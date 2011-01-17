Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

IEEE 1394 FireWire i-Link стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.01.2011 Выпущен двухмиллиардный порт FireWire

В мире появился двухмиллиардный порт FireWire. Тем не менее, его разработчики ожидают оживления спроса на эти интерфейсы в 2011 го
16.11.2010 WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4, в которой реализованы новые возможности аутентификации для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM. Новый функционал основан на контроле и проверке подлинност
31.07.2008 Новые стандарты FireWire

IEEE одобрило новые спецификации стандарта FireWire. Список пополнился S1600 и S3200, которые смогут передавать данные со скоростью до 1,6 и 3,2 Гбит/c соответственно (ранее до 800 Мбит/с). Конструктивно никаких изменений нет, чтобы обе
17.12.2007 Новый FireWire: скорость вырастет в 4 раза

Будущая версия FireWire будет в четыре раза быстрее, чем сегодняшняя самая высокоскоростная версия этого инт
17.12.2007 Новый FireWire будет вчетверо быстрее

Будущая версия FireWire будет в четыре раза быстрее, чем сегодняшняя самая высокоскоростная версия интерфейс
13.12.2007 Монтируем видео высокого разрешения

телось бы сказать — это о наличии в вашей системе контроллера IEEE1394 (этот интерфейс еще называют FireWire или iLink). Если вы имеете видеокамеру формата HDV, то это именно тот интерфейс, по

12.12.2007 ZIV PRO – карманный винчестер на 120 Гб

ткий диск и системную плату самого устройства, но факт остается фактом - ZIV Pro крайне мал и легко умещается на ладони. На корпусе нетрадиционно расположилось два разъема – mini USB и полноразмерный FireWire (IEEE1394a). Казалось бы, разъем FireWire да еще и в полной версии – вещь совершенно излишняя, но на самом деле есть не мало ситуаций, когда без него не обойтись. И дело не в ск
10.12.2007 RAID для домашнего использования: необходимость или излишество?

для поклонников компьютеров от Apple поддерживает не только USB 2.0 и IEEE-1394a, но и IEEE-1394b (Firewire 800). Поддерживает программный RAID уровней 0 и 1. Под программным понимается невозм
06.12.2007 Выбираем внешний накопитель

для поклонников компьютеров от Apple поддерживает не только USB 2.0 и IEEE-1394a, но и IEEE-1394b (Firewire 800). Поддерживает программный RAID уровней 0 и 1. Понятно, что максимальная емкость
04.12.2007 Внешние HDD-накопители

вне зависимости от исполнения, применяли всего два интерфейса для связи с компьютером — IEEE-1394a (Firewire) и USB 1.1. Года три тому назад USB 1.1 был заменен на более быстрый USB 2.0 и появи
26.09.2007 Iomega представила настольные накопители для Mac

разные буквы в системе. Накопитель уже вышел в продажу и доступен в двух вариантах: с интерфейсами FireWire 400, FireWire 800 и USB 2.0 или с интерфейсом eSATA 3 Гбит/с вместо FireWi
11.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие накопители

”, т.е. самый массовый вариант накопителя Емкость накопителя: 160 — 750 ГБ. Интерфейсы: IEEE-1394a (Firewire), USB 2.0. Ориентировочная стоимость Western Digital My Book Premium Edition — от 40
18.07.2007 Sony VRD-MC5: удобная запись фото и видео на DVD-диски

й жесткий диск или аналоговый кассетный видеомагнитофон. Подключение осуществляется через интерфейс i.LINK/FireWire/IEEE-1394, разъем S-Video, композитный видеовход или порт USB. Устройство обо
04.06.2007 Накопители LaCie: дизайн на первом плане

корость передачи данных составит 40 Мбайт в секунду. Существуют также варианты этой модели с портом FireWire 400. Так как во время работы жесткий диск заметно нагревается, внутри корпуса модели
03.04.2007 ЖК-монитор Apple Cinema Display HD — 23-дюймовая мечта дизайнера

лема с разъемами: от монитора тянется всего лишь один кабель. Далее кабель ветвится на четыре: USB, FireWire, питание, DVI. Для подключения к компьютеру существует всего один вариант – цифровой
01.02.2007 Ноутбуки - первые новинки 2007 года

нностей стоит отметить очень широкие коммуникационные возможности – Wi-Fi, Bluetooth 2.0+EDR, IrDA, FireWire, USB и интегрированная 1,3-мегапиксельная веб-камера Acer Orbicam, оптимизированная

15.09.2006 Видеомонтаж: быстрый старт.

е независимы, т. е. свободно отделимы и кодируются обособленно. Интерфейс: DV (другие его названия: FireWire, iLINK, IEEE1394) или USB 2.0. На кассету miniDV также пишут также многие HDV-видеок
07.07.2006 Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро

но возрастает. Даже самый качественный «винт» может просто «полететь» в самое неподходящее время. И прощай многодневная съемка… Заметно быстрее работает USB 2.0. Есть устройства, которые поддерживают FireWire и Ethernet. Устройство питается от собственного аккумулятора, комплектуется блоком питания для зарядки аккумулятора. Здесь важно, чтобы аккумулятор можно было заменить в процессе съемк
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК

портов, типичный для современного ноутбука: выдеовыходы RGB (monitor) port и TV-out (S-Video); порт i.LINK™IEEE-1394 для высокоскоростного обмена информацией или захвата видео; три USB порта v2
14.06.2005 Maxtor выпустил жесткий диск с интерфейсом FireWire 800

Компания Maxtor представила жесткий диск Maxtor OneTouch II с интерфейсом FireWire 800. Диск предназначен для пользователей высокопроизводительных ПК и разработчиков к
27.04.2005 WatchGuard Firebox X Peak: новые средства защиты Гб-сетей

ске компанией WatchGuard нового семейства устройств интегрированной защиты современных гигабитных сетей Firebox X Peak, функционирующих под управлением специализированной сетевой операционной системы Fireware Pro. Одновременно с устройствами Firebox X Peak компания WatchGuard также выпустила новую службу защиты шлюза от вирусов и атак — Gateway AntiVirus/ Intrusion Prevention Service (
11.11.2004 MRV выпустила сменные модули SFP с интерфейсом FireWire

интерфейсами для медного кабеля, предназначенные для подключения устройств, работающих по стандарту IEEE 1394 (FireWire). Использование данных модулей позволяет расширить спектр устройств, подд
15.09.2004 Kanguru выпустила флэш-накопитель с FireWire

омпании заявляют, что он является первой моделью, в котором вместо порта USB используется интерфейс FireWire (IEEE1394). Новинка весит около 25 граммов при длине 7,5 см. Емкость памяти в нем ра
16.08.2004 Установка XP SP2 тормозит компьютеры

аявил, что установка Windows XP SP2 может привести к уменьшению скорости передачи данных через порт Firewire с 800 до 100 Мбит/с. Об этом сообщил Inquirer. По словам модератора RME Маттиаса Кар
13.02.2004 Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски

тво модели – расширенный набор входов-выходов (включая 2 SCART и S-Video). Цифровой аудиовидеовход (FireWire, IEEE1394, I-Link) используется для подключения видеокамеры стандартов DV или Digita
03.11.2003 Mac OS X 10.3 Panther не работает с интерфейсом FireWire 800

После растущего числа сообщений о проблемах при использовании внешних жестких дисков с интерфейсом FireWire 800 на компьютерах с Mac OS X 10.3 Panther, Apple опубликовал предупреждение для все
11.04.2003 Western Digital представил внешний привод на 250 ГБ

  Компания Western Digital добавила к своей линейке внешних приводов жёстких дисков модель FireWire/USB 2.0 Combo Special Edition. Одной из областей её применения является резервное копирование с жёстких дисков рабочих станций. Наиболее интересные характеристики выпущенного устройств
08.01.2003 Maxtor представил концептуальную модель привода FireWire 800

жестких дисков и устройств хранения, компания Maxtor, продемонстрировала инновационный привод IEEE FireWire 800 на выставке MacWorld в этом году. Привод оснащен жестким диском Maxtor объемом 2
01.10.2002 Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов

которых может превышать 2 ГБ. Аппарат может подключаться к персональным компьютерам через интерфейс IEEE 1394 (FireWire). Габаритные размеры нового фотоаппарата составляют 156 х 79,9 х 157,6 мм
26.07.2002 Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик

компьютер оснащен двумя слотами для PC-карт, сетевой картой, модемом, двумя портами USB 1.1, портом IEEE 1394 (FireWire), выходом на дополнительный монитор, композитным видеовыходом, цифровым а
05.04.2002 Umax выпустила два профессиональных сканера - PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 PrePress

один прием по четыре "широких" слайда. Сканеры оснащены двумя интерфейсами - USB и высокоскоростным FireWire/IEEE-1394. В комплект поставки старшей версии PowerLook 1000 PrePress входят слайд-а
28.03.2001 Microsoft выберет IEEE 1394 вместо USB

s. По его мнению, будущее Windows XP не за USB, и даже не за USB 2.0. Microsoft склоняется к выбору IEEE 1394 - так называемого "Firewire"-интерфейса, в настоящее время взятого на вооружение в

28.02.2001 Apple представляет новые модели iMac с CD-RW приводами и программой iTunes

ую музыкальную библиотеку и управлять ей, а также записывать собственные музыкальные CD. С новыми быстрыми процессорами PowerPC G3, работающими на частоте до 600МГц, жесткими дисками объемом до 40ГБ, FireWire портами и программным пакетом iMovie на всех системах, новое семейство iMac предлагается в двух потрясающих новых цветах: Blue Dalmatian и Flower Power, а также в двух самых популярных
26.02.2001 DPI начала продажи нового сканера Agfa DuoScan f40 с интерфейсом FireWire в России

ный дистрибутор Agfa, объявила о начале продаж нового сканера DuoScan f40, поддерживающего стандарт FireWire. DuoScan f40 - первый сканер из нового поколения совместимых с FireWire скане
09.02.2001 CD CyClone начала поставки внешнего привода DVD-R с интерфейсом FireWire

Компания CD CyClone Duplication LLC сообщила о начале поставок внешнего пишущего привода DVD с интерфейсом FireWire. Компания позиционирует новый привод DVDRevo как "первый в мире внешний привод DVD-R/RW с интерфейсом FireWire." Согласно предварительным данным, стоимость модели составит $990,
30.11.2000 Стандарт IEEE 1394: проблемы с совместимостью.

Устройства, поддерживающие стандарт IEEE 1394, называемый также FireWire, испытывают серьезные проблемы с совместимости. Например
04.11.2000 Belkin Components представила концентратор с интерфейсом FireWire и FireWire-SCSI адаптер

тройства, представляющих интерес для пользователей компьютеров, оборудованных интерфейсом FireWire (IEEE 1394). Belkin представила 4-портовый концентратор с интерфейсом FireWire и адаптер FireW
18.10.2000 Lucent представила чипы интерфейса IEEE-1394A с низким энергопотреблением

росхем для телекоммуникаций - представила высокоскоростную микросхему интерфейса физического уровня Firewire (IEEE-1394A) для использования в мобильных компьютерах и бытовых электронных прибора
03.10.2000 Maxtor выпустила внешние накопители IEEE 1394

. Для компьютеров, не имеющих интерфейса IEEE 1394, компания Maxtor начала выпуск интерфейсных карт FireWare для шины PCI. С ноября 2000 года начнется производство PCMCIA контроллеров IEEE 1394
27.09.2000 Indigita выпустила плату сопряжения интерфейсов Firewire и ATAPI для DVD-RAM от Panasonic

Компания Indigita сообщила о выпуске специальной платы iDT-400F - моста между интерфейсом FireWire и приводом для перезаписи дисков DVD-RAM емкостью 4,7 ГБ от Panasonic с интерфейсом ATAPI. С помощью iDT-400F приводы монтируются автоматически при подключении к порту Apple FireWir

Публикаций - 945, упоминаний - 1267

IEEE 1394 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 290
Nvidia Corp 4002 138
Apple Inc 13156 131
Sony 6739 126
Microsoft Corporation 25775 98
AMD Graphics Product Group - ATI 973 96
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 81
AMD - Advanced Micro Devices 4641 79
Toshiba Corporation 2980 77
Acer Group - Acer Inc 2776 67
VAIO 475 65
Samsung Electronics 11065 60
HP Inc. 5883 54
Fujitsu 2105 54
Dell EMC 5180 44
Rover - RoverComputers 423 42
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 40
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 35
Siemens AG - Siemens Group 2673 27
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 27
Canon 1439 26
Seagate Technology 766 24
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 24
Merlion iRU - Деловой офис 352 23
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 23
Dell Technologies - Dell Computer 2219 22
JVC Kenwood 422 22
Western Digital Corporation - WDC 589 21
Lenovo Group 2447 21
HP - Hewlett-Packard 3662 21
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 20
LG Electronics 3735 19
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 19
Sharp Corporation 1062 18
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 18
Hitachi - Хитачи 1501 17
Philips 2099 17
LaCie 75 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
Совкомбанк Совесть 279 13
Белый Ветер 365 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Ferrari NV 159 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Carl Zeiss AG 307 5
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Swarovski AG 74 3
Momentus Space 29 3
Венец АКБ 21 3
Армада - РБК софт - PCHome 36 3
Scuderia Ferrari Formula 1 21 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Assist - Ассист 218 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Hyundai Motor Company 436 2
UPS 216 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Верный - торговая сеть 326 2
Sony Music Entertainment 161 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Toyota - Lexus 83 2
Daewoo 104 1
Warner 540 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
TuneIn Radio 8 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Новый век 27 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 710
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 453
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 450
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 428
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 337
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 316
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 298
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 279
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 269
DDR - Double data rate 3083 262
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 248
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 234
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 231
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 222
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 220
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 219
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 206
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 198
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 195
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 192
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 189
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 177
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 177
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 169
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 168
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 166
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 160
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 153
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 151
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 151
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 147
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 132
Микрофон - Microphone 2809 129
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 125
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 124
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 122
Наушники - Headphones 4479 119
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 376 113
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 110
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 101
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 181
Microsoft Windows 16882 124
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 123
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 117
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 103
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 95
AMD Mobility Radeon 232 90
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 87
Microsoft Windows XP 2431 82
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 81
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 67
Nvidia GeForce Go 189 59
Intel Celeron - Серия процессоров 979 58
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 57
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 56
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 50
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 47
Microsoft Windows 2000 8678 46
Rover - RoverBook 156 44
Fujitsu LifeBook 167 43
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 42
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 42
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 41
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 39
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 39
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 38
AMD Turion 169 37
Intel GM чипсет 88 37
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 36
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 35
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 34
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 34
Microsoft DirectX 723 34
Apple iMac - Серия моноблоков 468 32
Apple iPod 1553 31
Microsoft Windows XP Home 196 30
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 29
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 29
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 29
Intel Core - Семейство процессоров 1251 28
Ксенин Алекс 311 93
Овсянников Денис 23 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Ерофеева Мария 31 12
Сергеев Иван 74 9
Клинаичев Андрей 33 8
Бровкин Дмитрий 55 7
Потапкин Никита 14 7
Блохнин Сергей 10 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Малафеев Андрей 52 7
Ревенчук Григорий 6 4
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 4
Милехин Сергей 4 4
Duffy Brian - Даффи Брайан 5 4
Ковалев Александр 165 4
Ширшов Павел 76 3
Евстигнеев Денис 9 3
Пыкин Алексей 5 3
Андреев Андрей 33 3
Попов Алексей 339 3
Симонов Игорь 103 2
Лаптева Марина 114 2
Адров Дмитрий 34 2
Момчилович Ирина 28 2
Абашкин Александр 11 2
Волошин Олег 5 2
Генина Надежда 6 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Жарков Сергей 6 2
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 2
Кулешов Антон 3 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Захир Максим 22 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Раевский Алексей 77 2
Белявский Александр 11 2
Наумов Максим 100 2
Романов Михаил 34 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 206
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 79
Япония 13807 75
Европа 24964 44
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Китай - Тайвань 4245 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Южная Корея - Республика 7052 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Канада 5082 13
Франция - Французская Республика 8177 9
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Солнечная система - Solar system 2569 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Америка - Американский регион 2206 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Испания - Королевство 3840 6
Нидерланды 3746 6
Европа Восточная 3138 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Ирландия - Дублин 164 5
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Сингапур - Республика 1953 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Ближний Восток 3154 4
Украина 7928 4
Перу - Республика 293 4
США - Пенсильвания 372 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Ирландия - Республика 1051 3
Ergonomics - Эргономика 1755 95
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 94
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 50
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 41
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 39
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 38
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 32
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 24
Английский язык 7030 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 23
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 23
Видеокамера - Видеосъёмка 720 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 19
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 14
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 13
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 12
Металлы - Серебро - Silver 827 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
Йена - денежная единица Японии 503 10
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Литий - Lithium - химический элемент 663 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 8
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 22
X-Bit Labs 83 14
Inquirer 463 14
DigiTimes - Издание 1331 13
MacWorld 134 12
Чудо техники 60 8
Hardware Zone 20 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Ars Technica 450 4
cw360 84 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
Gizmodo 133 3
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 2
TG Daily 98 2
Commercial Times 110 2
The Globe and Mail 73 2
Nikkei Electronics 82 2
Infosan 75 2
AnandTech 73 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
AppleInsider 400 2
New Scientist 1448 2
Silicon 494 1
Silicon.com 364 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Ananova 250 1
РС Рro 91 1
HPC.ru 117 1
allNetDevices 160 1
Korea Times 132 1
VideoSite 1 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Australian IT News 51 1
Wikipedia - Википедия 650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 57
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 4
HFS Research 49 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
IBM Research 111 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat/MDR 74 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Needham & Company 36 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Forrester Research 834 1
Cinebench 29 1
Mercury Research 73 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 44
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
岩手大学 - Iwate University - Университет Иватэ 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
CeBIT 614 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 9
Intel Developer Forum - IDF 317 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
Apple Expo 11 2
MacWorld Expo 35 2
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 14 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Photokina 60 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
PC Expo 36 1
Infosecurity - выставка 63 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ALPS SHOW 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще