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IEEE 1394
FireWire
i-Link
стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами


17.09.2014 Panasonic представила обновленную версию защищенного ноутбука Toughbook CF-53 1
26.08.2014 Решения Blancco 4 позволят удалять данные в ГИС и ИСПДн в соответствии с требованиями ФСТЭК 1
26.05.2014 Обзор лучших аксессуаров для ноутбуков Fujitsu 1
28.03.2014 WD представила MyPassport Pro — портативный накопитель с питанием по шине Thunderbolt и поддержкой RAID 1
30.08.2013 Вышел Parallels Desktop 9 для Mac с поддержкой облачных сервисов и новейших ОС 1
27.08.2013 Ноутбук для терминатора: обзор рабочей станции со сверхточным экраном HP EliteBook 8770w 1
29.04.2013 Обзор суперноутбука MacBook Pro 13 retina: во вселенной Apple новая звезда? 2
07.03.2013 Обзор моноблока Sony Vaio L: ТВ-тюнер и безочковое 3D в одном флаконе 1
15.01.2013 Hitachi представила передовые жесткие диски для ноутбуков 1
18.10.2012 Как выбрать сетевое хранилище (NAS)? Рекомендации ZOOM.CNews 1
09.08.2012 Eset NOD32 оснащен поддержкой Mac OS X Mountain Lion 1
09.08.2012 Обзор ноутбука Apple Macbook Pro Retina: прорыв, который ждали 1
18.04.2012 Флешки в прошлом: тестируем самый быстрый в мире разъем Thunderbolt 1
14.03.2012 «Оптическая замена» USB появится уже в этом году 1
20.02.2012 Первый взгляд на самый тонкий в мире ультрабук Acer Aspire S5 1
01.02.2012 Обзор ноутбука HP EliteBook 8760w DreamColor: мечта перфекциониста с дисплеем IPS 2
29.11.2011 Яблоко в гостиной: обзор миникомпьютера Apple Mac Mini 1
23.09.2011 NEC представила защищенный ноутбук ShieldPRO N22G 1
11.08.2011 Тест Acer Ethos 8951G: уникальный ноутбук со съемным тачпадом 1
02.08.2011 Iomega анонсировала настольный накопитель с портом для зарядки iPad, iPhone и iPod 3
20.07.2011 Apple выпустила новую ОС, новое железо и убила MacBook. ФОТО 1
14.07.2011 TrustPort выпустила новую линейку антивирусных продуктов 1
08.07.2011 Western Digital обновил линейку внешних винчестеров 1
04.05.2011 Apple обновила линейку компьютеров iMac «все в одном» 1
05.04.2011 Вышла новая версия ПО StatViz::Meteo для управления демонстрацией прогноза погоды 1
05.04.2011 Выбор ZOOM: самые дорогие ноутбуки 1
30.03.2011 Тест Toshiba Qosmio X500: убийца десктопов 1
18.03.2011 Western Digital представила внешний диск емкостью 6 Тб 1
05.03.2011 Новые MacBook Pro: злейшие враги Intel и AMD в одном корпусе 1
24.02.2011 Apple представила новые модели модели ноутбуков MacBook Pro с 2- и 4-ядерными процессорами Intel Core 1
24.01.2011 HP EliteBook 2740p: тест ноутбука-трансформера 1
13.01.2011 Создан самый тонкий винчестер для ноутбуков MacBook 1
13.12.2010 Новые приключения Генса и Джобса в Москве: школам закупили Apple на 400 млн 1
28.10.2010 «Антивирусный Центр» привёз в Россию антивирусы eScan 11 1
08.10.2010 Ноутбуки: хиты продаж сентября 2010 1
22.09.2010 Seagate создала первый 1.5 Тб портативный винчестер 1
17.08.2010 Профессиональный ноутбук HP EliteBook 8740w: быть как настольный ПК 1
19.07.2010 Apple iMac получат быстрые интерфейсные порты 1
30.06.2010 Fujitsu удешевила ноутбук-планшет 1
30.06.2010 Seagate показала внешний 3 Тб-винчестер 1

Публикаций - 115, упоминаний - 148

IEEE 1394 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7707 18
Intel Corporation 4180 12
HP Inc. 2914 12
Nvidia Corp 2024 10
AMD - Advanced Micro Devices 1672 7
Acer Group 1363 6
Western Digital Corporation - WDC 313 5
AMD Graphics Product Group - ATI 333 5
Sony 2378 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 5
Microsoft Corporation 11095 4
Lenovo Group 1637 4
Fujitsu 741 3
Seagate Technology 284 3
Samsung Electronics 5677 2
Harman Kardon 167 2
HP - Hewlett-Packard 890 2
VAIO 87 2
Parallels Holdings 471 2
Toshiba Corporation 1091 2
Алтэкс-Софт - Altx Soft 23 1
Freecom 5 1
ProViS - Provideo Systems 2 1
PassMark Software 17 1
LaCie 33 1
Seiko Epson Corporation 325 1
Lenovo EMC - Iomega 45 1
Qisda BenQ 81 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 265 1
F5 Networks 81 1
Panasonic 1149 1
NEC 422 1
Adobe Systems 808 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Logitech 166 1
MSI - Micro-Star International 276 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Siemens AG - Сименс Россия 656 1
SAS Institute 596 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Assist - Ассист 125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 76
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 35
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 29
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 27
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 18
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 18
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 94 16
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 14
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 13
DDR - Double data rate 1069 12
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 10
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 263 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 8
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 7
Gigabit Ethernet 358 6
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 202 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 208 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 3
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 212 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 2
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 89 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 2
Kensington lock 118 2
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 35 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 19
Microsoft Windows 10 6645 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 11
Intel Core i - Cерия процессоров 352 11
Nvidia GeForce GTX 2067 10
Microsoft Windows 7 1662 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 8
Intel Core - Семейство процессоров 863 8
Apple Mac 1458 7
Linux OS 4260 6
Intel Core 2 Duo 263 6
Battery Eater - notebook benchmark tool 70 6
Apple macOS X 901 6
HP EliteBook - Серия ноутбуков 47 5
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 322 5
Apple iMac - Серия моноблоков 224 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 4
Apple Mac mini 133 4
Apple iPad 3263 4
Nvidia Quadro GPU 80 3
Apple iOS 5742 3
Nvidia GeForce GT 154 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 3
Apple iPhone 4 700 3
Apple FaceTime 145 3
Apple MagSafe 42 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 3
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 130 2
Apple Mac App Store 77 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 2
Apple Macintosh 187 2
Parallels Desktop 67 2
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 133 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 2
Apple iMovie 46 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 2
Apple macOS 926 2
Apple macOS Snow Leopard 54 2
Собянин Сергей 211 1
Генс Георгий 62 1
Ермолаев Артем 340 1
Паршин Дмитрий 4 1
Уздемир Сергей 6 1
Юсупов Ренат 75 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Япония 2788 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Украина 3372 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Ctrl 40 1
Русский язык 983 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
White list - Белый список 34 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 3
Wikipedia - Википедия 277 1
SlashGear 131 1
PCMark 76 2
Cinebench 16 1
IHS iSuppli 274 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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