Российские айтишники массово бегут из офисов. Тотальная удаленная работа возвращается

ИТ-сфера показала рекордный спрос на удаленный формат работы – в 38% российских компаний есть как минимум один ИТ-шник, работающий вне офиса. В сентябре 2022 г. число организаций, позволяющих сотрудникам выполнять работу из любой точки мира, увеличилось вдвое по сравнению с августом 2022 г. и достигло 12%.

Офисы теряют популярность

В России начался второй за последние два года рост популярности удаленной работы. Как сообщил CNews портал SuperJob, активнее всего из офисов стремятся уйти представители ИТ-сферы.

Массовое распространение в России удаленная работа получила в начале весны 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время одной из причин возвращения персонала на удаленку вполне может быть актуальная новостная повестка.

К моменту выхода материала абсолютный рекорд по России по отказу от работы в офисе был у ИТ-сферы – 38% работодателей заявили о наличии как минимум одного ИТ-шника в штате, работающего «издалека».

На втором месте находится сфера продаж с результатом 17%. Вероятно, это связано с возможностью продавать товар через интернет-магазины и маркетплейсы, что тоже стало сверхпопулярным видом бизнеса в начале 2020 г.

Зацепило все сферы

«Удаленщики» в России, как выяснилось, есть и среди тех, кто занимается управлением персоналом (26%), финансами (17%) и юриспруденцией (16%). Об удаленных работниках отдела маркетинга сообщили 9% работодателей. Меньше всего таких сотрудников (по 8%) в сферах логистики, экономики и снабжения.

Также в России существуют компании, руководство компании по тем или иным причинам приняло решение освободить офис от всех подчиненных и дать им возможность работать из любой точки мира, где есть выход в интернет. Таковых эксперты SuperJob насчитали 8%.

Снова виноват COVID-19

По мнению экспертов SuperJob, в августе и сентябре 2022 г., когда по всей России был зафиксирован массовый перевод сотрудников на работу вне офиса, причиной таких «миграций» вновь был коронавирус. В конце лета и начале осени 2022 г. количество случаев заболевания этой давно пропавших с первых полос новостных изданий болезнью вновь начало увеличиваться.

В сентябре 2022 г. в 20% российских компаний был, по меньшей мере, один работник, находящийся на удаленке на почве пандемии COVID-19. В августе 2022 г. этот показатель был ниже, но если сравнивать с февралем 2022 г., то результаты сентября в 2,5 раза меньше.

Коронавирусу могли помочь

В сентябре 2022 г. руководитель каждой пятой организации (20% всех респондентов) на вопрос «Есть ли в вашей компании сотрудники, работающие в настоящее время удаленно в связи с эпидемией коронавируса?» дал положительный ответ. Месяцем ранее таковых было всего 14%, а в марте 2022 г. – 25%.

Для сравнения, в августе 2020 г. этот показатель был на уровне 28%, а в марте 2020 г. (самый разгар пандемии) – 59%. На основании этого и с учетом того, что опрос SuperJob завершился 28 сентября 2022 г. можно предположить, что коронавирус – не единственная причина, по которой компании начали отправлять своих сотрудников на удаленку.

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На это косвенно указывает еще один факт. В сентябре 2022 г. число компаний, в которых значительная часть сотрудников (от 50% до 75%) работают именно удаленно, выросло до 12% в сравнении с августом 2022 г. Фактически, таких организаций стало ровно в два раза больше.

Столицы задают моду

Больше всего компаний, отпустивших одного или нескольких сотрудников на удаленную работу, эксперты SuperJob насчитали в столичном регионе. В Москве этот показатель составляет 22%.

Работа на дому имеет свои и преимущества

Совсем немного от столицы официальной отстает столица северная. Санкт-Петербург остановился на отметке в 20%.

Статистику по отдельным регионам аналитики SuperJob не приводят. Однако, по их данным, из 100% региональных компаний удаленную работу практикуют пока лишь 19%. Как будет развиваться ситуация с удаленкой в России в IV квартале 2022 г., который начнется 1 октября, в настоящее время остается неизвестной. Аналитики свои прогнозы не озвучивают.

Есть и минусы

Удаленная работа, помимо очевидных преимуществ в виде как минимум экономии времени и денег на дорогу до офиса и обратно, имеет несколько недостатков. К примеру, еще в октябре 2021 г. CNews писал, что россияне стали жаловаться на возросшие нагрузки после ухода из офиса. Это потянуло за собой еще и рост усталости.

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В подобной ситуации на тот момент находилось около 43% российских «удаленщиков». Впрочем, тогда это мало кого останавливало – на октябрь 2021 г. из дома (кафе, парка, других стран и пр.) работало около 40 млн граждан России.

А пока российские работодатели по тем или иным причинам разрешают подчиненным выполнять рабочие обязанности вне стен офиса, Европа, наоборот, стоит на пороге повального возвращения людей в свои кабинеты и опен-спейсы. Причина тому – рост цен на газ и электричество.

Европейцы скоро встанут перед выбором – или платить больше за отопление собственного дома и за работу электроприборов, но при этом работать в комфорте, или вернуться в офис, но зато получить немалую экономию. С другой стороны, цены на бензин в Старом свете тоже «индексируются», поэтому такая экономия может в итоге вылиться в еще большие траты.