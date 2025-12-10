Невидимые пациенты: как 88% россиян остаются вне фокуса медицинского маркетинга

Агентство Adventum провело исследование того, как россияне получают медицинскую помощь и взаимодействуют с частными клиниками. Результаты показали, что традиционный медицинский маркетинг работает лишь на 11% аудитории. Остальные пациенты остаются вне коммуникации: они лечатся сами, не реагируют на рекламу и обращаются в клинику лишь на грани кризиса. Об этом CNews сообщили представители Adventum.

Исследование проводилось методом онлайн-панели среди 5000 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Опыт обращения в частные клиники есть у 87% опрошенных, включая 20% пациентов, которые предпочитают частные учреждения чаще государственных или исключительно их. Решающую роль при выборе играют рекомендации друзей и знакомых — 49%.

При этом, большинство россиян (88%) остаются вне фокуса клиник, они идут к профессионалам только после неудачного самолечения или уже в критическом состоянии. Лишь 11% пациентов реагируют на первые симптомы болезни и обращаются к врачам.

Исследование выявило главные барьеры, уменьшающие количество обращений. Это прежде всего дискомфорт: 32% жалуются на сложности с записью, еще 32% на долгие ожидания, еще четверть (24%) на неудобное расписание. Почти треть не идет к врачам из-за нехватки времени и отсутствия нужного специалиста (по 28%). Каждый третий россиянин (31%) надеется, что болезнь пройдет сама. Стоимость посещения на седьмом месте — 21%.

«Сегодняшний маркетинг клиник ориентирован на уже готовых пациентов — тех, кто сам ищет врача. Но таких всего 11%. Чтобы охватить остальных, клиникам нужно перестраивать подход, — сказала Евгения Грунис, CEO digital-агентства Adventum. — Чтобы привлекать пациентов, медицинским центрам стоит, во-первых, создавать быстрый и простой UX, как на банковских и e-commerce-платформах: люди уже привыкли к высокому уровню цифровых сервисов. Во-вторых, работать над более точной сегментацией аудитории через детальную проработку барьеров. Это основа креативов, бьющих “точно в цель”. И пора переходить от исключительно маркетинговой аналитики к продуктовой, чтобы корректировать стратегии и отслеживать поведение пациента “здесь и сейчас”».

Аналитики также выяснили, где сограждане получают ответы на медицинские вопросы. Большинство (61%) смотрит или читает в сети какой-либо контент на медицинскую тему. Чаще всего информацию получают в формате ответов специалистов в комментариях в соцсетях и на форумах (20%), коротких видеороликов (19%), статей на сайтах и в онлайн-журналах (17%), а также телепередач (17%). Короткие посты в соцсетях и мессенджерах читают 15% респондентов, длинные видео смотрят 12%.

«Респонденты пока не выделили нейросети как источник получения медицинской информации, но сегодня уже любой человек на уровне пользователя замечает, что нейровыдача все чаще появляется вместо привычных поисковых ответов. То есть для брендов формируется новый канал присутствия — внутри нейросетей. Сейчас это зона проб и экспериментов, но тренд очевиден: нейровидимость становится стратегическим преимуществом. Начать выстраивать ее стоит сейчас, чтобы завтра быть там, где будут ваши пациенты», — отметила Евгения Грунис.

Исследование Adventum показывает, что медицинская коммуникация требует нового подхода — персонализированного, технологичного и аналитически выверенного. Клиники, которые смогут понимать пациента еще «до первого звонка», получат преимущество в борьбе за его внимание.