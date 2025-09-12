Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ремез Алексей
УПОМИНАНИЯ
Ремез Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|UNIM - United medicine 8 6
|Ростелеком 10108 3
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1203 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
|Альтоника ПК 16 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 3
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
|Рогачев Дмитрий 11 4
|Путин Владимир 3298 3
|Басов Алексей 115 3
|Медведев Дмитрий 1658 2
|Симаков Олег 113 1
|Коновалов Дмитрий 4 1
|Дроздов Руслан 1 1
|Наследников Александр 2 1
|Колесников Максим 26 1
|Зарубина Камила 10 1
