Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome

Ученые НГУ разрабатывают модель для прогнозирования развития осложнений инфекционных заболеваний математического моделирования изучают влияние прошедшей эпидемии COVID-19 на течение туберкулеза и ВИЧ в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Исследования прово

СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии тило 123 тыс. руб. Это в полтора раза дороже одного среднестатистического годового курса лечения от ВИЧ/СПИД (83 тыс. руб.). Планируется закупка и других подобных смартфонов. Коллеги из отрасли

Тарелка риса может помочь в профилактике ВИЧ Генно-модифицированный сорт риса, разработанный международной группой исследователей из Испании, США и Великобритании, может применяться для профилактики распространения ВИЧ. Созданный учеными рис включает нейтрализующие вирус белки, аналогичные тем, что присутствуют в препаратах против ВИЧ. Однако преимущество риса перед лекарственными препаратами – в е

Экспериментальная вакцина против ВИЧ доказала эффективность Новое исследование показало, что экспериментальная вакцина против ВИЧ хорошо переносится и дает надежный иммунный ответ у здоровых взрослых людей, а также у ма

Возможно найден способ окончательного излечения ВИЧ Группа исследователей представила инновационный способ лечения ВИЧ. Их решение позволит отказаться от приема лекарств и полностью избавиться от опасного вир

Российские исследователи продолжат разработку генной терапии ВИЧ ома. Разработка российских ученых будет использоваться для лечения опасных заболевания, в том числе ВИЧ и лимфомы. Технология компании Advanced Gene & Cell Technologies предполагает изменение

iPhone стал по-настоящему RED s красного цвета помогут не только подчеркнуть индивидуальность их владельца, но борьбе с эпидемией СПИДа в Африке. Выпуск новых iPhone 7 RED Special Edition и iPhone 7 Plus RED Special Edition

Китайцы создали эмбрионы человека устойчивые к ВИЧ века с помощью генного вмешательства. На этот раз ученые попытались создать эмбрион, неуязвимый для ВИЧ. Эмбрионы, взятые для эксперимента, находились в самой ранней стадии развития и были унич

Долгожданная вакцина от ВИЧ? ятницу 25 марта 2016 г. опубликовала в издании AAAS обнадеживающую статью о новой методике борьбы с ВИЧ-инфекцией. Обнаруженный исследователями антиген потенциально может стать основой для высо

Apple включает красный свет для СПИД Apple традиционно поддержала идею отмечания 1 декабря Дня борьбы со СПИДом, окрасив свой логотип на магазинах Apple Store в красный цвет. Кроме того, в ассортименте товаров Apple появилась серия продуктов красного цвета, процент прибыли от продажи которых переч

Apple совместно с разработчиками приложений запустила кампанию по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом Компания Apple и разработчики приложений предложили пользователям принять участие в кампании, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 2014. Как сообщили CNews в Apple, в течение двух недель в App Store будет доступен специальный раздел под названием «Приложения для (RED)», в котором будут представлены 25 приложений с н

Apple начала кампанию помощи фонду борьбы со СПИДом По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом компания Apple и ведущие разработчики приложений приняли участие в сборе помощи фонду (RED). В течение ближайших двух недель в App Store будет работать специальный отдел с «Приложениями

Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ Анализ данных социальных сетей может помочь обнаруживать всплески поведения, ассоциируемого с ВИЧ, и своевременно предотвращать эпидемии. К такому выводу пришли авторы исследования Калифорнийского университета (UCLA). Они считают, что анализ данных социальных сетей, обновляемых в реальн

Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ По мнению ученых, ключ к успешному лечению ВИЧ-инфекции может быть найден в наших собственных генах. Как только вирус попадает в организ

Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ й с сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие о

Пересадка стволовых клеток очистила организм от ВИЧ ние сделал исследователь Даниэль Курицкез из Бостона. Он заявил, что, возможно, двое инфицированных ВИЧ вылечились после того, как им пересадили стволовые клетки для лечения лимфомы - рака кров

Ученые вскрыли структуру ВИЧ при помощи открытого ПО сти графических процессоров NVIDIA Tesla K20X. В качестве операционной системы, управляющей модулями суперкомпьютера, используется Linux . Для того, чтобы воспроизвести структуру протеиновой оболочки ВИЧ (называемую капсидом), ученые произвели детализированную симуляцию 100 наносекунд молекулярного движения 4 миллионов атомов, которые образуют 1300 идентичных белков, составляющих капсид

Благодаря графическим ускорителям Nvidia достигнут прорыв в изучении ВИЧ Компания Nvidia объявила о том, что исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Кампейн (UIUC) добились большого прорыва в борьбе с распространением вируса иммунодефицита (ВИЧ) с помощью графических процессоров Nvidia Tesla. В частности, исследователи из Университета Иллинойса в сотрудничестве с исследователями из медицинской школы Университета Питтсбурга впервые

Как побороть ВИЧ с помощью ВИЧ ута медицинских исследований Квинсленда (Австралия) разработал в лаборатории способ противодействия ВИЧ с помощью самого ВИЧ. Адъюнкт-профессор Дэвид Хэррич, работающий в лаборатории мол

ВИЧ уже давно мучает человечество с иммунодефицита стал бичом человечества не так давно. Однако новое исследование говорит о том, что ВИЧ существовал у человека очень давно. Альфред Роса из Университета Иллинойса считает, что с

Ген, защищающий эмбрион, поможет бороться с ВИЧ Ученые установили, что ген, ответственный за выживание эмбрионов, способен управлять иммунитетом человека. Определено, что он может бороться c такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит, а также c аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом и другими. Хотя исследования пока проводились только на мышах, эксперты утверждают, что в конечном итоге от

В 2014 году Африка превратится в полигон борьбы с ВИЧ Международный исследовательский консорциум в 2014 году планирует начать тестирование четырех новых вакцин против ВИЧ. Тестирование будет проходить в провинции КваЗулу-Наталь в Южной Африке, где наблюдается самый высокий в мире уровень инфицированности ВИЧ. Более 1/5 взрослого населения КваЗулу-Ната

ВИЧ поможет лечить рак Может ли ВИЧ превратиться в биотехнологический инструмент для улучшения здоровья человека? По мнению к

Создана мышь с человеческим иммунитетом мы человека в иммунодефицитных мышей, может совершить революцию в разработке вакцин, в частности от ВИЧ. Одна из главных проблем, которая затрудняет создание вакцины от ВИЧ – это отсутст

Одобрены таблетки для профилактики ВИЧ профилактики ВИЧ-инфекции. Теперь люди, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ, могут

Иммунитет к ВИЧ "прячут" рецепторы-убийцы Германии нашли ключевое звено в головоломке: почему незначительное количество людей, инфицированных ВИЧ, имеют врожденную способность бороться со смертельным вирусом СПИДа. В ходе исследования,

Вакцину от ВИЧ начнут использовать совсем скоро Первая и пока единственная профилактическая вакцина против ВИЧ получила одобрение Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA). Это оз

Найден микробиоцид, блокирующий ВИЧ а затем взять под контроль механизм репликации клеток, чтобы начать производство копий. Затем копии ВИЧ в свою очередь заражают другие клетки. Эти два этапа жизненного цикла ВИЧ, известн

Геймеры помогают создать лекарство от СПИДа игроки нашли решение задачи, над которой ученые бились уже более десяти лет. Специалисты, изучающие ВИЧ, ранее неоднократно пытались собрать структуру ретровирусной протеазы – фермента, который

Светящиеся кошки помогают бороться со СПИДом етятся в ультрафиолете зеленым светом. В мире существуют три разновидности иммунодефицита: у людей (ВИЧ), у обезьян (ВИО) и у кошек (ВИК). Эти вирусы не передаются между видами, но имеют ряд сх

Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ в области медицины, к примеру, с его помощью проводилось моделирование микроэволюции вирусов иммунодифицита человека. Была создана технологическая платформа для исследования вопроса о резистентности ВИЧ к противовирусным препаратам. Также проводилось моделирование биологических мембран, содержащих холестерин и другие включения. В области физики, например, суперкомпьютер МСЦ РАН использовал

ВИЧ заражает людей уже не менее 100 лет По словам специалистов, ВИЧ инфицировал людей инкогнито примерно в течение 70 лет. В июне этого года ВИЧ/СПИД

Решения Paragon Software обеспечат сохранность данных центра по борьбе со СПИД Кировской области нологий для управления и сохранности данных, сообщила о применении своих программных решений для резервного копирования медицинской информации в Кировском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. На сегодняшний день в центре информатизированы все основные рабочие процессы, компьютеризирован учет пациентов, ведутся электронные истории болезней, лаборат

Химера наносит ВИЧ "двойной удар" Химерная молекула на основе РНК подавляет активность и размножение ВИЧ, но не уничтожает его, по крайней мере, пока. Ученые Исследовательского института Бекмана, расположенного в Национальном медицинском центре "Город надежды", Калифорния, продемонстрировали с

Российские вакцины от ВИЧ начали проходить клинические испытания В Новосибирске прошло совещание, посвященное проблемам разработки вакцин против ВИЧ. На данный момент российскими учеными получено три вакцины. В их разработке приняли участ

ВИЧ выдает преступника при умышленном заражении аболевания могут быть идентифицированы с помощью филогенетического анализа, - говорит Дэвид Хиллис. – Экспертиза такого рода может использоваться как оправдательное или обвинительное доказательство". ВИЧ эволюционирует очень быстро и по прошествии нескольких месяцев после инфицирования нельзя просто сравнить вирусы носителя и зараженного. В данном случае экспертиза не так проста, как сравне

Разгадан секрет устойчивости к ВИЧ бного генетического анализа свидетельствуют о том, что секрет устойчивости отдельных индивидуумов к ВИЧ кроется в незначительных изменениях структуры белка, обеспечивающего распознавание инфици

ВИЧ из убийцы превратили в панацею кой. Американские биоинженеры решили эту проблему, поместив наночастицу серебра в белковую оболочку ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Таким образом, им удалось создать уникальный инструмент:

СПИД сам собой станет нелетальным через тысячу лет носительно безвредный штамм. Интересно, что есть различные типы вирусов, вызывающих СПИД. Например, ВИЧ-1 и ВИЧ-2 имеют различия в геноме, и на них вырабатываются различные антитела.