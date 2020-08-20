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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Seagate
Maxtor



20.08.2020 Что такое диски SATA и кому они до сих пор нужны 1
12.03.2020 Самые большие HDD: выбор ZOOM 1
13.05.2014 АНБ США внедряет «жучки» в роутеры и серверы, пока они едут к покупателям 1
10.01.2014 Раскрыт список «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper. ФОТО 1
24.05.2013 В Seagate произошли назначения в регионе EMEA 1
07.03.2012 В NetApp — новый генеральный директор в регионе EMEA 1
09.03.2011 Western Digital приобретает Hitachi GST за $4,3 млрд 1
09.12.2010 Грег Кволек назначен директором Hitachi Global Storage Technologies по странам СНГ и Восточной Европы 1
10.12.2009 Топ-менеджер Western Digital перешел в Hitachi GST 1
24.07.2009 Seagate завершил год с убытком в $3 млрд 1
15.01.2009 Рынок винчестеров: близится крупное поглощение 1
04.12.2007 Как защитить и сохранить данные на портативном носителе 1
12.11.2007 1800 жестких дисков Maxtor продано вместе с вирусом 2
12.11.2007 1800 жестких дисков Maxtor продано вместе с вирусом 1
30.08.2007 Seagate прогнозирует $3,15 млрд дохода в 1 квартале 2008 финансового года 1
31.01.2007 Seagate сообщила о результатах 2 квартала 2007 финансового года 1
24.01.2007 Чистая прибыль Seagate снизилась в 3,5 раза 1
12.01.2007 Adaptec назначил менеджера по продажам продукции Snap Server в EMEA 1
20.09.2006 В Seagate сменился президент 1
01.09.2006 Жесткому диску рано на пенсию? 1
28.08.2006 Жёсткий диск отмечает 50-летие 1
16.08.2006 Seagate увеличил выручку на 22% 6
11.08.2006 Конкуренты объявили войну Seagate 1
23.06.2006 Макро: как выбрать внешний жесткий диск 2
01.06.2006 3-й форум Digital Consumer Channel снова пройдет в Москве 1
26.05.2006 Seagate проглотила Maxtor 4
26.04.2006 Maxtor и Applied Micro Circuits объявили о продвижении корпоративных SATA-накопителей 1
19.04.2006 Maxtor выпустила новое мобильное решение для хранения данных 2
11.04.2006 Инвестиции в ИТ: стартапы выходят из опалы 1
09.02.2006 Maxtor объявил итоги 4 квартала 1
16.01.2006 Александр Гуккин: Равнение на стратегию "Полная дистрибуция" 1
12.01.2006 Слияние HDD-гигантов спасет рынок 2
12.01.2006 Maxtor представил новое централизованное решение для хранения данных 1
21.12.2005 Seagate собирается купить Maxtor 3
06.12.2005 Maxtor и LSI Logic займутся продвижением SAS 2
28.11.2005 Chaintech I651U: помесь ноутбука и настольного ПК 1
25.10.2005 Maxtor выпустил жесткие диски емкостью 500 ГБ 1
01.09.2005 Maxtor представила развлекательный медиацентр 1
19.08.2005 Жесткие диски: куда и как катится мир 4
14.06.2005 Maxtor выпустил жесткий диск с интерфейсом FireWire 800 1

Публикаций - 92, упоминаний - 153

Seagate упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Seagate Technology 478 40
Western Digital Corporation - WDC 386 23
Hitachi 942 15
IBM 6379 12
Samsung Electronics 7997 10
Fujitsu 1209 10
Intel Corporation 8060 9
Microsoft Corporation 17337 8
Toshiba Corporation 2159 7
Sony 4454 5
NEC 1145 4
QLogic 42 4
SAS Institute 731 4
Cisco Systems 3406 3
HP - Hewlett-Packard 2243 3
Kingston Technology 131 3
Dell EMC 3723 3
Apple Inc - Эппл Рус 9129 3
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 491 2
Huawei 2997 2
Yahoo! 2330 2
Logitech 280 2
Siemens AG - Сименс Россия 1729 2
Philips 1418 2
Dell Technologies - Dell Computer 324 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1596 2
SGI - Silicon Graphics 96 2
ASBIS - АСБИС 79 2
HP Inc. 4410 2
Nokia Corporation 4293 2
Prestigio 192 1
Google LLC 8904 1
Seiko Epson Corporation 628 1
Thuraya 45 1
Supermicro 79 1
Nvidia Corp 2694 1
Sparkle 4 1
ELKO Group 11 1
Marvel - Марвел КТ 93 1
eBay Inc 1038 1
Hyundai Motor 180 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 1
Accel Partners 44 1
Белый Ветер 174 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 315 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 203 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 13
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 539 11
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 706 8
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 694 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2334 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 301 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 579 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 143 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1251 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3611 2
DDR - Double data rate 1685 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1413 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 533 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1325 2
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 46 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1439 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 437 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2458 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 858 1
USB OTG - On-The-Go 104 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1145 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 407 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 128 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 457 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 391 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 636 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 122 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 73 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 252 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 39 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 567 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 239 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 74 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 762 1
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 8 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 1
Microsoft Windows 10 9180 5
Linux OS 6161 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 3
Intel Celeron - Серия процессоров 577 3
Microsoft Windows 2000 448 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 910 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 113 2
Microsoft Windows 1225 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 607 2
Microsoft Windows XP 1708 2
Micro Focus - Novell NetWare OS 72 2
TrendFocus 16 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 602 1
Microsoft Windows BitLocker 52 1
DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 21 1
Microsoft Windows Media Player 359 1
Apple macOS X 1242 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 79 1
Seagate IronWolf HDD 13 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 1
Microsoft Windows NT 219 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 357 1
Seagate BarraCuda SSD 4 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 27 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 183 1
Microsoft Windows ME 58 1
Huawei Mobile Services - Drive Kit 2 1
Flickr - Фотохостинг 224 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 111 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 282 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 404 1
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 67 1
Opera - Браузер 810 1
Google YouTube - Видеохостинг 2057 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 1
Nvidia GeForce GTX 2737 1
Apple iOS 5776 1
ASBIS Prestigio 182 1
Java - Язык программирования 1960 1
Milligan Steve - Миллиган Стив 12 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Глухов Алексей 3 1
Степанов Владимир 16 1
Эскин Сергей 30 1
Юсупов Ренат 108 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1494 11
Россия - Российская федерация - РФ 73595 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 5
Европа 5771 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 5
Африка - Африканский регион 2152 5
США - Калифорния 1861 5
Ближний Восток 2131 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 5
Япония 5476 3
Германия - Федеративная Республика 5762 3
Европа Восточная 2503 3
Таиланд - Королевство 525 3
Украина 4903 2
Китай - Тайвань 1078 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1032 2
Нидерланды 1447 2
Прибалтика - Балтия 1044 2
Азия - Азиатский регион 2466 2
Европа Центральная 183 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 2
Сингапур - Республика 1121 2
Китай - Цзянсу - Сучжоу 18 1
Норвегия - Осло 67 1
Япония - Токио 589 1
Китай - Цзянсу 33 1
Европа Западная 1080 1
Филиппины - Республика 315 1
Китай - Пекин 593 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 251 1
Европа Северная - Скандинавия 375 1
Украина - Киев 785 1
США - Калифорния - Сан-Диего 158 1
США - Колорадо 164 1
Малайзия 538 1
Германия - Бавария - Мюнхен 254 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 957 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 2
VAD - Value Added Distribution 22 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 243 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 55 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 73 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 119 1
The Register 1036 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 2
Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
The Inquirer 352 2
Der Spiegel 27 2
Forbes - Форбс 507 1
The Guardian - Британская газета 253 1
Nikkei - Издание 133 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
PC Magazine - PCMag 55 1
СК Пресс 9 1
EWeek 170 1
MacWorld 88 1
VNUNet.com 179 1
IDC - International Data Corporation 3912 4
IHS iSuppli 385 2
Juniper Research 339 1
Gartner 2837 1
GfK - ГФК-Русь 144 1
IDF - Intel Developer Forum 121 2
CeBIT 318 1
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Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
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