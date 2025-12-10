Разделы

Грунис Евгения


СОБЫТИЯ


10.12.2025 Невидимые пациенты: как 88% россиян остаются вне фокуса медицинского маркетинга 1
04.03.2024 Чем новый сервис аналитики digital-агентства Adventum поможет российскому бизнесу 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Грунис Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Adventum - Адвентум консалтинг 5 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 48 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4681 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1851 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 342 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8131 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57357 1
Сущенко Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156840 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 327 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3381 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 358 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10297 1
