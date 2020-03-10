Microchip Technology Adaptec

Microchip Technology - Adaptec

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage

ом завершении тестирования совместимости новой линейки жёстких дисков MG08 ёмкостью 16 ТБ формата 3,5 дюйма Enterprise Capacity и технологий Microchip Technology (далее — «Microchip»): хост-адаптеров Adaptec (HBA), а также адаптеров резервного массива независимых дисков (RAID). В результате, компании, использующие адаптеры Adaptec Smart Storage, получили возможность устанавливать дис
21.02.2013 Adaptec анонсировала низкопрофильные адаптеры шины с 16 портами и возможностью шифрования данных

ь более 1 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS), обладают пропускной способностью 6,6 Гбит/с, обеспечивают 256-битное AES-шифрование и имеют до 16 портов, сообщили CNews в компании. HBA SAS/SATA Adaptec серий 7H и 6H производства компании Adaptec (Adaptec by PMC) предлагают клиентам возможность подключения жестких дисков (HDD), SSD-накопителей, съемных носителей и ленточн
07.09.2012 PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3

нсформирующая среды хранения данных, оптические и мобильные сети, анонсировала выпуск RAID-контроллеров SAS/SATA для PCIe Gen3 на большое количество портов с пропускной способностью 6 Гб/с. Семейство Adaptec Series 7 представляет собой RAID-контроллеры, которые дают возможность в полной мере использовать преимущества пропускной способности PCIe Gen3, обеспечивая высокую производительность ш
30.10.2009 Depo выпустила гибридные массивы на базе Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ

та для работы с приложениями с интенсивным чтением, такими как веб-серверы, файл-серверы и базы данных – гибридные высокопроизводительные массивы на базе стандартных серверов Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ. На начальном этапе в качестве аппаратной базы для решений будут использоваться новые двухпроцессорные серверы Depo Storm 3300C3 и Depo Storm 3300V2. Эти решения для обработки и х
16.05.2008 Adaptec выпустил новые RAID-контроллеры начального уровня

Компания Adaptec представила новое семейство RAID-контроллеров Unified Serial начального уровня. Новые низкопрофильные RAID-контроллеры Series 2 основаны на двухъядерной архитектуре Adaptec RAID-
18.03.2008 Adaptec представил новые RAID-контроллеры

Adaptec представил линейку контроллеров Adaptec RAID Series 5 Unified Serial - RAID-решения, имеющие до 28 внутренних и внешних портов. Новая линейка создавалась как самое экономически эффективное решение в отрасли, которое упрощает

27.09.2007 Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI

net для приложений, создающих большой поток данных, например, электронная почта, интернет-приложения, Microsoft Exchange и SQL Server. Чтобы удовлетворить нужды растущего рыночного сегмента, Open-E и Adaptec продемонстрировали полную интеграцию RAID-контроллеров Adaptec Unified Serial SATA/SAS и хост адаптеров Adaptec (HBA) с программным обеспечением Open-E iSCSI (Open-E iSCSI
14.09.2007 Adaptec представил новую систему хранения

i в сочетании с поддержкой многоканальности для серверов Windows обеспечивает максимальное время бесперебойной работы критически важных приложений, таких как Exchange или SQL Server. Система хранения Adaptec iSCSI Snap Server 700i Линейка Snap Server 700i состоит из трех 1U 19-дюймовых моделей, предназначенных для монтажа в стойку. В них используются современные технологии Adaptec RA
29.06.2007 Adaptec развивает дистрибуцию в Южной Европе: новое назначение

Компания Adaptec, специализирующаяся в области решений для хранения данных, сегодня объявила о назначении Дэниела Хернандеса (Daniel Hernandez) на должность менеджера по дистрибуции в Южной Европе. Г-н

29.06.2007 Adaptec назначил вице-президента по международным продажам

Adaptec объявил о назначении Джареда Питерса на должность вице-президента по международным продажам. Г-н Питерс проработал в Adaptec 14 лет, ранее он занимал должность директора по продажам в Азии. В новой должности г-н Питерс займется разработкой и развитием стратегии продаж продуктов Adaptec в Европе и Азии

15.06.2007 Adaptec и Intel объединят усилия для разработки RAID-решений

ений. Сотрудничество объединит мощное и гибкое семейство процессоров Intel IOP 34x Storage, предоставляющее многопротокольную поддержку и продвинутую защиту данных разным платформам, и три технологии Adaptec: архитектуру Unified Serial с поддержкой дисков Serial ATA (SATA) и Serial Attached SCSI (SAS), ARC RAID-стек и программный прикладной интерфейс (API) StorLib Management. Ожидается, что
26.03.2007 Adaptec выпустил самую широкую линейку RAID-контроллеров

ючения по интерфейсу PCI Express (PCIe). Новая линейка включает пять разных продуктов: 4- и 8-портовые низкопрофильные устройства, а также единственные в отрасли 12- и 16-портовые модели. Контроллеры Adaptec Unified Serial RAID подходят для задач, требующих большой пропускной способности: медиасерверов, баз данных электронной почты и серверов приложений. Они обеспечивают повышенную производ
12.01.2007 Adaptec назначил менеджера по продажам продукции Snap Server в EMEA

Adaptec объявил о назначении Майка Коллинза (Mike Collins) на должность менеджера по оптовым продажам Adaptec Storage Solutions Group (включающую признанные решения Snap Server для сетевого хранения данных) в регионе EMEA. Основной задачей Коллинза будет создание новой команды Adaptec по
12.12.2006 В Adaptec произошли кадровые назначения

л об укреплении положения на российском рынке, назначив Алексея Иванова менеджером по развитию бизнеса и Дмитрия Зотова инженером (Field Applications Engineer). Эти два назначения отражают стремление Adaptec поддержать местную команду в работе с российскими потребителями. Как менеджер по развитию бизнеса в России Алексей Иванов будет отвечать за рост количества российских OEM, розничных ком
20.11.2006 Adaptec выпустила новые контроллеры

Компания Adaptec, объявила о выпуске Adaptec Serial ATA 1220SA и 1430SA, двух HostRAID-контроллеров с поддержкой новейшего интерфейса PCIe от Intel. Оба контроллера могут использоваться как загру
05.12.2005 Adaptec обновила GuardianOS

Компания Adaptec, производитель средств хранения данных, объявила о выпуске версии 4.0 операционной системы GuardianOS на базе Linux для технологии Snap Server. GuardianOS является унифицированной платф
18.04.2005 Adaptec представил первые SCSI RAID адаптеры на основе RAID-on-Chip

Компания Adaptec анонсировала два новых SCSI RAID адаптера 2230SLP и 2130SLP.Это первые на рынке одно и двухканальные Ultra320 SCSI адаптеры на основе технологии RAID-on-Chip (ROC) и с поддержкой переда
22.07.2004 Adaptec купил компанию Snap Appliance

Североамериканская корпорация Adaptec сообщила о покупке компании Snap Appliance, поставляющей решения для сетевых систем хранения данных. Сумма сделки оценивается примерно в $100 млн. Тем самым Adaptec сделал попытк
09.07.2004 Новое соглашение c IBM принесет Adaptec $150 млн.

Компания Adaptec сообщила о планах лицензирования и приобретения интеллектуальной собственности в области защиты данных на RAID, а также некоторых продуктов и опыта внедрения технологий RAID у компании

21.05.2004 Adaptec, Supermicro и True System представили новый подход к созданию серверов

Компании Adaptec, Supermicro и True System представили на днях свое собственное видение сервера ближайшего будущего. Воплощая в жизнь самые последние концептуальные решения в области создания серверных

06.04.2004 Adaptec анонсировал новые RAID-контроллеры с интерфейсом Serial ATA

Компания Adaptec анонсировала в России новые 8- и 16-портовые RAID-контроллеры с интерфейсом Serial ATA - 2810SA и 21610SA. Бюджетный 8-портовый RAID-контроллер Adaptec 2810SA подходит для сервер
02.04.2004 Adaptec разработал массивы для резервирования данных с ноутбуков

Компания Adaptec сообщила о разработке специализированного дискового массива Adaptec File Saver ESA1500, который позволяет автоматически создавать резервные копии не подлежащих стандартному резер
26.02.2004 Adaptec приобрел поставщика ПО для систем хранения данных

Компания Adaptec сообщила о приобретении компании Elipsan Limited, поставщика программного обеспечения для сетевых систем хранения данных. Сумма сделки составила $19,5 млн. Программное обеспечение Elips
19.02.2004 Adaptec представил новые сетевые системы хранения данных

Компания Adaptec сообщила о выпуске новых систем хранения данных - Adaptec iSA1500 и Adaptec
10.02.2004 Оборот Adaptec в 3 квартале составил $115,1 млн.

Компания Adaptec сообщила о результатах работы Adaptec в 3 квартале 2004 финансового года, завершившемся 31 декабря 2003 года. Оборот компании составил $115,1 млн. Для сравнения, оборот за аналог
30.01.2004 Asustek и Gigabyte переходят на решения Adaptec Serial ATA RAID

Компания Adaptec сообщила о том, что ведущие производители материнских плат: компании Asustek, Gigabyte, Supermicro и Tyan – при проектировании материнских плат следующего поколения будут использовать н
20.01.2004 Adaptec выпустил новую систему хранения данных

Компания Storus, дистрибьютор систем хранения данных, представляет новую систему хранения данных Adaptec FS4500 Fibre toSATA RAID с интерфейсом 2Gbit/s Fibre Channel и жесткими дисками Seria
14.01.2004 Adaptec iSA1500 - уже в России

Компания Adaptec представила новую подсистему хранения данных iSCSI — Adaptec iSA1500. Пло
04.12.2003 Adaptec расширяет присутствие в России

Компания Adaptec, производитель средств доступа к устройствам хранения данных, объявила о назначении Александра Мискина на должность регионального директора Adaptec в России. Г-н Мискин будет отв
04.11.2003 Adaptec подвел итоги 2 квартала 2004 финансового года

Компания Adaptec представила финансовые итоги 2 квартала 2004 финансового года (завершился 30 сентября 2003 года). Чистый доход от продаж за 2 квартал составил $109,2 млн. Для сравнения, доход от продаж
09.07.2003 Adaptec представил новый RAID-контроллер

Компания Adaptec сообщила о выпуске нового RAID-контроллера с интерфейсом Serial ATA. Новый контроллер Serial ATA RAID 2410SA предназначен для рабочих станций класса high-end и серверов начального уровн
01.07.2003 Adaptec купил у Intel компанию

Представители компании Adaptec сообщили о приобретении компании ICP vortex Computersysteme GmbH, поставщика продуктов в области защиты данных в Европе. До настоящего времени ICP vortex был непрямым филиалом компании

27.05.2003 Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP

Корпорация Adaptec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft
29.04.2003 Adaptec представил решение для систем хранения данных в IP-сетях

Корпорация Adaptec сообщает о начале поставок первого в отрасли решения для систем хранения данных в IP-сетях с применением технологии ASIC, основанного на собственной технологии iSCSI (Internet SCSI). Си
23.04.2003 Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения

едоставляя разработчикам возможность создавать системы меньшего форм-фактора. Системы хранения данных на Serial Attached SCSI обеспечивают скорость передачи данных в 3 Гб/с. Но представители компании Adaptec заявили, что собираются использовать технологию Raid для увеличения скорости до 12 Гб/с в ресурсоемких приложениях типа магистрального хранения данных или обработки видео. Инициатива, о
22.10.2002 Adaptec выпустила контроллеры SCSI Ultra320 с интегрированной технологией защиты данных RAID

а модельный ряд изделий RAID и SCSI новым семейством контроллеров Ultra320 SCSI, которые объединяют высокую скорость передачи данных с интегрированной технологией RAID для защиты данных. "Контроллеры Adaptec Ultra320 SCSI обеспечивают производительность, необходимую для требовательных к полосе пропускания приложений типа технологий сетевого хранения, редактирования видео и видеоконференций,
19.08.2002 Seagate и Adaptec продемонстрировали новую технологию хранения данных

Компании Seagate и Adaptec продемонстрировали на только что завершившейся в Вашингтоне выставке SAN East 2002 готовое решение на базе дисковых накопителей Cheetah со скоростью вращения 10000 и 15000 об/мин и котр
19.10.2001 Adaptec выпустила первые микросхемы iSCSI

Компания Adaptec начала принимать заказы на чипы, реализующие протокол iSCSI. Пока речь не идет о готовых контроллерах, поэтому поставки идут только разработчикам оборудования, по информации www.infosan

Публикаций - 121, упоминаний - 129

Microchip Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12644 41
IBM - International Business Machines Corp 9616 20
Seagate Technology 762 19
Cisco Systems 5282 16
Microsoft Corporation 25469 16
HP - Hewlett-Packard 3655 16
HP Inc. 5821 15
SAS Institute 1060 13
Western Digital Corporation - WDC 584 11
Dell EMC 5135 9
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 142 9
HP 3Com 680 9
AMD - Advanced Micro Devices 4534 8
Fujitsu 2087 8
Canon 1431 8
Philips 2086 8
Seagate - Maxtor 146 8
Эримекс - Erimex 98 7
Brunen IT Group - Belinea 85 7
Toshiba Corporation 2968 7
Xerox - The Haloid Company 1161 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2678 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2659 7
Seiko Epson Corporation 904 7
Supermicro 130 7
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1963 7
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 90 6
Visioneer Inc 20 6
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 6
WFM Generators 6 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2245 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1716 6
Dell Technologies - Dell Computer 2183 6
Oracle Corporation 6965 6
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 6
Roxio - RoxioLabs 52 6
Московский метрополитен ИВЦ - Главный вычислительный центр Метрополитена 5 5
СПб ММТ - Санкт-Петербургский ММТ - Санкт-Петербургский междугородный международный телефон 11 5
Sony 6673 5
Петровский народный банк 11 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 7 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8410 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 416 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 514 6
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 6
Северсталь ПАО - Severstal 576 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2774 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Robertson Stephens 52 3
Merrill Lynch 454 3
Charles Schwab 89 2
Prudential Financial 52 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
McDonald’s - Макдоналдс 219 2
Boeing 1027 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 571 2
Caterpillar - 90 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
McMillan Financial 31 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Apax Partners 29 1
eBay Inc 1631 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Россети Ленэнерго 1698 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 406 6
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 216 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6377 6
Федеральное казначейство России 1889 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 309 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1688 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5404 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3588 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1468 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 44
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1081 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 34
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1633 29
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 327 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10254 26
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1163 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21953 21
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1591 18
SCSI Ultra320 - SCSI Ultra160 149 17
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4411 15
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1928 15
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1597 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6341 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27375 12
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 364 11
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 827 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3828 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 728 9
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 105 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5019 8
DDR - Double data rate 2971 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16750 8
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 445 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5609 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8461 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10409 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2230 6
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 97 6
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1462 6
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 551 6
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 469 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11701 5
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 504 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12544 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9874 5
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 977 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9777 5
Microchip Technology - Adaptec Microsemi Series - Adaptec Unified Serial RAID - RAID-контроллеры 23 17
Microsoft Windows 16526 14
Microchip Technology - Adaptec SCSI 14 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1412 10
Eaton Powerware ИБП 68 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
Microchip Technology - Adaptec Storage Manager - Adaptec Smart Storage 8 6
Microsoft Windows 95 423 6
Linux OS 11120 5
Microsoft Windows 2000 8679 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3071 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1741 4
Microsoft Windows NT 887 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 3
Intel Pentium III 782 3
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 3
Intel ECC DDR RAM 6 2
Lenovo EMC - Iomega QuikSync 13 2
Microchip Technology - Adaptec PowerDomain 2 2
HP Compaq DeskPro 11 2
Apple macOS 2306 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1659 2
Microsoft Windows XP 2426 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1801 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 2
Intel Itanium 645 2
Apache OpenOffice Writer 52 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 68 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Oracle StorageTek 85 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Dell Wyse 62 1
Intel Xeon DP 10 1
Hitachi FST 1 1
Hitachi Flat 1 1
Stephens Robert - Стивенс Роберт 5 4
Лукьянов Сергей 17 3
Carlson Chuck - Карлсон Чак 6 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Siebel Tom - Сибел Том 6 2
Фарукшин Тимур 26 1
Антич Антон 20 1
Муромец Юлия 28 1
Слинько Владимир 6 1
Городничий Виктор 8 1
Новикова Светлана 10 1
Сидоренко Сергей 8 1
Лем Станислав 7 1
Tzeng Peter - Тзенг Питер 1 1
Маточкин Сергей 1 1
Павельев Николай 1 1
Золотов Дмитрий 1 1
Перова Елена 1 1
Аниканов Алексей 1 1
Пахоменко Роман 1 1
Шликов Юрий 1 1
Корольков Юрий 1 1
Ачин Юрий 1 1
Фролов Федор 2 1
Сидоров Максим 1 1
Lutz Gordy - Лутц Горди 1 1
Strazsheim Donald - Страсхейм Дональд 1 1
Алексеев Николай 4 1
Антонюк Михаил 1 1
Синяков Алексей 1 1
Калабердина Светлана 1 1
Мискин Александр 1 1
Murphy Barbara - Мерфи Барбара 5 1
Houssein Ahmet - Хуссейн Ахмет 1 1
Ziller Jason - Зиллер Джейсон 4 1
Collins Michael - Коллинз Майкл 7 1
Залавутдинов Ринат 1 1
Klaus George - Клаус Джордж 8 1
Wright Jason - Райт Джейсон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 26
Европа 24753 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 10
Германия - Федеративная Республика 13014 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2743 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 178 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1083 5
США - Мэриленд - Балтимор 178 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 2
Япония 13615 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 2
Китай - Тайвань 4172 2
Германия - Бавария - Мюнхен 480 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1447 2
США - Колумбия - Вашингтон 1462 2
Ирак - Республика 705 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5370 1
США - Вайоминг 68 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир - Рединг 14 1
Южная Корея - Республика 6917 1
Азия - Азиатский регион 5805 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 1
Ирландия - Республика 1033 1
Финляндия - Финляндская Республика 3669 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8284 1
Польша - Республика 2011 1
Индия - Bharat 5765 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1821 1
Африка - Африканский регион 3592 1
Ближний Восток 3075 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1797 1
Франция - Французская Республика 8042 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2968 1
Россия - СФО - Новосибирск 4745 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3217 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1548 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5315 7
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 982 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11877 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2352 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2263 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2514 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 3
Металлы - Золото - Gold 1210 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6554 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2347 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5338 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 2
Аудит - аудиторский услуги 3179 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5840 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7892 1
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 1
Ergonomics - Эргономика 1701 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3710 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8459 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2090 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8594 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 701 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1238 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 404 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1540 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 136 1
Металлы - Платина - Platinum 487 1
Infosan 75 5
CNET Networks - CNET News 1643 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 3
Mercury News - San Jose Mercury News 52 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
VNUNet.com 214 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
X-Bit Labs 83 1
Upside Today 59 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
ZDnet 662 1
Internet Stock Report 994 4
Bear Stearns 79 2
IDC - International Data Corporation 4954 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 2
ITResearch 121 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
VLSI Research 3 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 563 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
Santa Clara University - Университет Санта-Клары 6 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Микроинформ 35 1
DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
UMass Lowell, UML - University of Massachusetts Lowell - Массачусетский университет Лоуэлла 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 545 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1676 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1128 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 299 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 689 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 143 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
CeBIT 614 3
Intel Developer Forum - IDF 277 3
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

