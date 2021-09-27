Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Пенсильвания
Питтсбург
Публикаций - 102, упоминаний - 105
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru