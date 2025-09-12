Разделы

UNIM United medicine


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ 1
12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины 1
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1
10.05.2016 Российский стартап запустил бесплатный сервис по диагностике рака 1
24.09.2015 Российский сервис онлайн-диагностики рака вышел за рубеж 4
29.04.2015 В России появился онлайн-сервис по пересылке оцифрованных онкологических анализов 1
06.10.2014 Unim запустила SaaS-платформу для дистанционных консультаций по оцифрованным гистологическим препаратам 1
11.07.2014 В России создан интернет-сервис для диагностики рака 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

UNIM и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10108 3
Brandquad - Бренд Квад 15 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Stafory - Стафори 16 1
Элдис 5 1
Уралхим - АгроСигнал 8 1
UBIC Technologies 2 1
Flowwow - Флаувау 28 1
HoloGroup 6 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1203 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Альтоника ПК 16 1
DocsInBox - Доксинбокс 5 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 3
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 357 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4715 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 159 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
ФРИИ Акселератор 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 6
Оцифровка - Digitization 4814 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8432 4
Микроскоп - Microscope 332 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3548 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 3
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16465 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9571 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1698 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5714 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16698 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5742 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8004 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12704 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21964 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12055 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3190 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 866 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8000 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5614 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12128 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17608 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8646 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 811 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1233 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Unim Histology 3 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 164 1
Stafory - робот Вера 347 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
Кнопка жизни 21 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Unim Digital Pathology 1 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 517 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 4 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Ремез Алексей 8 6
Рогачев Дмитрий 11 4
Путин Владимир 3298 3
Басов Алексей 115 3
Медведев Дмитрий 1658 2
Варламов Кирилл 41 1
Симаков Олег 113 1
Коновалов Дмитрий 4 1
Дроздов Руслан 1 1
Наследников Александр 2 1
Колесников Максим 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18230 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 627 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 449 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 1
Норвегия - Королевство 1823 1
Россия - УФО - Свердловская область 1670 1
Германия - Федеративная Республика 12858 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1818 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14363 1
Чехия - Чешская Республика 1327 1
Украина 7734 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1605 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 946 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 860 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 93 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2871 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Европа 24510 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5367 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10443 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9384 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31074 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 3
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 140 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11519 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4660 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8406 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1357 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4840 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10361 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4167 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50277 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6524 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7788 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7190 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1486 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2230 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 686 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 749 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 395 1
Ведомости 1149 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 22 4
Фармзнание 1 1
