Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Seagate
Maxtor
Публикаций - 92, упоминаний - 153
Seagate упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Seagate Technology 478 40
|Western Digital Corporation - WDC 386 23
|Hitachi 942 15
|IBM 6379 12
|Samsung Electronics 7997 10
|Fujitsu 1209 10
|Intel Corporation 8060 9
|Microsoft Corporation 17337 8
|Toshiba Corporation 2159 7
|Sony 4454 5
|NEC 1145 4
|QLogic 42 4
|SAS Institute 731 4
|Cisco Systems 3406 3
|HP - Hewlett-Packard 2243 3
|Kingston Technology 131 3
|Dell EMC 3723 3
|Apple Inc - Эппл Рус 9129 3
|Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 491 2
|Huawei 2997 2
|Yahoo! 2330 2
|Logitech 280 2
|Siemens AG - Сименс Россия 1729 2
|Philips 1418 2
|Dell Technologies - Dell Computer 324 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1596 2
|SGI - Silicon Graphics 96 2
|ASBIS - АСБИС 79 2
|HP Inc. 4410 2
|Nokia Corporation 4293 2
|Prestigio 192 1
|Google LLC 8904 1
|Seiko Epson Corporation 628 1
|Thuraya 45 1
|Supermicro 79 1
|Nvidia Corp 2694 1
|Sparkle 4 1
|ELKO Group 11 1
|Marvel - Марвел КТ 93 1
|eBay Inc 1038 1
|Hyundai Motor 180 1
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 1
|Accel Partners 44 1
|Белый Ветер 174 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 1
|Milligan Steve - Миллиган Стив 12 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
|Глухов Алексей 3 1
|Степанов Владимир 16 1
|Эскин Сергей 30 1
|Юсупов Ренат 108 1
|The Register 1036 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
|The Inquirer 352 2
|Der Spiegel 27 2
|Forbes - Форбс 507 1
|The Guardian - Британская газета 253 1
|Nikkei - Издание 133 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|PC Magazine - PCMag 55 1
|СК Пресс 9 1
|EWeek 170 1
|MacWorld 88 1
|VNUNet.com 179 1
|IDC - International Data Corporation 3912 4
|IHS iSuppli 385 2
|Juniper Research 339 1
|Gartner 2837 1
|GfK - ГФК-Русь 144 1
|IDF - Intel Developer Forum 121 2
|CeBIT 318 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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