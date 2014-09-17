Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IEEE 1394
FireWire
i-Link
стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами
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Публикаций - 115, упоминаний - 148
IEEE 1394 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
|Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
|Собянин Сергей 211 1
|Генс Георгий 62 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Паршин Дмитрий 4 1
|Уздемир Сергей 6 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Schiller Phil - Шиллер Филип 57 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 3
|Wikipedia - Википедия 277 1
|SlashGear 131 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762550, в очереди разбора - 666239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762550, в очереди разбора - 666239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru