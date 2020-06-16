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В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми

Группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о новом механизме поддержки стартапов. Он основан на принципе конвертируемого займа, и, по мнению авторов, он позволит снизить риски для инвесторов, а самим компаниям позволит осуществлять свои проекты без вмешательства посторонних лиц.

Власти повернулись лицом к стартапам

На рассмотрение в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о механизме поддержки стартапов на основе конвертируемых займов. Документ подготовлен рядом депутатов Госдумы, включая Анатолия Аксакова – председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, цель предложенных в нем нововведений заключается в стимулировании роста инвестиций в малый и средний бизнес, в особенности в высокотехнологичные проекты, которые требуют значительной поддержки на самых ранних стадиях развития. По мнению авторов, для инвесторов конвертируемый заем выгоден тем, что он не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект его инициаторами без вмешательства посторонних лиц.

Документ с номером № 972589-7 внесен на рассмотрение в Госдуму 15 июня 2020 г. Его текст и пояснительная записка к нему опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

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Депутаты разработали новый способ сотрудничества инвесторов со стартапами

По оценке авторов, предложенный ими законопроект в случае его принятия позволит повысить создать эффективный и прозрачный механизм для осуществления венчурных инвестиций. Это будет стимулировать инвестиции в высокотехнологичные проекты.

Механизм работы согласно законопроекту

Договор конвертируемого займа, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, является договором займа, который предоставляется на финансирование проекта на его первоначальном этапе. Компания привлекает заем у инвестора с условием, что к определенному сроку она либо вернет деньги с процентами, либо передаст инвестору долю в капитале (акции или доли).

Чаще всего право выбора того или иного способа исполнения обязательства предоставляется кредитору. Конвертация осуществляется по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах развития компании или в направлении развития, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями договора займа.

«Используя такой инструмент, основатель российской компании может получить инвестиции за короткий срок, привлечь финансирование по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получит гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании», – сообщил ТАСС Анатолий Аксаков.

Как в действительности работает конвертируемый заем

Представители комитета Госдумы по финрынку, пишет ТАСС, уточнили, что по договору конвертируемого займа инвестор, заинтересовавшийся стартапом, дает ему деньги в долг вместо входа в капитал или единовременной покупки доли в нем. Компания, получившая эти деньги, в ответ должна согласиться на условие возможной конвертации этого долга в акции и/или долю инвестора у ее уставном капитале. Конвертация будет возможна, к примеру, при старте нового раунда инвестиций с приходом нового инвестора.

При этом, поскольку инвестор понес дополнительные риски, дав компании деньги в долг на начальной стадии, у него есть возможность получить акции этой компании или доли в ней со скидкой, по сравнению с рыночными условиями входа в капитал.

В случае если условия, при которых конвертация становится возможной, не наступают, то стартап просто возвращает этому инвестору полученный от него заем.

Комментарий экспертов

Авторы законопроекта привлекали к его разработке сторонних экспертов. Одним из них был Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ).

Как сообщил ТАСС директор фонда Кирилл Варламов, «Конвертируемый заем – это один из самых ожидаемых инвесторами инструментов финансирования в технологические компании. Считаем, что мера поможет поддержать бизнес, особенно в наступающее пост-кризисное время, ускорит процесс инвестирования в компании и стимулирует интерес частного бизнеса в поддержке стартапов».



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