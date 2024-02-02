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ИТ-гиганты облажались. Принудительное возвращение персонала в офисы не увеличило выручку компаний, зато обозлило сотрудников. Опрос

Новый тренд среди ИТ-компаний, когда они заставляют сотрудников возвращаться в офис, гроза проблемами, не сработал. Их капитализация и выручка от этого не выросли, и единственное, что они получили взамен – это гнев и недовольство работников, у которых отобрали комфорт удаленной работы.

Все было напрасно

ИТ-компании, в ультимативной форме требовавшие от своих сотрудников отказаться от удаленной работы и вернуться в офис, рассчитывая, что их финансовые показатели вырастут, оказались в корне не правы. Как пишет The Register, ни рыночная капитализация, ни годовая или хотя бы квартальная выручка у предприятий, чей персонал насильно вернулся в офисы, в большую сторону не изменились.

Более того, компании, похоже, добились результатов, на которые вовсе не рассчитывали. Сотрудники корпораций, которые против своей воли вынуждены каждое утро ехать в офис, а вечером домой, тратя на это несколько часов своего личного времени еженедельно, стали более несчастными. И все это касается не только ИТ-фирм, но и компаний из других сфер, чье руководство решило, что имеет право заставлять людей сидеть в душных кабинета по 40 часов в неделю и больше.

Максимально плохой пример

По итогам 2023 г. компаний, решивших загнать сотрудников в офисы, было очень много. Даже среди компаний из фондового индекса S&P 500 таковых было 137, говорится в исследовании Питтсбургского университета (США).

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Фото: DC Studio / FreePik
ИТ-шники пишут заявление в ответ на требование работать в офисе. Работников не хватает

Некоторые фирмы и вовсе развернулись на 180 градусов и полностью изменили свое отношение к удаленной работе. В качестве примера можно привести сбежавшую из России компанию Dell, которая в разгар пандемии коронавируса в 2020 г. начала активно продвигать удаленку во всех своих представительствах по всему миру.

Руководство Dell заявило тогда, что собирается добиться того, то как минимум 60% ее штата (на тот момент это около 165 тыс. человек) смогут никогда не появляться в офисе и работать там, где им максимально комфортно. Поначалу она действительно делала шаги в этом направлении, но чем сильнее отступала пандемия, тем активнее Dell отказывалась от своих слов. Теперь она, напротив, среди тех, кто гонит работников из дома в офис, грозя если не карой небесной, то как минимум потенциальными проблемами с зарплатой и продвижением по карьерной лестнице.

Что им всем нужно

Причина, по которой компании все как одна решили как можно скорее покончить с удаленкой, тоже одна на всех. Они все внезапно уверовали, что, работа из офиса каким-то хитрым образом повысит продуктивность сотрудника.

«Многие топ-менеджеры компаний утверждают, что работа на дому снижает производительность труда сотрудников и вредит производительности и стоимости компании», – говорится исследовании Питтсбургского университета. Разумеется, работники, на собственном опыте познавшие все те преимущества, которые несет в себе возможность работать за пределами офиса, точку зрения своих работодателей не разделяют.

«Большое количество сотрудников категорически против этой точки зрения и утверждают, что устранение утомительных поездок на работу и повышение гибкости графика на самом деле способствуют повышению эффективности работы и улучшению общего благополучия компании», – говорят исследователи.

Также многие работодатели из тех, кто хочет видеть своих подчиненных непосредственно в кабинетах, считают, что офисных сотрудников легче контролировать. Действительно, к ним можно в любой момент наведаться в кабинет, к тому же в современных офисах они всегда под неусыпным контролем камер видеонаблюдения. Однако существует масса способов контроля за удаленщиками – как программных, так и аппаратных.

Найти крайнего

Как пишет The Register, компании не только часто поступают как Dell, предъявляя удаленщикам ультиматумы и грозя санкциями за отказ возвращения в офис. Такие работники по воле их работодателя часто становятся козлами отпущения, когда ему нужно найти крайнего и обвинить его в неудачах всего предприятия.

Среди тех, кто заставляет свой персонал работать из офиса, оказались Google и IBM. Google, к примеру, летом 2023 г. ввела новую систему оценки производительности сотрудников, которая напрямую основывалась на количестве дней, которые работник провел в здании компании. Таким образом, удаленщик, фактически работавший эффективнее своего офисного коллеги, по новой таблице будет менее продуктивным в сравнении с ним.

IBM пошла еще дальше – все эти полумеры с оценкой производительности не для нее. Она открыто заявила, что все удаленщики встанут в самый конец очереди на повышение – если освободится какое-либо место, то его сначала предложат офисным работникам, и затем уже тем, кто трудится, не вставая с удобного дивана. Но это один из двух примеров дискриминации по месту работы – IBM решила, что повышать зарплату удаленщикам она будет, опять же, лишь после того, как даст прибавку офисным сотрудникам. То есть два человека на одинаковых должностях с одинаковым объемом задач будут получать по-разному просто потому, то один готов тратить время и деньги на дорогу в офис и обратно, а второй – нет.

Нет удаленки? Прощайте

Политика принудительного возвращения в офисы сделала свое дело – работники стали тихо ненавидеть своих работодателей, общая их удовлетворенность работой снизилась, пишет The Register. CNews еще в 2021 г. сообщал, что попытки отобрать у людей возможность трудиться из дома приведут к массовым увольнениям.

Особенно сильно нелюбовь к офисной работе проявляют ИТ-специалисты, в частности, российские. В России с лета 2022 г. растет число ИТ-шников, готовых трудиться на российскую компанию, не появляясь на пороге ее офиса, а к лету 2023 г. в стране колоссально выросло число работников ИТ-сферы, готовых написать заявление по собственному желанию, если отнять у них удаленку. В конце июля 2023 г. таковых насчитывалось около 40%.

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CNews Analytics

Судя по всему, случаев увольнения по этой причине в стране было немало, поскольку к началу 2024 г. российские работодатели поняли, насколько ИТ-шники и другие специалисты ценят удаленку. В январе 2024 г. опцию удаленной работы предлагали 48% компаний, притом не только в сфере ИТ.

Но дело тут вовсе не во внезапно проснувшейся любви работодателей к своим подчиненным. Причина, по которой компании идут на уступки – в нехватке людей. В России жуткий дефицит кадров, притом в очень многих сферах. Не хватает в первую очередь ИТ-шников, в пределах 700 тыс. человек на август 2023 г. Чтобы не распугать имеющийся коллектив, компании позволяют своим кадрам трудиться из дома, если они того захотят.


Геннадий Ефремов

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