Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage

Toshiba Electronics Europe объявила об успешном завершении тестирования совместимости новой линейки жёстких дисков MG08 ёмкостью 16 ТБ формата 3,5 дюйма Enterprise Capacity и технологий Microchip Technology (далее — «Microchip»): хост-адаптеров Adaptec (HBA), а также адаптеров резервного массива независимых дисков (RAID). В результате, компании, использующие адаптеры Adaptec Smart Storage, получили возможность устанавливать диски Toshiba Enterprise объёмом 16 ТБ.

Жёсткие диски Enterprise обычно работают в больших сетях и подключаются к системе хост-сервера через адаптеры HBA или RAID. Поэтому плавное взаимодействие HDD и адаптеров HBA/RAID чрезвычайно важно для функциональности и стабильности корпоративных и облачных систем хранения данных.

Тесты подтвердили совместимость линейки MG08 с моделями SATA MG08ACA16TE (512-байтовый блок) и MG08ACA16TA (4-килобайтовый блок), а также с продуктами с интерфейсом SAS: MG08SCA16TE (512) и MG08SCA16TA (4k). В испытаниях использовались адаптеры HBA серии Adaptec HBA 1100 и RAID-адаптеры серии Adaptec SmartRAID 3100, а также широко распространённые предшественники — RAID-адаптеры Adaptec Series 8. Проверку прошли не только базовая функциональность и совместимость интерфейсов, но и «горячая» замена, поведение при включении питания и при перезагрузке. Долгосрочную стабильность подтвердило длительное тестирование, проведённое Microchip. Таким образом, жёсткие диски MG08 получили право на включение в список продуктов, совместимых с Microchip.

Райнер В. Кезе (Rainer W. Kaese), старший менеджер по разработке продуктов для хранения данных в Toshiba Electronics Europe, отметил: «Благодаря продуктивному долгосрочному сотрудничеству с Microchip мы смогли подтвердить совместимость нового поколения жёстких дисков с адаптерами Microchip вскоре после выхода наших новинок на рынок. Это очень важный вклад во внедрение стабильных систем хранения в условиях постоянно растущего объёма данных».

Предыдущие линейки HDD Enterprise Capacity (MG04/MG05/MG06/MG07) также были протестированы и одобрены Microchip. Это относится и к жёстким дискам Enterprise Performance линеек AL12/AL13/AL14 и AL15.