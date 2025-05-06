Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174067
ИКТ 13544
Организации 10591
Ведомства 1454
Ассоциации 995
Технологии 3436
Системы 25462
Персоны 74689
География 2823
Статьи 1515
Пресса 1212
ИАА 693
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 850

Элдис

Элдис


06.05.2025 «Сигма» приняла участие в демо-дне ИЦК «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика» 1
12.02.2024 Cloud4Y предоставил облачный хостинг компании «Элдис» 1
31.01.2023 «Круг» разработала программный модуль для интеграции SCADA «Круг-2000» с АИИС «Элдис» 1
13.07.2018 «Элдис» автоматизирует учет ресурсов в образовательных учреждениях Новгородской области 1
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Элдис и организации, системы, технологии, персоны:

DocsInBox - Доксинбокс 4 1
Cloud4Y 292 1
Stafory - Стафори 16 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
HoloGroup 6 1
UNIM - United medicine 7 1
Flowwow - Флаувау 23 1
UBIC Technologies 2 1
АгроСигнал 7 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 348 2
ФРИИ Акселератор 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11969 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 115 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21702 3
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 412 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31633 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1232 1
Оцифровка - Digitization 4664 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17328 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2581 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16290 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1600 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2996 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16082 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4353 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1212 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2840 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11306 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5900 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10357 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3862 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5412 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1597 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12292 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7370 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12244 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5455 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5267 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 4 1
Stafory - робот Вера 338 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
Кнопка жизни 21 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Варламов Кирилл 40 2
Власов Роман 2 1
Никитин Андрей 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 817 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 312 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 905 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1515 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14229 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1726 1
Россия - УФО - Свердловская область 1564 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17759 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3611 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5207 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8972 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1417 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1945 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1332 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2375 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10105 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Фармзнание 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357567, в очереди разбора - 757981.
Создано именных указателей - 174067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153