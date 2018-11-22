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Здравоохранение ВИЧ Вирус иммунодефицита человека СПИД Синдром приобретённого иммунного дефицита AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome

Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome


22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии
01.08.2018 Тарелка риса может помочь в профилактике ВИЧ
08.07.2018 Экспериментальная вакцина против ВИЧ доказала эффективность
08.10.2017 Возможно найден способ окончательного излечения ВИЧ
11.07.2017 Российские исследователи продолжат разработку генной терапии ВИЧ
10.04.2016 Китайцы создали эмбрионы человека устойчивые к ВИЧ
27.03.2016 Долгожданная вакцина от ВИЧ?
02.12.2015 Apple включает красный свет для СПИД
24.11.2014 Apple совместно с разработчиками приложений запустила кампанию по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом
24.11.2014 Apple начала кампанию помощи фонду борьбы со СПИДом
07.03.2014 Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ
31.10.2013 Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ
24.10.2013 Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ
04.07.2013 Пересадка стволовых клеток очистила организм от ВИЧ
31.05.2013 Ученые вскрыли структуру ВИЧ при помощи открытого ПО
30.05.2013 Благодаря графическим ускорителям Nvidia достигнут прорыв в изучении ВИЧ
23.01.2013 Как побороть ВИЧ с помощью ВИЧ
20.12.2012 ВИЧ уже давно мучает человечество
29.11.2012 Ген, защищающий эмбрион, поможет бороться с ВИЧ
15.10.2012 В 2014 году Африка превратится в полигон борьбы с ВИЧ
29.08.2012 ВИЧ поможет лечить рак
23.07.2012 Создана мышь с человеческим иммунитетом
19.07.2012 Одобрены таблетки для профилактики ВИЧ
13.06.2012 Иммунитет к ВИЧ "прячут" рецепторы-убийцы
28.12.2011 Вакцину от ВИЧ начнут использовать совсем скоро
28.09.2011 Найден микробиоцид, блокирующий ВИЧ
20.09.2011 Геймеры помогают создать лекарство от СПИДа
13.09.2011 Светящиеся кошки помогают бороться со СПИДом
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ
20.04.2011 ВИЧ заражает людей уже не менее 100 лет
14.04.2011 Решения Paragon Software обеспечат сохранность данных центра по борьбе со СПИД Кировской области
28.01.2011 Химера наносит ВИЧ "двойной удар"
06.12.2010 Российские вакцины от ВИЧ начали проходить клинические испытания
18.11.2010 ВИЧ выдает преступника при умышленном заражении
10.11.2010 Разгадан секрет устойчивости к ВИЧ
30.09.2010 ВИЧ из убийцы превратили в панацею
20.09.2010 СПИД сам собой станет нелетальным через тысячу лет
26.08.2010 Человек потерял протеин, защищающий от ВИЧ
23.07.2010 ВОЗ: ежегодно полмиллиона детей заражаются вирусом ВИЧ матерями
25.11.2009 ВОЗ: эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине, Эстонии и России охватила уже более 1% населения

Публикаций - 198, упоминаний - 316

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 10
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Microsoft Corporation 22497 8
Google LLC 10352 5
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 5
Microchip Technology - MicroCHIPS 38 4
HP Inc. 5313 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 3
LG Electronics 3372 3
РТИ Микрон - Micron 851 2
SAP SE 4595 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Программный продукт ГК 3960 2
123 солюшнс 221 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Прогноз 957 2
Nvidia Corp 3118 2
Lenovo Motorola 3463 2
Twitter 2493 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Элдис 2 1
InterSystems - ИнтерСистемз 131 1
Google DeepMind 19 1
Stafory - Стафори 15 1
Информ 120 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 326 1
Pioneer Corporation 405 1
Brandquad - Бренд Квад 11 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 75 1
Cinemood - МультиКубик 28 1
Fossil 19 1
Nintendo 704 1
Trellix - FireEye 56 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 1
Integra 21 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 15 1
Alpine Electronics 10 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 51 1
HoloGroup 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Самолёт ГК 216 3
Нанолек - биофармацевтическая компания 12 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Май - Российская торговая компания 416 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 57 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Россети Ленэнерго 786 2
Marks & Spencer 24 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Hertz Corporation 12 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 18 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 1
Priceline.com - online travel agency 137 1
Abbott Laboratories 11 1
Flowwow 5 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 66 1
Раунд 220 1
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 1 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 31 1
IDASA - Institute for Democratic Alternatives in South Africa - Институт демократических альтернатив в Южной Африке 1 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 1
Netshoes 4 1
Tesla Motors 285 1
Sanofi - Санофи 38 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 1
RBV Capital 2 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
WMG - Warner Music Group 201 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Nike 157 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
Магнит - Сеть магазинов 447 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
Президент Российской Федерации 3770 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Администрация Президента РФ 904 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 11 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 72 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
Правительство Москвы 1640 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 48 1
Судебная власть - Judicial power 225 1
Правительство Удмуртской Республики 50 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 29 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Правительство Канады 40 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
Правительство Дубая 1 1
МФЦ Мои документы региональные и городские 116 1
Московская областная дума 23 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 54
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 53
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