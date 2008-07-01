Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Seagate Maxtor

Seagate - Maxtor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2008 Maxtor Central Axis: 1 ТБ для хранения данных всей семьи

Для того чтобы ответить растущим потребностям рынка в системах хранения данных для домашнего использования, Seagate анонсирует Maxtor Central Axis - диск сетевого хранения данных для всей семьи. Новинка от Seagate содержит 1 ТБ памяти для резервного копирования данных с любого домашнего компьютера. Легкое в использован
12.11.2007 1800 жестких дисков Maxtor продано вместе с вирусом

1800 портативных жестких дисков, изготовленных американской Seagate и распространяемых под брендом Maxtor на Тайване, как выяснилось, продавались с предустановленным вирусом, который без ведом
12.11.2007 1800 жестких дисков Maxtor продано вместе с вирусом

Около 1800 портативных жестких дисков, изготовленных американской Seagate и продаваемых под брендом Maxtor на Тайване, включали предустановленный вирус, который загружал информацию с компьютера
07.09.2007 Seagate представил новое поколение устройств для защиты данных

Компания Seagate Technology представила новое поколение семейства Maxtor OneTouch. Новые представители семейства — Maxtor OneTouch 4 — делают безопасность и защиту данных легкими и доступными благодаря простым в использовании программным инструментам.

16.08.2006 Seagate увеличил выручку на 22%

ллионов единиц. За четвёртый финансовый квартал, который завершился 30 июня 2006 года, компания Seagate сообщила о доходе в $2.53 млрд., из которых $279 млн. были получены благодаря продаже продукции Maxtor - чистая прибыль по ГААП составила $7 млн., а чистая прибыль в пересчёте на акцию - $0.01. Согласно неконсолидированной отчетности, прибыль компании Seagate без учёта расходов, связанных
26.05.2006 Seagate проглотила Maxtor

По условиям соглашения, акционеры Maxtor получат за каждую акцию компании по 0,37 акции Seagate. Акции Maxtor, в свою оч
26.04.2006 Maxtor и Applied Micro Circuits объявили о продвижении корпоративных SATA-накопителей

o Circuits объявили о совместном продвижении Serial ATA (SATA) накопителей для корпоративных приложений. Обе компании договорились о совместном тестировании и сертификации корпоративных SATA-приводов Maxtor MaXLine и контроллера AMCC 3ware 9550SX PCI-X / SATA II RAID. По мере роста количества бизнес-задач, требующих защиты и более длительного хранения данных, решения SATA становятся все бол
19.04.2006 Maxtor выпустила новое мобильное решение для хранения данных

Компания Maxtor объявила о выпуске нового привода Maxtor OneTouch III, Mini Edition, первого внешнего жесткого диска небольшого форм-фактора. Устройство весит примерно 200 граммов и является перв
09.02.2006 Maxtor объявил итоги 4 квартала

,890 млрд. Компания объявила о $43,3 млн. чистых потерь, или $0,17 на акцию. В финансовом 2004 году Maxtor получил доход в $3,796 млрд. и объявил о чистой потере $183,4 млн. или $0,74 на акцию.
12.01.2006 Слияние HDD-гигантов спасет рынок

Предновогодняя новость о том, что компания Seagate купила своего конкурента — Maxtor, была положительно воспринята обозревателями рынка. Так, по оценкам аналитиков iSuppli, рынок жестких дисков на протяжении нескольких последних лет не отличался стабильностью, испытывая

12.01.2006 Maxtor представил новое централизованное решение для хранения данных

Компания Maxtor объявила о начале поставок решения Maxtor Shared Storage Plus с поддержкой Mac OS X 10.4 «Tiger» с февраля 2006 года. «С новым накопителем Maxtor Shared Storage Plus пользо
21.12.2005 Seagate собирается купить Maxtor

Seagate Technology объявила, что собирается приобрести все акции своего конкурента, производителя жестких дисков для компьютерной техники Maxtor, за $1,9 млрд., сообщает РБК. Покупка должна состояться во второй половине 2006 г. Держатели акций Seagate станут владельцами около 84%, а держатели акций Maxtor — 16% акций

06.12.2005 Maxtor и LSI Logic займутся продвижением SAS

и посреднические компании. Ведущие разработчики SAS завершили тесты на совместимость жестких дисков Maxtor линейки Atlas SAS и LSI Logic SAS-адаптеров шины контроллера, расширителей, RAID-контр
25.10.2005 Maxtor выпустил жесткие диски емкостью 500 ГБ
13.10.2005 Maxtor: новый интерфейс для Diamondmax и Maxline

ств для хранения и резервирования данных, представляет интерфейс 3Gb/s Serial ATA (SATA) для линеек Maxtor MaXLine III (корпоративные ATA жесткие диски ) и DiamondMax 10 (диски для настольных П
01.09.2005 Maxtor представила развлекательный медиацентр

Компания Maxtor представит новую аппаратную систему Shared Storage Plus, которая позволит пользователям просматривать фильмы, слушать музыку, играть в видеоигры без участия компьютера. При подключении д
14.06.2005 Maxtor выпустил жесткий диск с интерфейсом FireWire 800

Компания Maxtor представила жесткий диск Maxtor OneTouch II с интерфейсом FireWire 800. Диск предназначен для пользователей высокопроизводительных ПК и разработчиков контента и обеспечивает 800 М
06.06.2005 Maxtor увеличил емкость жестких дисков до половины терабайта

Компания Maxtor объявила о начале поставок 3,5-дюймовых SATA и ATA 133 жестких дисков нового поколения со скоростью вращения 7200 об./мин., 3.0 Gb, емкостью до 500 ГБ в 3-м квартале этого года. Новая ем
06.06.2005 Maxtor увеличил емкость жестких дисков до половины терабайта

Компания Maxtor объявила о начале поставок 3,5-дюймовых SATA и ATA 133 жестких дисков нового поколения со скоростью вращения 7200 об./мин., 3.0 Gb, емкостью до 500 ГБ в 3-м квартале этого года. Новая ем
29.03.2005 Maxtor выпустил жесткие диски до 300 ГБ с интерфейсом SAS

Компания Maxtor объявила о поддержке интерфейса SAS (Serial Attached SCSI) в образцах лучших семейств жестких дисков Atlas 10K V и Atlas 15K II. Тестовые образцы уже переданы ведущим OEM компаниям и бол
23.09.2004 Maxtor выпустила новый внешний диск OneTouch II

Компания Maxtor представила новый внешний диск Maxtor OneTouch II. Емкость носителя – от 250 до 300 ГБ. В модели применено программное обеспечение Dantz Retrospect для упрощения резервного копиро
15.09.2004 Maxtor объявила о поставках накопителей SATA Ultra16

Компания Maxtor объявила о поступлении на рынок новых накопителей серии SATA Ultra16. Представленные дисковые комплекты ULTRA16 HARD DRIVE KIT от Maxtor включают в себя дисковые накопители с буфе
14.09.2004 Maxtor выпустила накопители с технологией NCQ

Компания Maxtor анонсировала новые дисковые накопители MaXLine III большой емкости. Накопители третьего поколения MaXLine впервые в отрасли оснащаются буфером емкостью 16 МБ и разработаны в соответствии
23.08.2004 Maxtor представила накопители на жестких дисках DiamondMax следующего поколения

Компания Maxtor Corporation выпустила на рынок новые дисковые накопители Maxtor DiamondMax 10.

03.02.2004 Maxtor будет бороться с "серым" рынком

Корпорация Maxtor объявила, что стала членом Альянса по борьбе с "серым рынком" и контрафактной продукцией (The Alliance for Gray Market and Counterfeit Abatement, AGMA), известного ранее как Anti-Gray Ma
17.10.2003 Maxtor представил технологию перпендикулярной записи

Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярно
17.10.2003 Maxtor представил технологию перпендикулярной записи

Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярно
13.10.2003 Maxtor открыл офис в Москве

Корпорация Maxtor, разработчик и производитель накопителей на жестких дисках, объявила об открытии своего офиса в Москве, который будет осуществлять продвижение продукции компании на российском рынке и пр
22.09.2003 Maxtor идет в Россию с «белыми» винчестерами

Долгое время на российском рынке большая доля продаж винчестеров Maxtor приходилась на так называемый «серый» рынок, когда ввозом продукции Maxtor занимались небольшие компании, перекупавшие товар на рынках стран Азии или на распродажах складских оста
28.08.2003 Maxtor выпустил внешний винчестер емкостью 300 ГБ

  Maxtor сообщил сегодня о выпуске нового поколения внешних жестких дисков под маркой Maxtor OneTouch. Стараясь продолжить успех своих предшественников, новая линия продуктов включает в се
23.07.2003 Maxtor представил результаты второго квартала

Корпорация Maxtor представила результаты своей деятельности за второй квартал 2003 финансового года (квартал закончился 28 июня). Оборот корпорации составил $910,9 млн., общая прибыль от основной деятельн
16.06.2003 Maxtor представил самые емкие диски с интерфейсом SATA

джамперов, что облегчает их установку. Новые устройства могут работать с ПК, не имеющими поддержку SATA, но имеющими Parallel ATA. Это обеспечивается функцией MaxATA. Источник: по материалам компании Maxtor.
23.04.2003 Maxtor отчитался по результатам 1 квартала

ыль, рассчитанная по GAAP, составила $27,4 млн., или $0,11 на акцию. Затраты на амортизацию нематериальных ресурсов достигли $20,6 млн., а компенсационные расходы - $0,3 млн. Формально чистая прибыль Maxtor за вычетом вышеупомянутых расходов составила $48,2 млн., или $0,20 на акцию. В течение 3 квартала 2002 года компания свернула бизнес по производству систем сетевого хранения данных и в р
04.03.2003 Назначен президент и исполнительный директор Maxtor

Корпорация Maxtor, производитель жестких дисков и систем хранения данных, объявила о том, что совет директоров назначил Поля Дж. Туфано (Paul J. Tufano), 49 лет, президентом и исполнительным директором. К
25.02.2003 Пол Туфано – новый президент Maxtor

Корпорация Maxtor объявила, что решением совета директоров новым президентом и генеральным директором корпорации назначен 49-летний Пол Туфано (Paul J. Tufano). Он также вошел в совет директоров, доведя т
13.02.2003 Maxtor: стратегия и новые продукты российском рынке

Корпорация Maxtor провела 13 февраля пресс-конференцию, на которой были представлены стратегия и позиционирование корпорации в России и в мире, основные показатели по регионам и последние разработки Ma
22.01.2003 Maxtor закончил 4 квартал 2002 года с прибылью

млн., $0,9 млн. компенсационных выплат и $12,3 млн. выплат, связанных с сокращением штата, объявленном в декабре 2002 года. По предварительным оценкам, где не учитываются перечисленные выше расходы, Maxtor рассчитывал на чистую прибыль $37,3 млн., или ¢15 на акцию. В течение 3 квартала 2002 года компания вышла из бизнеса сетевых устройств хранения данных, и, как результат, в предыдущем пер
10.01.2003 Персональная система хранения данных от Maxtor удостоена награды CES Innovations 2003

  Корпорация Maxtor объявил 9 января, что его персональная система хранения данных 5000XT 250 Гб была выбрана Ассоциацией бытовой электроники (CEA) в качестве лауреата престижных наград CES Innovations Desi
08.01.2003 Maxtor представил концептуальную модель привода FireWire 800

Всемирный лидер в области производства жестких дисков и устройств хранения, компания Maxtor, продемонстрировала инновационный привод IEEE FireWire 800 на выставке MacWorld в этом году. Привод оснащен жестким диском Maxtor объемом 200 Гб и кэшем 8 Мб с частотой вращения ш
08.01.2003 Президент Maxtor ушел в отставку

резидента и исполнительного директора, а 50-летний г-н Кэннон останется в составе совета директоров Maxtor. Компания сохранила все свои недавно обновленные финансовые прогнозы по 4 кварталу, за

Публикаций - 146, упоминаний - 163

Seagate и организации, системы, технологии, персоны:

Seagate Technology 766 60
Western Digital Corporation - WDC 589 32
Hitachi - Хитачи 1501 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Fujitsu 2105 16
Intel Corporation 12811 15
Samsung Electronics 11065 14
Dell EMC 5180 11
Microsoft Corporation 25775 11
Toshiba Corporation 2980 11
Microchip Technology - Adaptec 121 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
SAS Institute 1082 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Apple Inc 13156 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 6
QLogic 76 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
APT Technologies 5 5
Sony 6739 5
Snap Inc 110 5
NetApp - Network Appliance 667 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 4
Storus - Сторус 36 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
Kingston Technology 218 3
Yahoo! 3726 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 3
Новый диск 963 3
Creative Technology 273 2
OpenText - Carbonite - EVault 12 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Millennium Distribution Group - Милленниум Дистрибьюшн 8 2
Walton Chaintech Corporation - Chaintech Computer 25 2
Huawei 4677 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Prudential Securities 68 1
Momentus Space 29 1
Suzhou Industrial Park - Индустриальный парк Сучжоу 1 1
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Redpoint Ventures 18 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Hyundai Motor Company 436 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Accel Partners 49 1
Белый Ветер 365 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 31
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 15
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 13
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 12
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 12
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 9
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 6
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 6
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 105 6
AT Attachment - ATA, ATAPI - PATA - Parallel ATA - Ultra ATA - UDMA - Ultra DMA - Ultra Direct Memory Access 149 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 5
SCSI Ultra320 - SCSI Ultra160 149 5
SATA - NCQ - Native Command Queuing - аппаратная установка очерёдности команд 14 5
DDR - Double data rate 3083 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 5
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 5
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 5
Seagate - Maxtor OneTouch 13 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
Seagate - Maxtor MaxAttach 10 10
Seagate - Maxtor MaXLine 11 9
Microsoft Windows 16882 7
Linux OS 11533 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Seagate - Maxtor QuickView 4 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
TrendFocus 23 4
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Seagate - Maxtor Shared Storage 5 3
Seagate - Maxtor DriveLock 4 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 3
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 2
Western Digital - WD Media Center 3 2
Seagate - Maxtor Basics Personal Storage 3 2
Seagate - Maxtor Atlas 2 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Red Hat RPM - Package Manager 191 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Microsoft Windows Media Center 125 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Seagate Momentus 28 1
Huawei Eudemon 1 1
Huawei FEEDTROUGH 1 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Cordano Mike - Кордан Майк 6 4
Ziller Jason - Зиллер Джейсон 4 3
Watkins Bill - Уоткинс Билл 9 3
Короб Михаил 2 2
Stewart Alastair - Стюарт Алистер 5 2
Luczo Steve - Luczo Stephen - Луцо Стив 23 2
Kwolek Grzegorz - Кволек Гжегош 2 2
Kim John - Ким Джон 5 2
Trassaert Didier - Трассар Дидье 2 2
Milligan Steve - Миллиган Стив 14 2
Сергеев Иван 74 1
Гуккин Александр 7 1
Потапкин Никита 14 1
Андреева Татьяна 11 1
Олинов Владислав 9 1
Комиссаров Валерий 24 1
Мишко Сергей 5 1
Glenna Dean - Гленна Дин 4 1
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 1
König Andreas - Кёниг Андреас 12 1
Joseph John - Джозеф Джон 3 1
Ильин Эдуард 4 1
Фроликов Игорь 2 1
Brown Michael - Браун Майкл 36 1
Голик Ольга 1 1
Stewart John - Стюарт Джон 8 1
Dexheimer Brian - Дексгаймер Брайн 5 1
Leyden Tim - Лейден Тим 2 1
Collins Michael - Коллинз Майкл 7 1
Skibinsky Max - Скибински Макс 1 1
Coyne John - Койн Джон 6 1
Wickersham Dave - Викершэм Дэйв 4 1
Spruch Philippe - Спрух Филипп 3 1
Salmon Rob - Салмон Роб 3 1
Nickl Wolfgang - Никл Вольфганг 2 1
Porsche Ferdinand - Порше Фердинанд 3 1
Gannon John - Гэннон Джон 5 1
Dhillon Gauray - Диллон Гурей 1 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Глухов Алексей 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Европа 24964 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Япония 13807 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Ближний Восток 3154 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Калифорния 4829 5
Европа Восточная 3138 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Нидерланды 3746 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Китай - Тайвань 4245 3
Таиланд - Королевство 926 3
Европа Центральная 278 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Украина 7928 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Калифорния - Скоттс-Вэлли 12 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Английский язык 7030 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Физика - Градус Цельсия 293 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 2
VAD - Value Added Distribution 141 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Infosan 75 7
The Register - The Register Hardware 1784 4
Inquirer 463 3
PR Newswire 58 2
Taipei Times 32 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
MacWorld 134 2
VNUNet.com 214 2
X-Bit Labs 83 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
ExtremeTech 40 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
ZDnet 663 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
PC Magazine - PCMag 104 1
TechSpot 188 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
СК Пресс 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
Intel Developer Forum - IDF 317 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
PC Expo 36 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще