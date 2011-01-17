Выпущен двухмиллиардный порт FireWire В мире появился двухмиллиардный порт FireWire. Тем не менее, его разработчики ожидают оживления спроса на эти интерфейсы в 2011 го

WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4, в которой реализованы новые возможности аутентификации для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM. Новый функционал основан на контроле и проверке подлинност

Новые стандарты FireWire IEEE одобрило новые спецификации стандарта FireWire. Список пополнился S1600 и S3200, которые смогут передавать данные со скоростью до 1,6 и 3,2 Гбит/c соответственно (ранее до 800 Мбит/с). Конструктивно никаких изменений нет, чтобы обе

Новый FireWire: скорость вырастет в 4 раза Будущая версия FireWire будет в четыре раза быстрее, чем сегодняшняя самая высокоскоростная версия этого инт

Новый FireWire будет вчетверо быстрее Будущая версия FireWire будет в четыре раза быстрее, чем сегодняшняя самая высокоскоростная версия интерфейс

Монтируем видео высокого разрешения телось бы сказать — это о наличии в вашей системе контроллера IEEE1394 (этот интерфейс еще называют FireWire или iLink). Если вы имеете видеокамеру формата HDV, то это именно тот интерфейс, по

ZIV PRO – карманный винчестер на 120 Гб ткий диск и системную плату самого устройства, но факт остается фактом - ZIV Pro крайне мал и легко умещается на ладони. На корпусе нетрадиционно расположилось два разъема – mini USB и полноразмерный FireWire (IEEE1394a). Казалось бы, разъем FireWire да еще и в полной версии – вещь совершенно излишняя, но на самом деле есть не мало ситуаций, когда без него не обойтись. И дело не в ск

RAID для домашнего использования: необходимость или излишество? для поклонников компьютеров от Apple поддерживает не только USB 2.0 и IEEE-1394a, но и IEEE-1394b (Firewire 800). Поддерживает программный RAID уровней 0 и 1. Под программным понимается невозм

Выбираем внешний накопитель для поклонников компьютеров от Apple поддерживает не только USB 2.0 и IEEE-1394a, но и IEEE-1394b (Firewire 800). Поддерживает программный RAID уровней 0 и 1. Понятно, что максимальная емкость

Внешние HDD-накопители вне зависимости от исполнения, применяли всего два интерфейса для связи с компьютером — IEEE-1394a (Firewire) и USB 1.1. Года три тому назад USB 1.1 был заменен на более быстрый USB 2.0 и появи

Iomega представила настольные накопители для Mac разные буквы в системе. Накопитель уже вышел в продажу и доступен в двух вариантах: с интерфейсами FireWire 400, FireWire 800 и USB 2.0 или с интерфейсом eSATA 3 Гбит/с вместо FireWi

Выбор ZOOM.CNews: лучшие накопители ”, т.е. самый массовый вариант накопителя Емкость накопителя: 160 — 750 ГБ. Интерфейсы: IEEE-1394a (Firewire), USB 2.0. Ориентировочная стоимость Western Digital My Book Premium Edition — от 40

Sony VRD-MC5: удобная запись фото и видео на DVD-диски й жесткий диск или аналоговый кассетный видеомагнитофон. Подключение осуществляется через интерфейс i.LINK/FireWire/IEEE-1394, разъем S-Video, композитный видеовход или порт USB. Устройство обо

Накопители LaCie: дизайн на первом плане корость передачи данных составит 40 Мбайт в секунду. Существуют также варианты этой модели с портом FireWire 400. Так как во время работы жесткий диск заметно нагревается, внутри корпуса модели

ЖК-монитор Apple Cinema Display HD — 23-дюймовая мечта дизайнера лема с разъемами: от монитора тянется всего лишь один кабель. Далее кабель ветвится на четыре: USB, FireWire, питание, DVI. Для подключения к компьютеру существует всего один вариант – цифровой

Ноутбуки - первые новинки 2007 года нностей стоит отметить очень широкие коммуникационные возможности – Wi-Fi, Bluetooth 2.0+EDR, IrDA, FireWire, USB и интегрированная 1,3-мегапиксельная веб-камера Acer Orbicam, оптимизированная

Видеомонтаж: быстрый старт. е независимы, т. е. свободно отделимы и кодируются обособленно. Интерфейс: DV (другие его названия: FireWire, iLINK, IEEE1394) или USB 2.0. На кассету miniDV также пишут также многие HDV-видеок

Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро но возрастает. Даже самый качественный «винт» может просто «полететь» в самое неподходящее время. И прощай многодневная съемка… Заметно быстрее работает USB 2.0. Есть устройства, которые поддерживают FireWire и Ethernet. Устройство питается от собственного аккумулятора, комплектуется блоком питания для зарядки аккумулятора. Здесь важно, чтобы аккумулятор можно было заменить в процессе съемк

Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК портов, типичный для современного ноутбука: выдеовыходы RGB (monitor) port и TV-out (S-Video); порт i.LINK™IEEE-1394 для высокоскоростного обмена информацией или захвата видео; три USB порта v2

Maxtor выпустил жесткий диск с интерфейсом FireWire 800 Компания Maxtor представила жесткий диск Maxtor OneTouch II с интерфейсом FireWire 800. Диск предназначен для пользователей высокопроизводительных ПК и разработчиков к

WatchGuard Firebox X Peak: новые средства защиты Гб-сетей ске компанией WatchGuard нового семейства устройств интегрированной защиты современных гигабитных сетей Firebox X Peak, функционирующих под управлением специализированной сетевой операционной системы Fireware Pro. Одновременно с устройствами Firebox X Peak компания WatchGuard также выпустила новую службу защиты шлюза от вирусов и атак — Gateway AntiVirus/ Intrusion Prevention Service (

MRV выпустила сменные модули SFP с интерфейсом FireWire интерфейсами для медного кабеля, предназначенные для подключения устройств, работающих по стандарту IEEE 1394 (FireWire). Использование данных модулей позволяет расширить спектр устройств, подд

Kanguru выпустила флэш-накопитель с FireWire омпании заявляют, что он является первой моделью, в котором вместо порта USB используется интерфейс FireWire (IEEE1394). Новинка весит около 25 граммов при длине 7,5 см. Емкость памяти в нем ра

Установка XP SP2 тормозит компьютеры аявил, что установка Windows XP SP2 может привести к уменьшению скорости передачи данных через порт Firewire с 800 до 100 Мбит/с. Об этом сообщил Inquirer. По словам модератора RME Маттиаса Кар

Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски тво модели – расширенный набор входов-выходов (включая 2 SCART и S-Video). Цифровой аудиовидеовход (FireWire, IEEE1394, I-Link) используется для подключения видеокамеры стандартов DV или Digita

Mac OS X 10.3 Panther не работает с интерфейсом FireWire 800 После растущего числа сообщений о проблемах при использовании внешних жестких дисков с интерфейсом FireWire 800 на компьютерах с Mac OS X 10.3 Panther, Apple опубликовал предупреждение для все

Western Digital представил внешний привод на 250 ГБ Компания Western Digital добавила к своей линейке внешних приводов жёстких дисков модель FireWire/USB 2.0 Combo Special Edition. Одной из областей её применения является резервное копирование с жёстких дисков рабочих станций. Наиболее интересные характеристики выпущенного устройств

Maxtor представил концептуальную модель привода FireWire 800 жестких дисков и устройств хранения, компания Maxtor, продемонстрировала инновационный привод IEEE FireWire 800 на выставке MacWorld в этом году. Привод оснащен жестким диском Maxtor объемом 2

Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов которых может превышать 2 ГБ. Аппарат может подключаться к персональным компьютерам через интерфейс IEEE 1394 (FireWire). Габаритные размеры нового фотоаппарата составляют 156 х 79,9 х 157,6 мм

Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик компьютер оснащен двумя слотами для PC-карт, сетевой картой, модемом, двумя портами USB 1.1, портом IEEE 1394 (FireWire), выходом на дополнительный монитор, композитным видеовыходом, цифровым а

Umax выпустила два профессиональных сканера - PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 PrePress один прием по четыре "широких" слайда. Сканеры оснащены двумя интерфейсами - USB и высокоскоростным FireWire/IEEE-1394. В комплект поставки старшей версии PowerLook 1000 PrePress входят слайд-а

Microsoft выберет IEEE 1394 вместо USB s. По его мнению, будущее Windows XP не за USB, и даже не за USB 2.0. Microsoft склоняется к выбору IEEE 1394 - так называемого "Firewire"-интерфейса, в настоящее время взятого на вооружение в

Apple представляет новые модели iMac с CD-RW приводами и программой iTunes ую музыкальную библиотеку и управлять ей, а также записывать собственные музыкальные CD. С новыми быстрыми процессорами PowerPC G3, работающими на частоте до 600МГц, жесткими дисками объемом до 40ГБ, FireWire портами и программным пакетом iMovie на всех системах, новое семейство iMac предлагается в двух потрясающих новых цветах: Blue Dalmatian и Flower Power, а также в двух самых популярных

DPI начала продажи нового сканера Agfa DuoScan f40 с интерфейсом FireWire в России ный дистрибутор Agfa, объявила о начале продаж нового сканера DuoScan f40, поддерживающего стандарт FireWire. DuoScan f40 - первый сканер из нового поколения совместимых с FireWire скане

CD CyClone начала поставки внешнего привода DVD-R с интерфейсом FireWire Компания CD CyClone Duplication LLC сообщила о начале поставок внешнего пишущего привода DVD с интерфейсом FireWire. Компания позиционирует новый привод DVDRevo как "первый в мире внешний привод DVD-R/RW с интерфейсом FireWire." Согласно предварительным данным, стоимость модели составит $990,

Стандарт IEEE 1394: проблемы с совместимостью. Устройства, поддерживающие стандарт IEEE 1394, называемый также FireWire, испытывают серьезные проблемы с совместимости. Например

Belkin Components представила концентратор с интерфейсом FireWire и FireWire-SCSI адаптер тройства, представляющих интерес для пользователей компьютеров, оборудованных интерфейсом FireWire (IEEE 1394). Belkin представила 4-портовый концентратор с интерфейсом FireWire и адаптер FireW

Lucent представила чипы интерфейса IEEE-1394A с низким энергопотреблением росхем для телекоммуникаций - представила высокоскоростную микросхему интерфейса физического уровня Firewire (IEEE-1394A) для использования в мобильных компьютерах и бытовых электронных прибора

Maxtor выпустила внешние накопители IEEE 1394 . Для компьютеров, не имеющих интерфейса IEEE 1394, компания Maxtor начала выпуск интерфейсных карт FireWare для шины PCI. С ноября 2000 года начнется производство PCMCIA контроллеров IEEE 1394