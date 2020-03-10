Microchip Technology - Adaptec

Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage ом завершении тестирования совместимости новой линейки жёстких дисков MG08 ёмкостью 16 ТБ формата 3,5 дюйма Enterprise Capacity и технологий Microchip Technology (далее — «Microchip»): хост-адаптеров Adaptec (HBA), а также адаптеров резервного массива независимых дисков (RAID). В результате, компании, использующие адаптеры Adaptec Smart Storage, получили возможность устанавливать дис

Adaptec анонсировала низкопрофильные адаптеры шины с 16 портами и возможностью шифрования данных ь более 1 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS), обладают пропускной способностью 6,6 Гбит/с, обеспечивают 256-битное AES-шифрование и имеют до 16 портов, сообщили CNews в компании. HBA SAS/SATA Adaptec серий 7H и 6H производства компании Adaptec (Adaptec by PMC) предлагают клиентам возможность подключения жестких дисков (HDD), SSD-накопителей, съемных носителей и ленточн

PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3 нсформирующая среды хранения данных, оптические и мобильные сети, анонсировала выпуск RAID-контроллеров SAS/SATA для PCIe Gen3 на большое количество портов с пропускной способностью 6 Гб/с. Семейство Adaptec Series 7 представляет собой RAID-контроллеры, которые дают возможность в полной мере использовать преимущества пропускной способности PCIe Gen3, обеспечивая высокую производительность ш

Depo выпустила гибридные массивы на базе Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ та для работы с приложениями с интенсивным чтением, такими как веб-серверы, файл-серверы и базы данных – гибридные высокопроизводительные массивы на базе стандартных серверов Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ. На начальном этапе в качестве аппаратной базы для решений будут использоваться новые двухпроцессорные серверы Depo Storm 3300C3 и Depo Storm 3300V2. Эти решения для обработки и х

Adaptec выпустил новые RAID-контроллеры начального уровня Компания Adaptec представила новое семейство RAID-контроллеров Unified Serial начального уровня. Новые низкопрофильные RAID-контроллеры Series 2 основаны на двухъядерной архитектуре Adaptec RAID-

Adaptec представил новые RAID-контроллеры Adaptec представил линейку контроллеров Adaptec RAID Series 5 Unified Serial - RAID-решения, имеющие до 28 внутренних и внешних портов. Новая линейка создавалась как самое экономически эффективное решение в отрасли, которое упрощает

Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI net для приложений, создающих большой поток данных, например, электронная почта, интернет-приложения, Microsoft Exchange и SQL Server. Чтобы удовлетворить нужды растущего рыночного сегмента, Open-E и Adaptec продемонстрировали полную интеграцию RAID-контроллеров Adaptec Unified Serial SATA/SAS и хост адаптеров Adaptec (HBA) с программным обеспечением Open-E iSCSI (Open-E iSCSI

Adaptec представил новую систему хранения i в сочетании с поддержкой многоканальности для серверов Windows обеспечивает максимальное время бесперебойной работы критически важных приложений, таких как Exchange или SQL Server. Система хранения Adaptec iSCSI Snap Server 700i Линейка Snap Server 700i состоит из трех 1U 19-дюймовых моделей, предназначенных для монтажа в стойку. В них используются современные технологии Adaptec RA

Adaptec развивает дистрибуцию в Южной Европе: новое назначение Компания Adaptec, специализирующаяся в области решений для хранения данных, сегодня объявила о назначении Дэниела Хернандеса (Daniel Hernandez) на должность менеджера по дистрибуции в Южной Европе. Г-н

Adaptec назначил вице-президента по международным продажам Adaptec объявил о назначении Джареда Питерса на должность вице-президента по международным продажам. Г-н Питерс проработал в Adaptec 14 лет, ранее он занимал должность директора по продажам в Азии. В новой должности г-н Питерс займется разработкой и развитием стратегии продаж продуктов Adaptec в Европе и Азии

Adaptec и Intel объединят усилия для разработки RAID-решений ений. Сотрудничество объединит мощное и гибкое семейство процессоров Intel IOP 34x Storage, предоставляющее многопротокольную поддержку и продвинутую защиту данных разным платформам, и три технологии Adaptec: архитектуру Unified Serial с поддержкой дисков Serial ATA (SATA) и Serial Attached SCSI (SAS), ARC RAID-стек и программный прикладной интерфейс (API) StorLib Management. Ожидается, что

Adaptec выпустил самую широкую линейку RAID-контроллеров ючения по интерфейсу PCI Express (PCIe). Новая линейка включает пять разных продуктов: 4- и 8-портовые низкопрофильные устройства, а также единственные в отрасли 12- и 16-портовые модели. Контроллеры Adaptec Unified Serial RAID подходят для задач, требующих большой пропускной способности: медиасерверов, баз данных электронной почты и серверов приложений. Они обеспечивают повышенную производ

Adaptec назначил менеджера по продажам продукции Snap Server в EMEA Adaptec объявил о назначении Майка Коллинза (Mike Collins) на должность менеджера по оптовым продажам Adaptec Storage Solutions Group (включающую признанные решения Snap Server для сетевого хранения данных) в регионе EMEA. Основной задачей Коллинза будет создание новой команды Adaptec по

В Adaptec произошли кадровые назначения л об укреплении положения на российском рынке, назначив Алексея Иванова менеджером по развитию бизнеса и Дмитрия Зотова инженером (Field Applications Engineer). Эти два назначения отражают стремление Adaptec поддержать местную команду в работе с российскими потребителями. Как менеджер по развитию бизнеса в России Алексей Иванов будет отвечать за рост количества российских OEM, розничных ком

Adaptec выпустила новые контроллеры Компания Adaptec, объявила о выпуске Adaptec Serial ATA 1220SA и 1430SA, двух HostRAID-контроллеров с поддержкой новейшего интерфейса PCIe от Intel. Оба контроллера могут использоваться как загру

Adaptec обновила GuardianOS Компания Adaptec, производитель средств хранения данных, объявила о выпуске версии 4.0 операционной системы GuardianOS на базе Linux для технологии Snap Server. GuardianOS является унифицированной платф

Adaptec представил первые SCSI RAID адаптеры на основе RAID-on-Chip Компания Adaptec анонсировала два новых SCSI RAID адаптера 2230SLP и 2130SLP.Это первые на рынке одно и двухканальные Ultra320 SCSI адаптеры на основе технологии RAID-on-Chip (ROC) и с поддержкой переда

Adaptec купил компанию Snap Appliance Североамериканская корпорация Adaptec сообщила о покупке компании Snap Appliance, поставляющей решения для сетевых систем хранения данных. Сумма сделки оценивается примерно в $100 млн. Тем самым Adaptec сделал попытк

Новое соглашение c IBM принесет Adaptec $150 млн. Компания Adaptec сообщила о планах лицензирования и приобретения интеллектуальной собственности в области защиты данных на RAID, а также некоторых продуктов и опыта внедрения технологий RAID у компании

Adaptec, Supermicro и True System представили новый подход к созданию серверов Компании Adaptec, Supermicro и True System представили на днях свое собственное видение сервера ближайшего будущего. Воплощая в жизнь самые последние концептуальные решения в области создания серверных

Adaptec анонсировал новые RAID-контроллеры с интерфейсом Serial ATA Компания Adaptec анонсировала в России новые 8- и 16-портовые RAID-контроллеры с интерфейсом Serial ATA - 2810SA и 21610SA. Бюджетный 8-портовый RAID-контроллер Adaptec 2810SA подходит для сервер

Adaptec разработал массивы для резервирования данных с ноутбуков Компания Adaptec сообщила о разработке специализированного дискового массива Adaptec File Saver ESA1500, который позволяет автоматически создавать резервные копии не подлежащих стандартному резер

Adaptec приобрел поставщика ПО для систем хранения данных Компания Adaptec сообщила о приобретении компании Elipsan Limited, поставщика программного обеспечения для сетевых систем хранения данных. Сумма сделки составила $19,5 млн. Программное обеспечение Elips

Adaptec представил новые сетевые системы хранения данных Компания Adaptec сообщила о выпуске новых систем хранения данных - Adaptec iSA1500 и Adaptec

Оборот Adaptec в 3 квартале составил $115,1 млн. Компания Adaptec сообщила о результатах работы Adaptec в 3 квартале 2004 финансового года, завершившемся 31 декабря 2003 года. Оборот компании составил $115,1 млн. Для сравнения, оборот за аналог

Asustek и Gigabyte переходят на решения Adaptec Serial ATA RAID Компания Adaptec сообщила о том, что ведущие производители материнских плат: компании Asustek, Gigabyte, Supermicro и Tyan – при проектировании материнских плат следующего поколения будут использовать н

Adaptec выпустил новую систему хранения данных Компания Storus, дистрибьютор систем хранения данных, представляет новую систему хранения данных Adaptec FS4500 Fibre toSATA RAID с интерфейсом 2Gbit/s Fibre Channel и жесткими дисками Seria

Adaptec iSA1500 - уже в России Компания Adaptec представила новую подсистему хранения данных iSCSI — Adaptec iSA1500. Пло

Adaptec расширяет присутствие в России Компания Adaptec, производитель средств доступа к устройствам хранения данных, объявила о назначении Александра Мискина на должность регионального директора Adaptec в России. Г-н Мискин будет отв

Adaptec подвел итоги 2 квартала 2004 финансового года Компания Adaptec представила финансовые итоги 2 квартала 2004 финансового года (завершился 30 сентября 2003 года). Чистый доход от продаж за 2 квартал составил $109,2 млн. Для сравнения, доход от продаж

Adaptec представил новый RAID-контроллер Компания Adaptec сообщила о выпуске нового RAID-контроллера с интерфейсом Serial ATA. Новый контроллер Serial ATA RAID 2410SA предназначен для рабочих станций класса high-end и серверов начального уровн

Adaptec купил у Intel компанию Представители компании Adaptec сообщили о приобретении компании ICP vortex Computersysteme GmbH, поставщика продуктов в области защиты данных в Европе. До настоящего времени ICP vortex был непрямым филиалом компании

Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP Корпорация Adaptec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft

Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP Корпорация Adaptec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft

Adaptec представил решение для систем хранения данных в IP-сетях Корпорация Adaptec сообщает о начале поставок первого в отрасли решения для систем хранения данных в IP-сетях с применением технологии ASIC, основанного на собственной технологии iSCSI (Internet SCSI). Си

Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения едоставляя разработчикам возможность создавать системы меньшего форм-фактора. Системы хранения данных на Serial Attached SCSI обеспечивают скорость передачи данных в 3 Гб/с. Но представители компании Adaptec заявили, что собираются использовать технологию Raid для увеличения скорости до 12 Гб/с в ресурсоемких приложениях типа магистрального хранения данных или обработки видео. Инициатива, о

Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения едоставляя разработчикам возможность создавать системы меньшего форм-фактора. Системы хранения данных на Serial Attached SCSI обеспечивают скорость передачи данных в 3 Гб/с. Но представители компании Adaptec заявили, что собираются использовать технологию Raid для увеличения скорости до 12 Гб/с в ресурсоемких приложениях типа магистрального хранения данных или обработки видео. Инициатива, о

Adaptec выпустила контроллеры SCSI Ultra320 с интегрированной технологией защиты данных RAID а модельный ряд изделий RAID и SCSI новым семейством контроллеров Ultra320 SCSI, которые объединяют высокую скорость передачи данных с интегрированной технологией RAID для защиты данных. "Контроллеры Adaptec Ultra320 SCSI обеспечивают производительность, необходимую для требовательных к полосе пропускания приложений типа технологий сетевого хранения, редактирования видео и видеоконференций,

Seagate и Adaptec продемонстрировали новую технологию хранения данных Компании Seagate и Adaptec продемонстрировали на только что завершившейся в Вашингтоне выставке SAN East 2002 готовое решение на базе дисковых накопителей Cheetah со скоростью вращения 10000 и 15000 об/мин и котр