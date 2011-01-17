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IEEE 1394 FireWire i-Link стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.01.2011
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Выпущен двухмиллиардный порт FireWire
В мире появился двухмиллиардный порт FireWire. Тем не менее, его разработчики ожидают оживления спроса на эти интерфейсы в 2011 го
|16.11.2010
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WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4, в которой реализованы новые возможности аутентификации для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM. Новый функционал основан на контроле и проверке подлинност
|31.07.2008
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Новые стандарты FireWire
IEEE одобрило новые спецификации стандарта FireWire. Список пополнился S1600 и S3200, которые смогут передавать данные со скоростью до 1,6 и 3,2 Гбит/c соответственно (ранее до 800 Мбит/с). Конструктивно никаких изменений нет, чтобы обе
|17.12.2007
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Новый FireWire: скорость вырастет в 4 раза
Будущая версия FireWire будет в четыре раза быстрее, чем сегодняшняя самая высокоскоростная версия этого инт
|17.12.2007
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Новый FireWire будет вчетверо быстрее
Будущая версия FireWire будет в четыре раза быстрее, чем сегодняшняя самая высокоскоростная версия интерфейс
|13.12.2007
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Монтируем видео высокого разрешения
телось бы сказать — это о наличии в вашей системе контроллера IEEE1394 (этот интерфейс еще называют FireWire или iLink). Если вы имеете видеокамеру формата HDV, то это именно тот интерфейс, по
|12.12.2007
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ZIV PRO – карманный винчестер на 120 Гб
ткий диск и системную плату самого устройства, но факт остается фактом - ZIV Pro крайне мал и легко умещается на ладони. На корпусе нетрадиционно расположилось два разъема – mini USB и полноразмерный FireWire (IEEE1394a). Казалось бы, разъем FireWire да еще и в полной версии – вещь совершенно излишняя, но на самом деле есть не мало ситуаций, когда без него не обойтись. И дело не в ск
|10.12.2007
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RAID для домашнего использования: необходимость или излишество?
для поклонников компьютеров от Apple поддерживает не только USB 2.0 и IEEE-1394a, но и IEEE-1394b (Firewire 800). Поддерживает программный RAID уровней 0 и 1. Под программным понимается невозм
|06.12.2007
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Выбираем внешний накопитель
для поклонников компьютеров от Apple поддерживает не только USB 2.0 и IEEE-1394a, но и IEEE-1394b (Firewire 800). Поддерживает программный RAID уровней 0 и 1. Понятно, что максимальная емкость
|04.12.2007
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Внешние HDD-накопители
вне зависимости от исполнения, применяли всего два интерфейса для связи с компьютером — IEEE-1394a (Firewire) и USB 1.1. Года три тому назад USB 1.1 был заменен на более быстрый USB 2.0 и появи
|26.09.2007
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Iomega представила настольные накопители для Mac
разные буквы в системе. Накопитель уже вышел в продажу и доступен в двух вариантах: с интерфейсами FireWire 400, FireWire 800 и USB 2.0 или с интерфейсом eSATA 3 Гбит/с вместо FireWi
|11.09.2007
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие накопители
”, т.е. самый массовый вариант накопителя Емкость накопителя: 160 — 750 ГБ. Интерфейсы: IEEE-1394a (Firewire), USB 2.0. Ориентировочная стоимость Western Digital My Book Premium Edition — от 40
|18.07.2007
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Sony VRD-MC5: удобная запись фото и видео на DVD-диски
й жесткий диск или аналоговый кассетный видеомагнитофон. Подключение осуществляется через интерфейс i.LINK/FireWire/IEEE-1394, разъем S-Video, композитный видеовход или порт USB. Устройство обо
|04.06.2007
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Накопители LaCie: дизайн на первом плане
корость передачи данных составит 40 Мбайт в секунду. Существуют также варианты этой модели с портом FireWire 400. Так как во время работы жесткий диск заметно нагревается, внутри корпуса модели
|03.04.2007
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ЖК-монитор Apple Cinema Display HD — 23-дюймовая мечта дизайнера
лема с разъемами: от монитора тянется всего лишь один кабель. Далее кабель ветвится на четыре: USB, FireWire, питание, DVI. Для подключения к компьютеру существует всего один вариант – цифровой
|01.02.2007
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Ноутбуки - первые новинки 2007 года
нностей стоит отметить очень широкие коммуникационные возможности – Wi-Fi, Bluetooth 2.0+EDR, IrDA, FireWire, USB и интегрированная 1,3-мегапиксельная веб-камера Acer Orbicam, оптимизированная
|15.09.2006
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Видеомонтаж: быстрый старт.
е независимы, т. е. свободно отделимы и кодируются обособленно. Интерфейс: DV (другие его названия: FireWire, iLINK, IEEE1394) или USB 2.0. На кассету miniDV также пишут также многие HDV-видеок
|07.07.2006
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Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро
но возрастает. Даже самый качественный «винт» может просто «полететь» в самое неподходящее время. И прощай многодневная съемка… Заметно быстрее работает USB 2.0. Есть устройства, которые поддерживают FireWire и Ethernet. Устройство питается от собственного аккумулятора, комплектуется блоком питания для зарядки аккумулятора. Здесь важно, чтобы аккумулятор можно было заменить в процессе съемк
|07.07.2006
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Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК
портов, типичный для современного ноутбука: выдеовыходы RGB (monitor) port и TV-out (S-Video); порт i.LINK™IEEE-1394 для высокоскоростного обмена информацией или захвата видео; три USB порта v2
|14.06.2005
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Maxtor выпустил жесткий диск с интерфейсом FireWire 800
Компания Maxtor представила жесткий диск Maxtor OneTouch II с интерфейсом FireWire 800. Диск предназначен для пользователей высокопроизводительных ПК и разработчиков к
|27.04.2005
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WatchGuard Firebox X Peak: новые средства защиты Гб-сетей
ске компанией WatchGuard нового семейства устройств интегрированной защиты современных гигабитных сетей Firebox X Peak, функционирующих под управлением специализированной сетевой операционной системы Fireware Pro. Одновременно с устройствами Firebox X Peak компания WatchGuard также выпустила новую службу защиты шлюза от вирусов и атак — Gateway AntiVirus/ Intrusion Prevention Service (
|11.11.2004
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MRV выпустила сменные модули SFP с интерфейсом FireWire
интерфейсами для медного кабеля, предназначенные для подключения устройств, работающих по стандарту IEEE 1394 (FireWire). Использование данных модулей позволяет расширить спектр устройств, подд
|15.09.2004
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Kanguru выпустила флэш-накопитель с FireWire
омпании заявляют, что он является первой моделью, в котором вместо порта USB используется интерфейс FireWire (IEEE1394). Новинка весит около 25 граммов при длине 7,5 см. Емкость памяти в нем ра
|16.08.2004
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Установка XP SP2 тормозит компьютеры
аявил, что установка Windows XP SP2 может привести к уменьшению скорости передачи данных через порт Firewire с 800 до 100 Мбит/с. Об этом сообщил Inquirer. По словам модератора RME Маттиаса Кар
|13.02.2004
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Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски
тво модели – расширенный набор входов-выходов (включая 2 SCART и S-Video). Цифровой аудиовидеовход (FireWire, IEEE1394, I-Link) используется для подключения видеокамеры стандартов DV или Digita
|03.11.2003
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Mac OS X 10.3 Panther не работает с интерфейсом FireWire 800
После растущего числа сообщений о проблемах при использовании внешних жестких дисков с интерфейсом FireWire 800 на компьютерах с Mac OS X 10.3 Panther, Apple опубликовал предупреждение для все
|11.04.2003
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Western Digital представил внешний привод на 250 ГБ
Компания Western Digital добавила к своей линейке внешних приводов жёстких дисков модель FireWire/USB 2.0 Combo Special Edition. Одной из областей её применения является резервное копирование с жёстких дисков рабочих станций. Наиболее интересные характеристики выпущенного устройств
|08.01.2003
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Maxtor представил концептуальную модель привода FireWire 800
жестких дисков и устройств хранения, компания Maxtor, продемонстрировала инновационный привод IEEE FireWire 800 на выставке MacWorld в этом году. Привод оснащен жестким диском Maxtor объемом 2
|01.10.2002
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Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов
которых может превышать 2 ГБ. Аппарат может подключаться к персональным компьютерам через интерфейс IEEE 1394 (FireWire). Габаритные размеры нового фотоаппарата составляют 156 х 79,9 х 157,6 мм
|26.07.2002
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Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик
компьютер оснащен двумя слотами для PC-карт, сетевой картой, модемом, двумя портами USB 1.1, портом IEEE 1394 (FireWire), выходом на дополнительный монитор, композитным видеовыходом, цифровым а
|05.04.2002
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Umax выпустила два профессиональных сканера - PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 PrePress
один прием по четыре "широких" слайда. Сканеры оснащены двумя интерфейсами - USB и высокоскоростным FireWire/IEEE-1394. В комплект поставки старшей версии PowerLook 1000 PrePress входят слайд-а
|28.03.2001
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Microsoft выберет IEEE 1394 вместо USB
s. По его мнению, будущее Windows XP не за USB, и даже не за USB 2.0. Microsoft склоняется к выбору IEEE 1394 - так называемого "Firewire"-интерфейса, в настоящее время взятого на вооружение в
|28.02.2001
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Apple представляет новые модели iMac с CD-RW приводами и программой iTunes
ую музыкальную библиотеку и управлять ей, а также записывать собственные музыкальные CD. С новыми быстрыми процессорами PowerPC G3, работающими на частоте до 600МГц, жесткими дисками объемом до 40ГБ, FireWire портами и программным пакетом iMovie на всех системах, новое семейство iMac предлагается в двух потрясающих новых цветах: Blue Dalmatian и Flower Power, а также в двух самых популярных
|26.02.2001
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DPI начала продажи нового сканера Agfa DuoScan f40 с интерфейсом FireWire в России
ный дистрибутор Agfa, объявила о начале продаж нового сканера DuoScan f40, поддерживающего стандарт FireWire. DuoScan f40 - первый сканер из нового поколения совместимых с FireWire скане
|09.02.2001
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CD CyClone начала поставки внешнего привода DVD-R с интерфейсом FireWire
Компания CD CyClone Duplication LLC сообщила о начале поставок внешнего пишущего привода DVD с интерфейсом FireWire. Компания позиционирует новый привод DVDRevo как "первый в мире внешний привод DVD-R/RW с интерфейсом FireWire." Согласно предварительным данным, стоимость модели составит $990,
|30.11.2000
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Стандарт IEEE 1394: проблемы с совместимостью.
Устройства, поддерживающие стандарт IEEE 1394, называемый также FireWire, испытывают серьезные проблемы с совместимости. Например
|04.11.2000
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Belkin Components представила концентратор с интерфейсом FireWire и FireWire-SCSI адаптер
тройства, представляющих интерес для пользователей компьютеров, оборудованных интерфейсом FireWire (IEEE 1394). Belkin представила 4-портовый концентратор с интерфейсом FireWire и адаптер FireW
|18.10.2000
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Lucent представила чипы интерфейса IEEE-1394A с низким энергопотреблением
росхем для телекоммуникаций - представила высокоскоростную микросхему интерфейса физического уровня Firewire (IEEE-1394A) для использования в мобильных компьютерах и бытовых электронных прибора
|03.10.2000
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Maxtor выпустила внешние накопители IEEE 1394
. Для компьютеров, не имеющих интерфейса IEEE 1394, компания Maxtor начала выпуск интерфейсных карт FireWare для шины PCI. С ноября 2000 года начнется производство PCMCIA контроллеров IEEE 1394
|27.09.2000
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Indigita выпустила плату сопряжения интерфейсов Firewire и ATAPI для DVD-RAM от Panasonic
Компания Indigita сообщила о выпуске специальной платы iDT-400F - моста между интерфейсом FireWire и приводом для перезаписи дисков DVD-RAM емкостью 4,7 ГБ от Panasonic с интерфейсом ATAPI. С помощью iDT-400F приводы монтируются автоматически при подключении к порту Apple FireWir
IEEE 1394 и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 93
|Овсянников Денис 23 15
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
|Ерофеева Мария 31 12
|Сергеев Иван 74 9
|Клинаичев Андрей 33 8
|Бровкин Дмитрий 55 7
|Потапкин Никита 14 7
|Блохнин Сергей 10 7
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
|Малафеев Андрей 52 7
|Ревенчук Григорий 6 4
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 4
|Милехин Сергей 4 4
|Duffy Brian - Даффи Брайан 5 4
|Ковалев Александр 165 4
|Ширшов Павел 76 3
|Евстигнеев Денис 9 3
|Пыкин Алексей 5 3
|Андреев Андрей 33 3
|Попов Алексей 339 3
|Симонов Игорь 103 2
|Лаптева Марина 114 2
|Адров Дмитрий 34 2
|Момчилович Ирина 28 2
|Абашкин Александр 11 2
|Волошин Олег 5 2
|Генина Надежда 6 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Жарков Сергей 6 2
|Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 2
|Кулешов Антон 3 2
|Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
|Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
|Захир Максим 22 2
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
|Раевский Алексей 77 2
|Белявский Александр 11 2
|Наумов Максим 100 2
|Романов Михаил 34 2
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