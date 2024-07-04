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Здравоохранение ВИЧ Вирус иммунодефицита человека СПИД Синдром приобретённого иммунного дефицита AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome

Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome

Несмотря на то, что вирус иммунодефицита человека был открыт 40 лет назад, данное заболевание так и не удалось полностью победить. Ежегодно данным вирусом заражается 1,5 млн человек, 38,4 млн человек уже живут с этой инфекцией, причем 2,73 миллиона – это дети. По итогам 2022 г. Россия заняла пятое место по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Только в январе 2023 г. Росстат зарегистрировал 4 403 случая инфицирования вирусом иммунодефицита, причем данный вирус был выявлен не только у взрослых, но и у детей до 17 лет.

Плакат, СССР, 1988 год. Плакат, СССР, 1988 год.
Плакат программы противодействия СПИДу в Беларуси, 1998 год. Плакат программы противодействия СПИДу в Беларуси, 1998 год.
«Случайная связь промелькнет как зарница, а после, быть может, болезнь и больница» Плакат, предупреждающий о возможности негативных последствий антисоциального образа жизни. Браз А., 1986 год. «Случайная связь промелькнет как зарница, а после, быть может, болезнь и больница» Плакат, предупреждающий о возможности негативных последствий антисоциального образа жизни. Браз А., 1986 год.
"Лучшая защита от СПИД - супружеская верность" Первые случаи заражения вирусом иммунодефицита человека зафиксировали в СССР в 1985-1987 годах. Предположительно, были более ранние инциденты, которые не удалось выявить. «Нулевым пациентом» официально считается военный переводчик, работавший в начале 1980-х годов в Танзании и заразившийся от местного жителя во время полового контакта. После вспышки заболевания в Элисте в 1988-1989 годах о ВИЧ стало известно широкой общественности, были созданы первые СПИД-центры. В 1995-1996 годах вирус проник в среду потребителей инъекционных наркотиков и вскоре распространился по всей стране СССР, 1989 г. Изд-во "Плакат" "Лучшая защита от СПИД - супружеская верность" Первые случаи заражения вирусом иммунодефицита человека зафиксировали в СССР в 1985-1987 годах. Предположительно, были более ранние инциденты, которые не удалось выявить. «Нулевым пациентом» официально считается военный переводчик, работавший в начале 1980-х годов в Танзании и заразившийся от местного жителя во время полового контакта. После вспышки заболевания в Элисте в 1988-1989 годах о ВИЧ стало известно широкой общественности, были созданы первые СПИД-центры. В 1995-1996 годах вирус проник в среду потребителей инъекционных наркотиков и вскоре распространился по всей стране СССР, 1989 г. Изд-во "Плакат"
Плакат «Вера?.. Надежда?.. Любовь?..» 1994 Плакат «Вера?.. Надежда?.. Любовь?..» 1994

СОБЫТИЯ


04.07.2024 Ученые НГУ разрабатывают модель для прогнозирования развития осложнений инфекционных заболеваний

математического моделирования изучают влияние прошедшей эпидемии COVID-19 на течение туберкулеза и ВИЧ в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Исследования прово
22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии

тило 123 тыс. руб. Это в полтора раза дороже одного среднестатистического годового курса лечения от ВИЧ/СПИД (83 тыс. руб.). Планируется закупка и других подобных смартфонов. Коллеги из отрасли
01.08.2018 Тарелка риса может помочь в профилактике ВИЧ

Генно-модифицированный сорт риса, разработанный международной группой исследователей из Испании, США и Великобритании, может применяться для профилактики распространения ВИЧ. Созданный учеными рис включает нейтрализующие вирус белки, аналогичные тем, что присутствуют в препаратах против ВИЧ. Однако преимущество риса перед лекарственными препаратами – в е
08.07.2018 Экспериментальная вакцина против ВИЧ доказала эффективность

Новое исследование показало, что экспериментальная вакцина против ВИЧ хорошо переносится и дает надежный иммунный ответ у здоровых взрослых людей, а также у ма
08.10.2017 Возможно найден способ окончательного излечения ВИЧ

Группа исследователей представила инновационный способ лечения ВИЧ. Их решение позволит отказаться от приема лекарств и полностью избавиться от опасного вир
11.07.2017 Российские исследователи продолжат разработку генной терапии ВИЧ

ома. Разработка российских ученых будет использоваться для лечения опасных заболевания, в том числе ВИЧ и лимфомы.  Технология компании Advanced Gene & Cell Technologies предполагает изменение

23.03.2017 iPhone стал по-настоящему RED

s красного цвета помогут не только подчеркнуть индивидуальность их владельца, но борьбе с эпидемией СПИДа в Африке. Выпуск новых iPhone 7 RED Special Edition и iPhone 7 Plus RED Special Edition
10.04.2016 Китайцы создали эмбрионы человека устойчивые к ВИЧ

века с помощью генного вмешательства. На этот раз ученые попытались создать эмбрион, неуязвимый для ВИЧ. Эмбрионы, взятые для эксперимента, находились в самой ранней стадии развития и были унич
27.03.2016 Долгожданная вакцина от ВИЧ?

ятницу 25 марта 2016 г. опубликовала в издании AAAS обнадеживающую статью о новой методике борьбы с ВИЧ-инфекцией. Обнаруженный исследователями антиген потенциально может стать основой для высо
02.12.2015 Apple включает красный свет для СПИД

Apple традиционно поддержала идею отмечания 1 декабря Дня борьбы со СПИДом, окрасив свой логотип на магазинах Apple Store в красный цвет. Кроме того, в ассортименте товаров Apple появилась серия продуктов красного цвета, процент прибыли от продажи которых переч
24.11.2014 Apple совместно с разработчиками приложений запустила кампанию по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом

Компания Apple и разработчики приложений предложили пользователям принять участие в кампании, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 2014. Как сообщили CNews в Apple, в течение двух недель в App Store будет доступен специальный раздел под названием «Приложения для (RED)», в котором будут представлены 25 приложений с н
24.11.2014 Apple начала кампанию помощи фонду борьбы со СПИДом

По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом компания Apple и ведущие разработчики приложений приняли участие в сборе помощи фонду (RED). В течение ближайших двух недель в App Store будет работать специальный отдел с «Приложениями

07.03.2014 Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ

Анализ данных социальных сетей может помочь обнаруживать всплески поведения, ассоциируемого с ВИЧ, и своевременно предотвращать эпидемии. К такому выводу пришли авторы исследования Калифорнийского университета (UCLA). Они считают, что анализ данных социальных сетей, обновляемых в реальн
31.10.2013 Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ

По мнению ученых, ключ к успешному лечению ВИЧ-инфекции может быть найден в наших собственных генах. Как только вирус попадает в организ
24.10.2013 Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ

й с сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие о
04.07.2013 Пересадка стволовых клеток очистила организм от ВИЧ

ние сделал исследователь Даниэль Курицкез из Бостона. Он заявил, что, возможно, двое инфицированных ВИЧ вылечились после того, как им пересадили стволовые клетки для лечения лимфомы - рака кров
31.05.2013 Ученые вскрыли структуру ВИЧ при помощи открытого ПО

сти графических процессоров NVIDIA Tesla K20X. В качестве операционной системы, управляющей модулями суперкомпьютера, используется Linux . Для того, чтобы воспроизвести структуру протеиновой оболочки ВИЧ (называемую капсидом), ученые произвели детализированную симуляцию 100 наносекунд молекулярного движения 4 миллионов атомов, которые образуют 1300 идентичных белков, составляющих капсид

30.05.2013 Благодаря графическим ускорителям Nvidia достигнут прорыв в изучении ВИЧ

Компания Nvidia объявила о том, что исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Кампейн (UIUC) добились большого прорыва в борьбе с распространением вируса иммунодефицита (ВИЧ) с помощью графических процессоров Nvidia Tesla. В частности, исследователи из Университета Иллинойса в сотрудничестве с исследователями из медицинской школы Университета Питтсбурга впервые
23.01.2013 Как побороть ВИЧ с помощью ВИЧ

ута медицинских исследований Квинсленда (Австралия) разработал в лаборатории способ противодействия ВИЧ с помощью самого ВИЧ. Адъюнкт-профессор Дэвид Хэррич, работающий в лаборатории мол
20.12.2012 ВИЧ уже давно мучает человечество

с иммунодефицита стал бичом человечества не так давно. Однако новое исследование говорит о том, что ВИЧ существовал у человека очень давно. Альфред Роса из Университета Иллинойса считает, что с
29.11.2012 Ген, защищающий эмбрион, поможет бороться с ВИЧ

Ученые установили, что ген, ответственный за выживание эмбрионов, способен управлять иммунитетом человека. Определено, что он может бороться c такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит, а также c аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом и другими. Хотя исследования пока проводились только на мышах, эксперты утверждают, что в конечном итоге от
15.10.2012 В 2014 году Африка превратится в полигон борьбы с ВИЧ

Международный исследовательский консорциум в 2014 году планирует начать тестирование четырех новых вакцин против ВИЧ. Тестирование будет проходить в провинции КваЗулу-Наталь в Южной Африке, где наблюдается самый высокий в мире уровень инфицированности ВИЧ. Более 1/5 взрослого населения КваЗулу-Ната
29.08.2012 ВИЧ поможет лечить рак

Может ли ВИЧ превратиться в биотехнологический инструмент для улучшения здоровья человека? По мнению к
23.07.2012 Создана мышь с человеческим иммунитетом

мы человека в иммунодефицитных мышей, может совершить революцию в разработке вакцин, в частности от ВИЧ. Одна из главных проблем, которая затрудняет создание вакцины от ВИЧ – это отсутст
19.07.2012 Одобрены таблетки для профилактики ВИЧ

профилактики ВИЧ-инфекции. Теперь люди, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ, могут
13.06.2012 Иммунитет к ВИЧ "прячут" рецепторы-убийцы

Германии нашли ключевое звено в головоломке: почему незначительное количество людей, инфицированных ВИЧ, имеют врожденную способность бороться со смертельным вирусом СПИДа. В ходе исследования,
28.12.2011 Вакцину от ВИЧ начнут использовать совсем скоро

Первая и пока единственная профилактическая вакцина против ВИЧ получила одобрение Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA). Это оз
28.09.2011 Найден микробиоцид, блокирующий ВИЧ

а затем взять под контроль механизм репликации клеток, чтобы начать производство копий. Затем копии ВИЧ в свою очередь заражают другие клетки. Эти два этапа жизненного цикла ВИЧ, известн
20.09.2011 Геймеры помогают создать лекарство от СПИДа

игроки нашли решение задачи, над которой ученые бились уже более десяти лет. Специалисты, изучающие ВИЧ, ранее неоднократно пытались собрать структуру ретровирусной протеазы – фермента, который
13.09.2011 Светящиеся кошки помогают бороться со СПИДом

етятся в ультрафиолете зеленым светом. В мире существуют три разновидности иммунодефицита: у людей (ВИЧ), у обезьян (ВИО) и у кошек (ВИК). Эти вирусы не передаются между видами, но имеют ряд сх
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ

в области медицины, к примеру, с его помощью проводилось моделирование микроэволюции вирусов иммунодифицита человека. Была создана технологическая платформа для исследования вопроса о резистентности ВИЧ к противовирусным препаратам. Также проводилось моделирование биологических мембран, содержащих холестерин и другие включения. В области физики, например, суперкомпьютер МСЦ РАН использовал
20.04.2011 ВИЧ заражает людей уже не менее 100 лет

По словам специалистов, ВИЧ инфицировал людей инкогнито примерно в течение 70 лет. В июне этого года ВИЧ/СПИД

14.04.2011 Решения Paragon Software обеспечат сохранность данных центра по борьбе со СПИД Кировской области

нологий для управления и сохранности данных, сообщила о применении своих программных решений для резервного копирования медицинской информации в Кировском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. На сегодняшний день в центре информатизированы все основные рабочие процессы, компьютеризирован учет пациентов, ведутся электронные истории болезней, лаборат
28.01.2011 Химера наносит ВИЧ "двойной удар"

Химерная молекула на основе РНК подавляет активность и размножение ВИЧ, но не уничтожает его, по крайней мере, пока. Ученые Исследовательского института Бекмана, расположенного в Национальном медицинском центре "Город надежды", Калифорния, продемонстрировали с
06.12.2010 Российские вакцины от ВИЧ начали проходить клинические испытания

В Новосибирске прошло совещание, посвященное проблемам разработки вакцин против ВИЧ. На данный момент российскими учеными получено три вакцины. В их разработке приняли участ
18.11.2010 ВИЧ выдает преступника при умышленном заражении

аболевания могут быть идентифицированы с помощью филогенетического анализа, - говорит Дэвид Хиллис. – Экспертиза такого рода может использоваться как оправдательное или обвинительное доказательство". ВИЧ эволюционирует очень быстро и по прошествии нескольких месяцев после инфицирования нельзя просто сравнить вирусы носителя и зараженного. В данном случае экспертиза не так проста, как сравне
10.11.2010 Разгадан секрет устойчивости к ВИЧ

бного генетического анализа свидетельствуют о том, что секрет устойчивости отдельных индивидуумов к ВИЧ кроется в незначительных изменениях структуры белка, обеспечивающего распознавание инфици
30.09.2010 ВИЧ из убийцы превратили в панацею

кой. Американские биоинженеры решили эту проблему, поместив наночастицу серебра в белковую оболочку ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Таким образом, им удалось создать уникальный инструмент:
20.09.2010 СПИД сам собой станет нелетальным через тысячу лет

носительно безвредный штамм. Интересно, что есть различные типы вирусов, вызывающих СПИД. Например, ВИЧ-1 и ВИЧ-2 имеют различия в геноме, и на них вырабатываются различные антитела.

26.08.2010 Человек потерял протеин, защищающий от ВИЧ

"Это может привести к появлению новых методов лечения ВИЧ у людей", - пояснил руководитель исследовательской группы, кандидат наук Эдвард М. Кэмпбелл (Edward M. Campbell). В 2004 году другие ученые обнаружили, что TRIM5a защищает макак от ВИЧ


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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
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Microsoft Windows 2000 8678 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Apple iPod nano 215 4
Apple iPad 4012 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Apple - App Store 3109 4
Apple iPhone 6 4861 4
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 4
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 3
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Apple iPod 1553 3
Apple iPod Touch 747 3
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 16 2
Rovio Mobile - Angry Birds 112 2
Apple iPod Shuffle 81 2
Rosetta@home - проект добровольных вычислений 5 2
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Apple iLife GarageBand 58 2
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 2
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 2
GungHo Online Entertainment - Puzzle & Dragons 6 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 2
Google Android 15244 2
Apple macOS 2419 2
Nvidia Tesla GPU 198 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
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Apple iPhone 5 783 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Гидзенко Юрий 9 6
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Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 6
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Онуфриенко Юрий 5 2
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Sanford Linda - Сэнфорд Линда 3 2
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Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 2
Юрьев Илья 47 1
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Клепинин Павел 19 1
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Япония 13807 7
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Таиланд - Королевство 926 7
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США - Техас 1048 6
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США - Массачусетс - Бостон 384 6
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