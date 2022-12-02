Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»

Дата: 5 декабря 2022 года

Место встречи: Москва, Мясницкая, д. 13, стр. 18, офис ФРИИ

Время: с 11.00 до 15.00 (МСК)

Организаторы: Фонд развития интернет-инициатив, J’son & Partners Consulting

Формат: онлайн-трансляция.

В октябре 2022 аналитики компании J'son & Partners Consulting завершили исследование перспектив развития систем управления мобильными устройствами / конечными точками в России и мире и провели оценку экономического эффекта и потенциальную рентабельность инвестиций (ROI) от внедрения систем класса MDM, EMM, UEM.

В опросе приняли участие 99 российских компаний из разных отраслевых сегментов, с парком устройств от 50 до 25000 штук, как использующих, так и не использующих системы централизованного управления мобильными устройствами.

На онлайн-вебинаре эксперты J’son & Partners впервые презентуют результаты проведенного исследования и обсудят их в прямом эфире с отраслевыми экспертами. Спикеры со стороны пользователей, разработчиков и интеграторов MDM / EMM / UEM-систем поделятся опытом внедрения, обсудят актуальные вопросы, связанные с тенденциями развития корпоративной мобильности и возможностями импортозамещения UEM-систем в современных реалиях.

Мероприятие предназначено для:

ИТ / ИБ-директоров, руководителей отделов по управлению мобильными устройствами, руководителей департаментов поддержки ИТ-инфраструктуры, а также других экспертов в сфере информационных технологий из компаний среднего и крупного бизнеса, для которых актуальны задачи, лежащие в плоскости корпоративной мобильности и централизованного управления парком мобильных устройств, в том числе для тех, кто:

осуществляет разработку и внедрение стратегий корпоративной мобильности и BYOD;

занимается технической поддержкой и эксплуатацией парка мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, смартфоны, терминалы сбора данных и пр.);

использует или планирует внедрить MDM, EMM или UEM-решение;

заинтересован в сокращении финансовых и временных затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами;

заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения;

интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений.

Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем

Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенных настроек) позволяет компаниям в десятки раз сэкономить время работы IT-специалистов на обслуживании корпоративных и личных мобильных устройств. При этом основная экономия времени работы IT-специалиста формируется за счет автоматизации операций по обновлению приложений и политик безопасности на устройстве.

В структуре затрат на внедрение MDM / EMM / UEM-систем наибольшую долю составляет стоимость лицензий. Чем меньше парк устройств, тем выше доля затрат на внедрение и администрирование UEM.

Ключевой вывод исследования — внедрение MDM / EMM / UEM-систем является экономически эффективным для компаний с крупным и средним парком устройств. Для малого парка внедрение MDM / EMM / UEM-систем убыточно, но, несмотря на это в данном сегменте UEM-системы активно используются, в том числе, для управления политиками безопасности. Мировые аналитики прогнозируют рост внедрений в этом сегменте также в ближайшие годы.

Тенденции рынка MDM, EMM, UEM-систем: основные выводы

Продолжающаяся цифровизация ИТ-инфраструктуры, распространение дистанционных форм занятости и растущее применение личных устройств сотрудников в корпоративных целях (BYOD) привели к стремительному росту парка обслуживаемых устройств в компаниях.

Если до пандемии COVID-19 в компаниях были единицы или десятки удаленных сотрудников, то в настоящее время более 50% сотрудников по всему миру имеют возможность работать вне офиса хотя бы часть времени.

Это привело к тому, что в ежедневном управлении ИТ-подразделений крупных компаний находятся сотни и тысячи устройств, каждое из которых имеет индивидуальную конфигурацию, операционную систему, приложения и протоколы безопасности, которые настраиваются, как правило, вручную. Каждый сотрудник имеет несколько точек идентификации при получении доступа к своим устройствам и приложениям (из офиса или из дома, с персонального или корпоративного устройства), которые также контролируются на индивидуальной основе в ручном режиме. Управление парком устройств сотрудников – традиционно одна из самых рутинных и трудоемких ежедневных задач ИТ-сотрудников.

Одновременно с этим периметр сетевой безопасности компании расширился, корпоративные и конфиденциальные данные распространились за пределы офиса. Удаленный доступ и подключенные BYOD устройств к сети без строгого централизованного контроля и применения политик могут образовывать «дыры в безопасности». Конечные устройства сотрудников (конечные точки) становятся главной мишенью для киберпреступников, которые стремятся получить через них доступ к корпоративной информации или критической инфраструктуре. Угрозы ИТ-безопасности являются на сегодняшний день риском N 1 во всем мире для крупного бизнеса и критической инфраструктуры (КИИ).

Компании пришли к той точке, когда традиционным способом в ручном режиме силами ИТ- специалистов управлять регистрацией, настройкой, обновлением, идентификацией и безопасностью большого количества устройств стало невозможно. Особенно в свете требований бизнеса по организации безопасного доступа к корпоративной сети и данным «из любой точки» с любых устройств для обеспечения непрерывности рабочих процессов и повышения производительности сотрудников. Потребовались автоматизированные инструменты управления жизненным циклом устройств, приложений и обеспечения безопасности нового поколения.

Пандемия 2020 года ускорила массовый переход к UEM-платформам по всему миру, которые последовательно объединили большинство функций управления устройствами и обеспечения безопасности в одной системе, которая получила название унифицированное управление конечными точками (UEM, unified endpoint management).

Среди ключевых драйверов развития глобального рынка UEM эксперты J'son & Partners Consulting выделили:

продолжающуюся цифровизацию и автоматизацию разных отраслей экономики для сокращения ручных операций и повышения операционной и бизнес-эффективности;

массовое использование мобильных устройств в медицине, нефтегазовом секторе, промышленности, энергетике, торговле, логистике;

обязательность применения систем MDM/EMM/UEM для обеспечения непрерывности бизнеса и организации защиты корпоративной инфраструктуры и данных в ряде отраслей;

стремление консолидации на одной платформе решений по управлению жизненным циклом устройств, обеспечению безопасности, сбору и обработке аналитики о состоянии мобильной инфраструктуры и автоматическому реагированию на угрозы безопасности и самовосстановлению конечных точек.

Среди ключевых угроз аналитики отметили: рост кибератак, повышение риска утечек данных прямо пропорционально тому, как все большее количество сотрудников работает вне корпоративных сетей, подключение к незащищенным точкам доступа Wi-Fi и использование личных мобильных устройств для решения бизнес-задач (BYOD). Личные устройства стали основной целью хакеров и причиной успешных взломов корпоративных сетей.

Важно отметить, что уже сейчас в программных продуктах российских разработчиков доступен выполненный на высоком качественном уровне базовый функционал UEM-систем, позволяющий автоматизировать основные функции управления парком пользовательских устройств, дающие основной вклад в общий экономический эффект от использования UEM-систем.

В то же время разработка расширенного функционала — сложная и чрезвычайно актуальная задача в связи с уходом с российского рынка зарубежных поставщиков и ужесточением требований законодательства по обеспечению информационной безопасности. Эта задача требует развитой кооперации между разработчиками UEM-систем, ИТ-компаниями, специализирующимися в области развитых средств аналитики (в том числе с использованием технологий машинного обучения), компаниями-разработчиками средств информационной безопасности, а также потенциальными пользователями расширенного функционала UEM-систем, которые должны будут предоставить площадки для пилотного внедрения этого функционала. ■ Токен: Pb3XmBtzt9zGTzL2ed3eeUZiCG4ZGPFqRNwFCqvРекламодатель: ООО "ДЖЕЙСОН ЭНД ПАРТНЕРС КОНСАЛТИНГ"ИНН/ОГРН: 7715745036/1097746024276