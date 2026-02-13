Разделы

Microchip Technology MicroCHIPS


СОБЫТИЯ

13.02.2026 Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки 1
09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD 1
07.08.2024 Из-за iPhone под угрозой закрытия одна из крупнейших в Европе фабрик микросхем. Это ударит по выпуску вертолетов, РЭБ и РЛС 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
29.01.2024 Санкции бесполезны. Россия импортирует западные микросхемы на миллиарды долларов 1
06.08.2021 Хакеры научились воровать данные из чипов посредством лазера 1
11.12.2020 Три десятка «дыр» в открытых ПО-стеках сделали беззащитными миллионы устройств интернета вещей 1
26.10.2020 Онлайн-конференция «ПРОSTOR 2020» соберет ведущих экспертов отрасли хранения данных 1
10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage 2
17.02.2020 Сотни различных гаджетов можно незаметно вывести из строя «по воздуху». Видео 1
25.10.2019 Конференция ПРОSTOR 2019: презентации решений и новые компоненты в демо-зоне ежегодного форума об СХД 1
04.03.2019 Лучшие гаджеты для домашних животных: выбор ZOOM 1
24.12.2015 «Ангстрем-Т» получил отсрочку по долгу в 800 млн евро и построил электростанцию 1
14.07.2014 Пульт управления от беременности 1
07.07.2014 Разработан женский электронный контрацептив с дистанционным управлением 2
01.02.2013 EEMBC протестирует самые неприхотливые микроконтроллеры 1
17.02.2012 Инвазивный микрочип: уколы без последствий 1
10.11.2011 Oracle выпустила бета-версию NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 1
04.04.2008 Ученые-читатели Википедии сломали шифры электронных замков 1
12.09.2003 Микрочипы появятся под кожей и в банкнотах 1
18.03.2003 Genesis Micro поглощает Pixelworks 1
24.10.2002 Reuters: Прибыль Microchip снизилась 2
26.09.2002 NASDAQ: General Electric потянула рынок вверх 1
18.09.2002 NASDAQ снизился на фоне падения промышленного производства в США 1
18.07.2002 Microchip купит завод в Орегоне 2
14.06.2002 Финансовые прогнозы Microchip Technology 2
14.06.2002 NASDAQ упал из-за слабых розничных продаж 1
21.05.2002 Чип-имплантант сможет дозировано вводить лекарства 1
01.03.2002 В феврале NASDAQ потерял 10,5% 1
02.10.2001 Производитель видеочипов Genesis поглотит конкурента 1
16.11.2000 TelCom Semiconductor снизила прогноз оборота 2
30.10.2000 Microchip Technology приобретет TelCom Semiconductor за акции стоимостью $300 млн. 2

IBM - International Business Machines Corp 9566 9
STMicroelectronics - Genesis Microchip 26 8
Intel Corporation 12579 5
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 317 5
Oracle Siebel Systems 515 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 4
Microchip Technology - Adaptec 120 3
Cisco Systems 5238 3
AMD - Advanced Micro Devices 4494 3
Oracle Corporation 6902 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 3
Fujitsu 2069 3
Hitachi - Хитачи 1481 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 3
TI - Texas Instruments Incorporated 827 3
Cypress Semiconductor 62 2
Nvidia Corp 3781 2
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 2
Verizon - WorldCom 496 2
Applied Materials 302 2
Lam Research - Novellus Systems 110 2
KLA Corporation 73 2
Tyco International 79 2
Register.com 41 2
Atmel 49 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - RiverStone Networks 26 2
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 2
Silterra Malaysia 5 2
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 2
Dell EMC 5106 2
Western Digital Corporation - WDC 575 2
Microsoft Corporation 25338 2
Apple Inc 12756 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 2
HP EDS - Electronic Data Systems 237 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 189 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 7
Prudential Financial 52 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Charles Schwab 89 2
Tesco 82 2
Prada 56 2
United Colors of Benetton 38 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Williams Capital Group 9 2
International Paper 27 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
Walmart - Wal-Mart Stores 390 2
eBay Inc 1632 2
McDonald’s - Макдоналдс 216 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 2
Michelin - Мишлен 34 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 79 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Банк24.ру 72 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 94 1
Красный октябрь 33 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1531 1
Hensoldt 2 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Canyon Bridge 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 568 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 210 2
EEMBC - Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 1 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8395 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21811 12
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4546 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32031 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31987 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 4
Микроскоп - Microscope 337 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8203 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 3
Аналоговые технологии 2836 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 578 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10244 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2851 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5406 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 806 2
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 73 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10146 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6218 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17192 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12079 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 194 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
FreePik 1510 2
Google Android 14823 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5200 2
Samsung Galaxy Fit 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 1
Canon uniFLOW - сервис контроль за печатью 14 1
Western Digital Zoned Storage - серия SSD 2 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 1
JavaFX - OpenJFX 34 1
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 50 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 25 1
Microchip SureFeed Automatic 1 1
Microchip PIC 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Fitbit Inspire 1 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 65 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 1
Apple iOS 8325 1
Linux OS 11023 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 1
Intel x86 - архитектура процессора 1994 1
Microsoft Windows 16437 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Huawei Mate - серия смартфонов 412 1
Oracle Java - язык программирования 3351 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
JavaScript - JS - язык программирования 1342 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 178 1
Oracle Java Development Kit - JDK 198 1
Apple Face ID 239 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 11 1
Microchip Technology - Adaptec Storage Manager - Adaptec Smart Storage 7 1
Microchip Technology - Adaptec Microsemi Series - Adaptec Unified Serial RAID - RAID-контроллеры 21 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 373 1
Santini John - Сантини Джон 4 4
Cima Michael - Сима Майкл 4 3
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Fitzpatrick Owen - Фитцпатрик Оуэн 2 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Langer Robert - Лэнджер Роберт 6 2
Dudack Gail - Дудак Гэйл 4 2
Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 2
Pears Brian - Пирс Брайан 6 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 2
Сухопаров Анатолий 18 1
Reddy Chandra - Редди Чандра 1 1
Gargus Robert - Гаргус Роберт 1 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 1 1
Чиченев Алексей 1 1
Судаков Андрей 1 1
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 1
Levy Marcus - Леви Маркус 3 1
Shun Lap - Шун Лап 2 1
Хохлун Андрей 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Зайцев Михаил 317 1
Платонов Сергей 13 1
Дмитриев Владимир 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 17
Европа 24684 8
Россия - РФ - Российская федерация 158442 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 5
Япония 13569 5
Ирак - Республика 700 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1166 3
Франция - Французская Республика 8006 3
США - Джорджия - Атланта 259 2
Казахстан - Республика 5847 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 2
Азия - Азиатский регион 5766 2
Сингапур - Республика 1916 2
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Италия - Итальянская Республика 4439 2
Китай - Тайвань 4147 2
Турция - Турецкая республика 2506 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 2
Малайзия 902 2
США - Флорида 774 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 1
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Земля - планета Солнечной системы 10695 1
Южная Корея - Республика 6881 1
Беларусь - Белоруссия 6082 1
Дания - Королевство 1318 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Индия - Bharat 5733 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3212 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1369 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1791 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2152 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9693 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4770 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 4
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 4
Зоология - наука о животных 2792 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 4
Металлы - Золото - Gold 1204 4
Здравоохранение - Болезнь Гепатит 32 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5974 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5302 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 2
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2591 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 2
Металлы - Платина - Platinum 483 2
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 621 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
MIT Technology Review 65 5
Dow Jones - MarketWatch 333 4
AP - Associated Press 2006 4
Briefing 29 3
Silicon.com 364 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Newsday 47 1
Wikipedia - Википедия 603 1
The Register - The Register Hardware 1724 1
Bloomberg 1555 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
PC Magazine - PCMag 94 1
Internet Stock Report 994 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 562 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 1
ПРОSTOR 6 2
Black Hat - Конференция 117 1
