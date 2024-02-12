Разделы

Облака
|

Cloud4Y предоставил облачный хостинг компании «Элдис»

Cloud4Y предоставил облачный хостинг компании «Элдис». Часть бизнес-процессов системного интегратора теперь работает в облаке провайдера.

«Элдис» занимается разработкой и внедрением комплексных ИТ-решений для построения автоматизированных систем коммерческого и технологического учета энергоресурсов. С 2012 г. компания помогает решать задачи энергоучёта всем участникам производства, транспортировки и потребления энергоресурсов ЖКХ, от ТСЖ до межрегиональных генерирующих компаний. Решения компании используют более 55 тыс. организаций в 790 городах России.

Оптимизация внутренних бизнес-процессов компании потребовала переноса части локальной инфраструктуры в облако. Наиболее комфортные условия хостинга предложил корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. После знакомства с виртуальной платформой и облачными сервисами провайдера, системный интегратор принял решение о «переезде».

Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining
бизнес

Облачная платформа Cloud4Y предоставляет компаниям возможность повысить надёжность и отказоустойчивость ИТ-систем, разместив объекты критической информационной инфраструктуры, настроив шифрование данных и резервное копирование в геоудалённый дата-центр. Виртуальная система провайдера аттестована по ФЗ-152 с наивысшим уровнем 1Г, что позволяет хранить в облаке чувствительные данные государственных учреждений и бизнеса. Кроме того, для тяжёлых вычислений возможно использование классических виртуальных серверов с GPU-картами.

Компания «Элдис» арендовала облачные мощности Cloud4Y по модели IaaS. В рамках сотрудничества провайдер предложил бесплатное обучение сотрудников работе с виртуальной инфраструктурой, а также оказал необходимую техническую поддержку при миграции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Microsoft отказывается от C#. Фундаментальный компонент Office 365 будет переписан на языке Rust, обожаемом хакерами

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Кибербезопасность в облаке: как надежно защитить данные. Тест

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Как обеспечить безопасность данных в облаке? Тест

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще