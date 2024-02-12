Cloud4Y предоставил облачный хостинг компании «Элдис»

Cloud4Y предоставил облачный хостинг компании «Элдис». Часть бизнес-процессов системного интегратора теперь работает в облаке провайдера.

«Элдис» занимается разработкой и внедрением комплексных ИТ-решений для построения автоматизированных систем коммерческого и технологического учета энергоресурсов. С 2012 г. компания помогает решать задачи энергоучёта всем участникам производства, транспортировки и потребления энергоресурсов ЖКХ, от ТСЖ до межрегиональных генерирующих компаний. Решения компании используют более 55 тыс. организаций в 790 городах России.

Оптимизация внутренних бизнес-процессов компании потребовала переноса части локальной инфраструктуры в облако. Наиболее комфортные условия хостинга предложил корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. После знакомства с виртуальной платформой и облачными сервисами провайдера, системный интегратор принял решение о «переезде».

Облачная платформа Cloud4Y предоставляет компаниям возможность повысить надёжность и отказоустойчивость ИТ-систем, разместив объекты критической информационной инфраструктуры, настроив шифрование данных и резервное копирование в геоудалённый дата-центр. Виртуальная система провайдера аттестована по ФЗ-152 с наивысшим уровнем 1Г, что позволяет хранить в облаке чувствительные данные государственных учреждений и бизнеса. Кроме того, для тяжёлых вычислений возможно использование классических виртуальных серверов с GPU-картами.

Компания «Элдис» арендовала облачные мощности Cloud4Y по модели IaaS. В рамках сотрудничества провайдер предложил бесплатное обучение сотрудников работе с виртуальной инфраструктурой, а также оказал необходимую техническую поддержку при миграции.