Seagate - Maxtor

Maxtor Central Axis: 1 ТБ для хранения данных всей семьи Для того чтобы ответить растущим потребностям рынка в системах хранения данных для домашнего использования, Seagate анонсирует Maxtor Central Axis - диск сетевого хранения данных для всей семьи. Новинка от Seagate содержит 1 ТБ памяти для резервного копирования данных с любого домашнего компьютера. Легкое в использован

1800 жестких дисков Maxtor продано вместе с вирусом 1800 портативных жестких дисков, изготовленных американской Seagate и распространяемых под брендом Maxtor на Тайване, как выяснилось, продавались с предустановленным вирусом, который без ведом

1800 жестких дисков Maxtor продано вместе с вирусом Около 1800 портативных жестких дисков, изготовленных американской Seagate и продаваемых под брендом Maxtor на Тайване, включали предустановленный вирус, который загружал информацию с компьютера

Seagate представил новое поколение устройств для защиты данных Компания Seagate Technology представила новое поколение семейства Maxtor OneTouch. Новые представители семейства — Maxtor OneTouch 4 — делают безопасность и защиту данных легкими и доступными благодаря простым в использовании программным инструментам.

Seagate увеличил выручку на 22% ллионов единиц. За четвёртый финансовый квартал, который завершился 30 июня 2006 года, компания Seagate сообщила о доходе в $2.53 млрд., из которых $279 млн. были получены благодаря продаже продукции Maxtor - чистая прибыль по ГААП составила $7 млн., а чистая прибыль в пересчёте на акцию - $0.01. Согласно неконсолидированной отчетности, прибыль компании Seagate без учёта расходов, связанных

Seagate проглотила Maxtor По условиям соглашения, акционеры Maxtor получат за каждую акцию компании по 0,37 акции Seagate. Акции Maxtor, в свою оч

Maxtor и Applied Micro Circuits объявили о продвижении корпоративных SATA-накопителей o Circuits объявили о совместном продвижении Serial ATA (SATA) накопителей для корпоративных приложений. Обе компании договорились о совместном тестировании и сертификации корпоративных SATA-приводов Maxtor MaXLine и контроллера AMCC 3ware 9550SX PCI-X / SATA II RAID. По мере роста количества бизнес-задач, требующих защиты и более длительного хранения данных, решения SATA становятся все бол

Maxtor выпустила новое мобильное решение для хранения данных Компания Maxtor объявила о выпуске нового привода Maxtor OneTouch III, Mini Edition, первого внешнего жесткого диска небольшого форм-фактора. Устройство весит примерно 200 граммов и является перв

Maxtor объявил итоги 4 квартала ,890 млрд. Компания объявила о $43,3 млн. чистых потерь, или $0,17 на акцию. В финансовом 2004 году Maxtor получил доход в $3,796 млрд. и объявил о чистой потере $183,4 млн. или $0,74 на акцию.

Слияние HDD-гигантов спасет рынок Предновогодняя новость о том, что компания Seagate купила своего конкурента — Maxtor, была положительно воспринята обозревателями рынка. Так, по оценкам аналитиков iSuppli, рынок жестких дисков на протяжении нескольких последних лет не отличался стабильностью, испытывая

Maxtor представил новое централизованное решение для хранения данных Компания Maxtor объявила о начале поставок решения Maxtor Shared Storage Plus с поддержкой Mac OS X 10.4 «Tiger» с февраля 2006 года. «С новым накопителем Maxtor Shared Storage Plus пользо

Seagate собирается купить Maxtor Seagate Technology объявила, что собирается приобрести все акции своего конкурента, производителя жестких дисков для компьютерной техники Maxtor, за $1,9 млрд., сообщает РБК. Покупка должна состояться во второй половине 2006 г. Держатели акций Seagate станут владельцами около 84%, а держатели акций Maxtor — 16% акций

Maxtor и LSI Logic займутся продвижением SAS и посреднические компании. Ведущие разработчики SAS завершили тесты на совместимость жестких дисков Maxtor линейки Atlas SAS и LSI Logic SAS-адаптеров шины контроллера, расширителей, RAID-контр

Maxtor: новый интерфейс для Diamondmax и Maxline ств для хранения и резервирования данных, представляет интерфейс 3Gb/s Serial ATA (SATA) для линеек Maxtor MaXLine III (корпоративные ATA жесткие диски ) и DiamondMax 10 (диски для настольных П

Maxtor представила развлекательный медиацентр Компания Maxtor представит новую аппаратную систему Shared Storage Plus, которая позволит пользователям просматривать фильмы, слушать музыку, играть в видеоигры без участия компьютера. При подключении д

Maxtor выпустил жесткий диск с интерфейсом FireWire 800 Компания Maxtor представила жесткий диск Maxtor OneTouch II с интерфейсом FireWire 800. Диск предназначен для пользователей высокопроизводительных ПК и разработчиков контента и обеспечивает 800 М

Maxtor увеличил емкость жестких дисков до половины терабайта Компания Maxtor объявила о начале поставок 3,5-дюймовых SATA и ATA 133 жестких дисков нового поколения со скоростью вращения 7200 об./мин., 3.0 Gb, емкостью до 500 ГБ в 3-м квартале этого года. Новая ем

Maxtor увеличил емкость жестких дисков до половины терабайта Компания Maxtor объявила о начале поставок 3,5-дюймовых SATA и ATA 133 жестких дисков нового поколения со скоростью вращения 7200 об./мин., 3.0 Gb, емкостью до 500 ГБ в 3-м квартале этого года. Новая ем

Maxtor выпустил жесткие диски до 300 ГБ с интерфейсом SAS Компания Maxtor объявила о поддержке интерфейса SAS (Serial Attached SCSI) в образцах лучших семейств жестких дисков Atlas 10K V и Atlas 15K II. Тестовые образцы уже переданы ведущим OEM компаниям и бол

Maxtor выпустила новый внешний диск OneTouch II Компания Maxtor представила новый внешний диск Maxtor OneTouch II. Емкость носителя – от 250 до 300 ГБ. В модели применено программное обеспечение Dantz Retrospect для упрощения резервного копиро

Maxtor объявила о поставках накопителей SATA Ultra16 Компания Maxtor объявила о поступлении на рынок новых накопителей серии SATA Ultra16. Представленные дисковые комплекты ULTRA16 HARD DRIVE KIT от Maxtor включают в себя дисковые накопители с буфе

Maxtor выпустила накопители с технологией NCQ Компания Maxtor анонсировала новые дисковые накопители MaXLine III большой емкости. Накопители третьего поколения MaXLine впервые в отрасли оснащаются буфером емкостью 16 МБ и разработаны в соответствии

Maxtor представила накопители на жестких дисках DiamondMax следующего поколения Компания Maxtor Corporation выпустила на рынок новые дисковые накопители Maxtor DiamondMax 10.

Maxtor будет бороться с "серым" рынком Корпорация Maxtor объявила, что стала членом Альянса по борьбе с "серым рынком" и контрафактной продукцией (The Alliance for Gray Market and Counterfeit Abatement, AGMA), известного ранее как Anti-Gray Ma

Maxtor представил технологию перпендикулярной записи Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярно

Maxtor представил технологию перпендикулярной записи Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярно

Maxtor открыл офис в Москве Корпорация Maxtor, разработчик и производитель накопителей на жестких дисках, объявила об открытии своего офиса в Москве, который будет осуществлять продвижение продукции компании на российском рынке и пр

Maxtor идет в Россию с «белыми» винчестерами Долгое время на российском рынке большая доля продаж винчестеров Maxtor приходилась на так называемый «серый» рынок, когда ввозом продукции Maxtor занимались небольшие компании, перекупавшие товар на рынках стран Азии или на распродажах складских оста

Maxtor выпустил внешний винчестер емкостью 300 ГБ Maxtor сообщил сегодня о выпуске нового поколения внешних жестких дисков под маркой Maxtor OneTouch. Стараясь продолжить успех своих предшественников, новая линия продуктов включает в се

Maxtor представил результаты второго квартала Корпорация Maxtor представила результаты своей деятельности за второй квартал 2003 финансового года (квартал закончился 28 июня). Оборот корпорации составил $910,9 млн., общая прибыль от основной деятельн

Maxtor представил самые емкие диски с интерфейсом SATA джамперов, что облегчает их установку. Новые устройства могут работать с ПК, не имеющими поддержку SATA, но имеющими Parallel ATA. Это обеспечивается функцией MaxATA. Источник: по материалам компании Maxtor.

Maxtor отчитался по результатам 1 квартала ыль, рассчитанная по GAAP, составила $27,4 млн., или $0,11 на акцию. Затраты на амортизацию нематериальных ресурсов достигли $20,6 млн., а компенсационные расходы - $0,3 млн. Формально чистая прибыль Maxtor за вычетом вышеупомянутых расходов составила $48,2 млн., или $0,20 на акцию. В течение 3 квартала 2002 года компания свернула бизнес по производству систем сетевого хранения данных и в р

Назначен президент и исполнительный директор Maxtor Корпорация Maxtor, производитель жестких дисков и систем хранения данных, объявила о том, что совет директоров назначил Поля Дж. Туфано (Paul J. Tufano), 49 лет, президентом и исполнительным директором. К

Пол Туфано – новый президент Maxtor Корпорация Maxtor объявила, что решением совета директоров новым президентом и генеральным директором корпорации назначен 49-летний Пол Туфано (Paul J. Tufano). Он также вошел в совет директоров, доведя т

Maxtor: стратегия и новые продукты российском рынке Корпорация Maxtor провела 13 февраля пресс-конференцию, на которой были представлены стратегия и позиционирование корпорации в России и в мире, основные показатели по регионам и последние разработки Ma

Maxtor закончил 4 квартал 2002 года с прибылью млн., $0,9 млн. компенсационных выплат и $12,3 млн. выплат, связанных с сокращением штата, объявленном в декабре 2002 года. По предварительным оценкам, где не учитываются перечисленные выше расходы, Maxtor рассчитывал на чистую прибыль $37,3 млн., или ¢15 на акцию. В течение 3 квартала 2002 года компания вышла из бизнеса сетевых устройств хранения данных, и, как результат, в предыдущем пер

Персональная система хранения данных от Maxtor удостоена награды CES Innovations 2003 Корпорация Maxtor объявил 9 января, что его персональная система хранения данных 5000XT 250 Гб была выбрана Ассоциацией бытовой электроники (CEA) в качестве лауреата престижных наград CES Innovations Desi

Maxtor представил концептуальную модель привода FireWire 800 Всемирный лидер в области производства жестких дисков и устройств хранения, компания Maxtor, продемонстрировала инновационный привод IEEE FireWire 800 на выставке MacWorld в этом году. Привод оснащен жестким диском Maxtor объемом 200 Гб и кэшем 8 Мб с частотой вращения ш