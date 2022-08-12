За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины

В России может заработать экспериментальный правовой режим, в рамках которого фитнес-трекеры, браслеты и умные часы будут собирать информацию о здоровье своих владельцев и передавать сведения в специальную информационную систему для профилактики заболеваний. ЭПР может вступить в силу до конца 2022 г. Одна из целей его реализации – развитие российской телемедицины.

С заботой о здоровье граждан

В России разработана программа экспериментального правового режима (ЭПР), позволяющего использовать носимую электронику для отслеживания параметров здоровья россиян. Как пишут «Ведомости», за ней стоят госкорпорация «Ростех» и фонд «Сколково».

В настоящее время документ направлен на рассмотрение в АНО «Цифровая экономика». Отдельную копию сделали для замминистра экономического развития Максима Колесникова. Представители Минэкономразвития подтвердили изданию факт ее получения.

Министерство, в целом одобрило предложения, изложенные в документе, заверенном подписью директора департамента по нормативному регулированию цифровой среды «Сколково» Руслана Дроздова. Однако он уже отправлен на доработку по факту наличия в нем ряда «существенных замечаний», о чем изданию сообщил представитель ведомства.

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По его словам, в дальнейшем документу предстоит пройти несколько этапов согласования, включая внесение на рассмотрение в Правительство России. Но, судя по всему, процесс не затянется на долгие месяцы – представитель министерства подчеркнул, что установление ЭПР планируется до конца 2022 г.

Прокачать отечественную телемедицину

Одна из целей ЭПР, продвигаемого «Ростехом» и «Сколково» – «расширение возможностей телемедицинских технологий». Под телемедициной понимается в первую очередь удаленная консультация с врачами с использованием современных технологий видеоконференцсвязи.

В России данное направление в последние годы значительно нарастило темпы развития, не без влияния властей. Например, как сообщал CNews, в конце апреля 2021 г. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию распорядился развивать в России несколько задач, завязанных на информационные технологии. Телемедицина была в их числе.

«Расширение возможностей телемедицинских технологий», о котором говорится в описании ЭПР, планируется осуществлять путем «дистанционного наблюдения за состоянием здоровья граждан с использованием медицинских изделий и носимых устройств, не являющихся зарегистрированными в установленном порядке медицинскими изделиями». В данном случае речь идет о современных носимых гаджетах – фитнес-трекерах и фитнес-браслетах, современные версии которых напичканы «медицинскими» функциями. Многие из них научились замерять пульс и уровень кислорода в крови, ряд моделей умеют определять давление и даже температуру тела. Яркий пример – смарт-часы Apple Watch, дизайн которых не менялся с 2014 г., но которые едва ли не ежегодно «обрастают» новыми медицинскими функциями.

В проекте ЭПР говорится, что гаджеты должны накапливать информацию о здоровье владельца, которая могла бы использоваться при профилактике заболеваний, а затем передавать ее для анализа. В качестве примера болезней приведены диабет и артериальная гипертензия.

Согласно программе ЭПР, собранные медгаджетами сведения о здоровье владельца будут направляться в специальную информационную систему «Персональный медицинский помощник». Ее оператором будет назначена АО ОПК, управляющая компания «Росэлектроники» (входит в «Ростех»). Сведения из этой базы данных в дальнейшем могут быть переданы в инфосистемы медучреждений.

Нет причин терять время

Инициатива «Ростеха» и «Сколково» в ближайшем будущем будет рассмотрена в АНО «Цифровая экономика» в рамках заседания экспертной группы «Цифровые технологии в медицине». Мероприятие состоится менее чем через неделю, 18 августа 2022 г., и в нем, помимо членов самой экспертной группы, примут участие представители Минэкономразвития, а также разработчики, экспертное сообщество и члены общественных организаций.

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Как отмечают «Ведомости», чтобы ЭПР, связанный с медициной, необходимо положительное заключение Минздрава. Однако на момент публикации материала министерство не утвердило ни один медицинский ЭПР. Кроме того, финальное решение в любом случае будет принимать российское Правительство.

Ничего не готово

Подготовленная программа ЭПР не содержит ряда важных сведений. В частности, в ней отсутствует перечень медучреждений, которые могли бы принять участие в данном экспериментальном правовом режиме. Вместо него авторы документа указали, что подключиться к ЭПР смогут «как медицинские НИИ и центры, так и обычные медицинские организации».

Также отсутствует и перечень компаний, которые могли бы заняться производством гаджетов для контроля за состоянием здоровья. Представитель «Росэлектроники» (входит в «Ростех») заверил издание, что выпуском таких устройств может стать «любое физическое или юридическое лицо, стартап, бизнес-компания.

«На рынке уже представлены отечественные разработчики, в частности, глюкометров и тонометров. Преимущественно для отечественных разработчиков и устанавливается ЭПР в целях развития рынка», – сказал представитель «Росэлектроники». В качестве примера он привел компании «Альтоника», «Элта», «Медтехсервис» и «Аксма», добавив, что они активно участвуют в проекте.

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По версии участников рынка, даже после запуска ЭПР система заработает далеко не сразу. Как сообщил изданию основатель и совладелец разработчика медицинского ПО Unim Алексей Ремез, для возможности использования носимого устройства в качестве инструмента контроля за здоровьем у создавшей его компании должно иметься специальное на то разрешение. Однако процедура его получения может занять до одного года. К тому же, она не бесплатна и может обойтись компании в несколько миллионов рублей.

Проблема усугубляется тем, что такое разрешение нужно получать для каждого конкретного устройства. «Таким образом, это очень долгая и дорогая процедура, успех которой никак не скажется на доле рынка разработчика, – сказал Алексей Ремез. – Поэтому компании не спешат получать сертификаты о регистрации медизделий».