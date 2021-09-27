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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 2
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
11.05.2018 Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом 1
07.07.2017 Знаменитый производитель фитнес-браслетов ликвидирует бизнес 1
30.05.2017 «Все байкеры умрут»: Автопилот Tesla не считает велосипедистов живыми людьми 1
22.05.2017 Алексей Лола возглавил центр развития розничных цифровых решений Росбанка 1
10.08.2016 Ведущий производитель фитнес-браслетов продает бизнес 1
30.05.2016 Пионер рынка фитнес-браслетов свернул их выпуск и распродал запасы 1
23.11.2015 Ведущий производитель фитнес-браслетов закрывает офисы и увольняет сотрудников 1
04.03.2014 В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 1
07.02.2013 Autodesk завершила приобретение Allpoint Systems 1
27.12.2012 Marvell заплатит крупнейший в истории штраф 1
21.11.2012 Лунная лихорадка: американцы срочно ищут воду 1
18.09.2012 ИТ-университет в Татарстане примет первых студентов в 2013 г. 1
21.08.2012 Цветы кибержизни: 10 юных ИТ-дарований со всего мира 1
24.05.2012 Рукопожатие Robbie 1
21.05.2012 Школьники из СНГ заняли 9 призовых мест в конкурсе научных проектов Intel 1
27.04.2012 IBM покупает поставщика ПО для анализа «Больших данных» Vivisimo 1
28.03.2012 Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft 2
16.09.2011 Столкновения со Стрельцом превратили Млечный путь в спираль 1
24.08.2011 Робот-грузовик отправили на военные сборы 1
10.09.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в продаже 1
31.08.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в печати 1
13.08.2010 Сборники дополнений к Fallout 3 в продаже 1
03.08.2010 "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" в печати 1
03.02.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в России 1
25.11.2009 Кексбург, 1965: тьма лишь сгущается 1
24.03.2009 Fallout 3: The Pitt в продаже 1
13.03.2009 Fallout 3: The Pitt. Скриншоты 1
07.03.2009 Fallout 3: The Pitt выйдет 24 марта 1
20.02.2009 Fallout 3: The Pitt. Скриншоты 1
09.02.2009 Fallout 3 DLC задержится 1
27.01.2009 Fallout 3: Operation Anchorage в продаже 1
16.01.2009 Fallout 3: Operation Anchorage. Скриншоты 1
09.01.2009 Fallout 3: Operation Anchorage. Скриншоты 1
19.12.2008 Autodesk купит разработчика CAE-систем Algor 1
11.12.2008 Fallout 3: Operation Anchorage. Скриншоты 1
25.11.2008 Fallout 3: DLC и редактор для РС 1

Публикаций - 102, упоминаний - 105

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7830 1
PayPal 624 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 2
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 1
Google Earth - Google Планета Земля 448 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
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