИT-подразделение digital-агентства полного цикла Adventum и резидент фонда «Сколково».